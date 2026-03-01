All Times EST
EASTERN CONFERENCE
North Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Wheeling
|50
|31
|14
|2
|3
|67
|157
|122
|Adirondack
|51
|31
|15
|4
|1
|67
|156
|138
|Maine
|50
|28
|15
|5
|2
|63
|155
|125
|Reading
|52
|27
|18
|6
|1
|61
|154
|152
|Worcester
|51
|24
|21
|5
|1
|54
|135
|150
|Trois-Rivieres
|50
|24
|22
|1
|3
|52
|133
|143
|Norfolk
|51
|20
|29
|2
|0
|42
|151
|184
|Greensboro
|51
|15
|30
|5
|1
|36
|133
|183
South Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Florida
|52
|33
|11
|6
|2
|74
|169
|111
|Atlanta
|51
|34
|14
|2
|1
|71
|156
|121
|South Carolina
|53
|34
|18
|1
|0
|69
|158
|146
|Savannah
|52
|27
|21
|3
|1
|58
|160
|137
|Greenville
|51
|22
|23
|5
|1
|50
|143
|157
|Jacksonville
|51
|19
|25
|6
|1
|45
|127
|168
|Orlando
|54
|20
|29
|4
|1
|45
|134
|174
WESTERN CONFERENCE
Central Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Toledo
|51
|30
|13
|4
|4
|68
|176
|133
|Fort Wayne
|52
|30
|14
|8
|0
|68
|181
|137
|Indy
|51
|24
|18
|8
|1
|57
|132
|139
|Bloomington
|52
|25
|23
|2
|2
|54
|152
|157
|Cincinnati
|51
|25
|23
|3
|0
|53
|155
|183
|Kalamazoo
|51
|22
|23
|3
|3
|50
|154
|185
|Iowa
|52
|18
|29
|3
|2
|41
|137
|177
Mountain Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Kansas City
|53
|41
|9
|2
|1
|85
|179
|116
|Idaho
|54
|34
|16
|4
|0
|72
|195
|172
|Allen
|53
|29
|19
|5
|0
|63
|181
|160
|Tahoe
|54
|28
|21
|2
|3
|61
|196
|188
|Wichita
|51
|22
|21
|4
|4
|52
|153
|160
|Rapid City
|51
|22
|25
|4
|0
|48
|162
|176
|Utah
|54
|20
|27
|7
|0
|47
|175
|201
|Tulsa
|50
|16
|29
|5
|0
|37
|125
|179
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.
Friday’s Games
Greensboro 5, Norfolk 3
Indy 5, Iowa 2
Maine 5, Adirondack 0
Reading 4, Greenville 1
South Carolina 4, Savannah 0
Worcester 2, Trois-Rivieres 1
Atlanta 6, Jacksonville 5
Wheeling 7, Kalamazoo 2
Toledo 4, Bloomington 2
Cincinnati 2, Fort Wayne 1
Allen 2, Kansas City 1
Tulsa 2, Rapid City 0
Tahoe 3, Utah 1
Saturday’s Games
Maine 2, Worcester 1
Florida 6, Orlando 1
Greenville 6, Reading 5
Iowa 2, Indy 0
Norfolk 4, Greensboro 2
Savannah 3, Atlanta 1
South Carolina 3, Jacksonville 2
Trois-Rivieres 4, Adirondack 3
Allen 5, Kansas City 2
Toledo 5, Bloomington 0
Cincinnati 4, Kalamazoo 2
Tulsa 7, Rapid City 5
Idaho 4, Wichita 1
Tahoe 4, Utah 1
Sunday’s Games
Atlanta at Greensboro, 3 p.m.
Florida at Jacksonville, 3 p.m.
Trois-Rivieres at Maine, 3 p.m.
Adirondack at Worcester, 3:05 p.m.
Kalamazoo at Cincinnati, 3:05 p.m.
Savannah at South Carolina, 3:05 p.m.
Rapid City at Tulsa, 4:05 p.m.
Wheeling at Fort Wayne, 4:10 p.m.
Iowa at Toledo, 5:15 p.m.
Monday’s Games
No games scheduled
Tuesday’s Games
No games scheduled
