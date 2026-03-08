Live Radio
Sports on TV for Monday, March 9

The Associated Press

March 8, 2026, 10:14 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, March 9

BASEBALL

6 a.m.

FS1 — 2026 World Baseball Classic Pool Stage: South Korea vs. Australia, Pool C, Tokyo

Noon

FS1 — 2026 World Baseball Classic Pool Stage: Dominican Republic vs. Israel, Pool D, Miami

FS2 — 2026 World Baseball Classic Pool Stage: Colombia vs. Panama, Pool A, San Juan, Puerto Rico

7 p.m.

FS1 — 2026 World Baseball Classic Pool Stage: Cuba vs. Puerto Rico, Pool A, San Juan, Puerto Rico

FS2 — 2026 World Baseball Classic Pool Stage: Venezuela vs. Nicaragua, Pool D, Miami

8 p.m.

FOX — 2026 World Baseball Classic Pool Stage: Mexico vs. U.S., Pool B, Houston

6 a.m. (Tuesday)

FS1 — 2026 World Baseball Classic Pool Stage: Czech Republic vs. Japan, Pool C, Tokyo

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6 p.m.

CBSSN — Coastal Athletic Tournament: TBD, Semifinal, Washington

7 p.m.

ESPN — Southern Conference Tournament: TBD, Championship, Asheville, N.C.

ESPN2 — Sun Belt Tournament: TBD, Championship, Pensacola, Fla.

ESPNU — Horizon League Tournament: TBD, Semifinal, Indianapolis

8:30 p.m.

CBSSN — Coastal Athletic Tournament: TBD, Semifinal, Washington

9 p.m.

ESPN — West Coast Tournament: TBD vs. Gonzaga, Semifinal, Las Vegas

9:30 p.m.

ESPN2 — Horizon League Tournament: TBD, Semifinal, Indianapolis

11:30 p.m.

ESPN2 — West Coast Tournament: TBD vs. Saint Mary’s (Calif.), Semifinal, Las Vegas

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

2 p.m.

ESPNU — Sun Belt Tournament: TBD, Championship, Pensacola, Fla.

5 p.m.

ESPNU — Atlantic Sun Tournament: Austin Peay vs. Jacksonville, Championship, Jacksonville, Fla.

7 p.m.

PEACOCK — Big East Tournament: TBD, Championship, Uncasville, Conn.

COLLEGE LACROSSE (MEN’S)

2 p.m.

ACCN — Towson at Virginia

COLLEGE SOFTBALL

7 p.m.

SECN — Missouri at Florida

MLB BASEBALL

1 p.m.

MLBN — Spring Training: Baltimore vs. St. Louis (ss), Jupiter, Fla.

4 p.m.

MLBN — Spring Training: L.A. Dodgers vs. Milwaukee, Phoenix

6 p.m.

MLBN — Spring Training: Miami vs. N.Y. Mets, Port St. Lucie, Fla.

NBA BASKETBALL

7:30 p.m.

NBCSN — Denver at Oklahoma City

PEACOCK — Denver at Oklahoma City

10 p.m.

NBCSN — New York at L.A. Clippers

PEACOCK — New York at L.A. Clippers

PARALYMPICS

5 a.m.

USA — Men’s & Women’s Super-G

7:30 a.m.

USA — Sweden vs. U.S. (Mixed Team)

8:35 a.m.

USA — Czech Republic vs. Slovakia (Group Stage)

10:30 a.m.

USA — U.S. vs. China (Mixed Doubles)

12:05 p.m.

USA — Germany vs. U.S. (Group Stage)

11:15 a.m.

USA — Men’s & Women’s Super-G

4 a.m. (Tuesday)

USA — Women’s Super Combined: Super-G

5:10 a.m. (Tuesday)

USA — Men’s & Women’s Sprint Classic: Qualifying

TENNIS

2 p.m.

TENNIS CHANNEL — Indian Wells – Live; ATP/WTA 3rd Round

