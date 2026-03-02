Live Radio
Home » Sports » Sports Betting Line

Sports Betting Line

The Associated Press

March 2, 2026, 12:56 AM

NBA

Monday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
Houston 15½ (223½) at WASHINGTON
Boston (215½) at MILWAUKEE
Denver 11 (243½) at UTAH
LA Clippers (219½) at GOLDEN STATE

COLLEGE BASKETBALL

Monday

FAVORITE LINE UNDERDOG
Norfolk State at MORGAN STATE
Duke at NC STATE
at DELAWARE STATE South Carolina State
at MARYLAND-EASTERN SHORE North Carolina Central
at CLEVELAND STATE IU Indianapolis
at HOWARD 19½ Coppin State
McNeese 11½ at NICHOLLS STATE
at UT RIO GRANDE VALLEY 10½ Northwestern State
SFA at INCARNATE WORD
at NEW ORLEANS SE Louisiana
at TEXAS A&M-CC East Texas A&M
Montana State at NORTHERN ARIZONA
at NORTHERN COLORADO Montana
Lamar at HOUSTON CHRISTIAN
at EASTERN WASHINGTON Idaho
at ARIZONA Iowa State
at PORTLAND STATE Weber State
at SACRAMENTO STATE Idaho State

National Hockey League (NHL)

Monday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at NASHVILLE -115 Detroit -104
Columbus -128 at N.Y RANGERS +107
at TORONTO -135 Philadelphia +113
Carolina -188 at SEATTLE +156
Dallas -193 at VANCOUVER +160
Colorado -179 at LOS ANGELES +148

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up