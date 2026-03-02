NBA Monday FAVORITE LINE O/U UNDERDOG Houston 15½ (223½) at WASHINGTON Boston 7½ (215½) at MILWAUKEE Denver 11 (243½) at…
NBA
Monday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|Houston
|15½
|(223½)
|at WASHINGTON
|Boston
|7½
|(215½)
|at MILWAUKEE
|Denver
|11
|(243½)
|at UTAH
|LA Clippers
|1½
|(219½)
|at GOLDEN STATE
COLLEGE BASKETBALL
Monday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|Norfolk State
|2½
|at MORGAN STATE
|Duke
|9½
|at NC STATE
|at DELAWARE STATE
|2½
|South Carolina State
|at MARYLAND-EASTERN SHORE
|1½
|North Carolina Central
|at CLEVELAND STATE
|1½
|IU Indianapolis
|at HOWARD
|19½
|Coppin State
|McNeese
|11½
|at NICHOLLS STATE
|at UT RIO GRANDE VALLEY
|10½
|Northwestern State
|SFA
|8½
|at INCARNATE WORD
|at NEW ORLEANS
|7½
|SE Louisiana
|at TEXAS A&M-CC
|7½
|East Texas A&M
|Montana State
|5½
|at NORTHERN ARIZONA
|at NORTHERN COLORADO
|6½
|Montana
|Lamar
|1½
|at HOUSTON CHRISTIAN
|at EASTERN WASHINGTON
|3½
|Idaho
|at ARIZONA
|7½
|Iowa State
|at PORTLAND STATE
|4½
|Weber State
|at SACRAMENTO STATE
|1½
|Idaho State
National Hockey League (NHL)
Monday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at NASHVILLE
|-115
|Detroit
|-104
|Columbus
|-128
|at N.Y RANGERS
|+107
|at TORONTO
|-135
|Philadelphia
|+113
|Carolina
|-188
|at SEATTLE
|+156
|Dallas
|-193
|at VANCOUVER
|+160
|Colorado
|-179
|at LOS ANGELES
|+148
For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook
Copyright
© 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.