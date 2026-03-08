Sports on TV for Monday, March 9

(All times Eastern)
Monday, March 9
BASEBALL
6 a.m.
FS1 — 2026 World Baseball Classic Pool Stage: South Korea vs. Australia, Pool C, Tokyo
Noon
FS1 — 2026 World Baseball Classic Pool Stage: Dominican Republic vs. Israel, Pool D, Miami
FS2 — 2026 World Baseball Classic Pool Stage: Colombia vs. Panama, Pool A, San Juan, Puerto Rico
7 p.m.
FS1 — 2026 World Baseball Classic Pool Stage: Cuba vs. Puerto Rico, Pool A, San Juan, Puerto Rico
FS2 — 2026 World Baseball Classic Pool Stage: Venezuela vs. Nicaragua, Pool D, Miami
8 p.m.
FOX — 2026 World Baseball Classic Pool Stage: Mexico vs. U.S., Pool B, Houston
6 a.m. (Tuesday)
FS1 — 2026 World Baseball Classic Pool Stage: Czech Republic vs. Japan, Pool C, Tokyo
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
6 p.m.
CBSSN — Coastal Athletic Tournament: TBD, Semifinal, Washington
7 p.m.
ESPN — Southern Conference Tournament: TBD, Championship, Asheville, N.C.
ESPN2 — Sun Belt Tournament: TBD, Championship, Pensacola, Fla.
ESPNU — Horizon League Tournament: TBD, Semifinal, Indianapolis
8:30 p.m.
CBSSN — Coastal Athletic Tournament: TBD, Semifinal, Washington
9 p.m.
ESPN — West Coast Tournament: TBD vs. Gonzaga, Semifinal, Las Vegas
9:30 p.m.
ESPN2 — Horizon League Tournament: TBD, Semifinal, Indianapolis
11:30 p.m.
ESPN2 — West Coast Tournament: TBD vs. Saint Mary’s (Calif.), Semifinal, Las Vegas
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
2 p.m.
ESPNU — Sun Belt Tournament: TBD, Championship, Pensacola, Fla.
5 p.m.
ESPNU — Atlantic Sun Tournament: Austin Peay vs. Jacksonville, Championship, Jacksonville, Fla.
7 p.m.
PEACOCK — Big East Tournament: TBD, Championship, Uncasville, Conn.
COLLEGE LACROSSE (MEN’S)
2 p.m.
ACCN — Towson at Virginia
COLLEGE SOFTBALL
7 p.m.
SECN — Missouri at Florida
MLB BASEBALL
1 p.m.
MLBN — Spring Training: Baltimore vs. St. Louis (ss), Jupiter, Fla.
4 p.m.
MLBN — Spring Training: L.A. Dodgers vs. Milwaukee, Phoenix
6 p.m.
MLBN — Spring Training: Miami vs. N.Y. Mets, Port St. Lucie, Fla.
NBA BASKETBALL
7:30 p.m.
NBCSN — Denver at Oklahoma City
PEACOCK — Denver at Oklahoma City
10 p.m.
NBCSN — New York at L.A. Clippers
PEACOCK — New York at L.A. Clippers
PARALYMPICS
5 a.m.
USA — Men’s & Women’s Super-G
7:30 a.m.
USA — Sweden vs. U.S. (Mixed Team)
8:35 a.m.
USA — Czech Republic vs. Slovakia (Group Stage)
10:30 a.m.
USA — U.S. vs. China (Mixed Doubles)
12:05 p.m.
USA — Germany vs. U.S. (Group Stage)
11:15 a.m.
USA — Men’s & Women’s Super-G
4 a.m. (Tuesday)
USA — Women’s Super Combined: Super-G
5:10 a.m. (Tuesday)
USA — Men’s & Women’s Sprint Classic: Qualifying
TENNIS
2 p.m.
TENNIS CHANNEL — Indian Wells – Live; ATP/WTA 3rd Round
