ECHL Glance

The Associated Press

March 1, 2026, 12:05 AM

All Times EST

EASTERN CONFERENCE

North Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Wheeling 50 31 14 2 3 67 157 122
Adirondack 51 31 15 4 1 67 156 138
Maine 50 28 15 5 2 63 155 125
Reading 52 27 18 6 1 61 154 152
Worcester 51 24 21 5 1 54 135 150
Trois-Rivieres 50 24 22 1 3 52 133 143
Norfolk 51 20 29 2 0 42 151 184
Greensboro 51 15 30 5 1 36 133 183

South Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Florida 52 33 11 6 2 74 169 111
Atlanta 51 34 14 2 1 71 156 121
South Carolina 53 34 18 1 0 69 158 146
Savannah 52 27 21 3 1 58 160 137
Greenville 51 22 23 5 1 50 143 157
Jacksonville 51 19 25 6 1 45 127 168
Orlando 54 20 29 4 1 45 134 174

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Toledo 51 30 13 4 4 68 176 133
Fort Wayne 52 30 14 8 0 68 181 137
Indy 51 24 18 8 1 57 132 139
Bloomington 52 25 23 2 2 54 152 157
Cincinnati 51 25 23 3 0 53 155 183
Kalamazoo 51 22 23 3 3 50 154 185
Iowa 52 18 29 3 2 41 137 177

Mountain Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Kansas City 53 41 9 2 1 85 179 116
Idaho 54 34 16 4 0 72 195 172
Allen 53 29 19 5 0 63 181 160
Tahoe 54 28 21 2 3 61 196 188
Wichita 51 22 21 4 4 52 153 160
Rapid City 51 22 25 4 0 48 162 176
Utah 54 20 27 7 0 47 175 201
Tulsa 50 16 29 5 0 37 125 179

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.

Friday’s Games

Greensboro 5, Norfolk 3

Indy 5, Iowa 2

Maine 5, Adirondack 0

Reading 4, Greenville 1

South Carolina 4, Savannah 0

Worcester 2, Trois-Rivieres 1

Atlanta 6, Jacksonville 5

Wheeling 7, Kalamazoo 2

Toledo 4, Bloomington 2

Cincinnati 2, Fort Wayne 1

Allen 2, Kansas City 1

Tulsa 2, Rapid City 0

Tahoe 3, Utah 1

Saturday’s Games

Maine 2, Worcester 1

Florida 6, Orlando 1

Greenville 6, Reading 5

Iowa 2, Indy 0

Norfolk 4, Greensboro 2

Savannah 3, Atlanta 1

South Carolina 3, Jacksonville 2

Trois-Rivieres 4, Adirondack 3

Allen 5, Kansas City 2

Toledo 5, Bloomington 0

Cincinnati 4, Kalamazoo 2

Tulsa 7, Rapid City 5

Idaho 4, Wichita 1

Tahoe 4, Utah 1

Sunday’s Games

Atlanta at Greensboro, 3 p.m.

Florida at Jacksonville, 3 p.m.

Trois-Rivieres at Maine, 3 p.m.

Adirondack at Worcester, 3:05 p.m.

Kalamazoo at Cincinnati, 3:05 p.m.

Savannah at South Carolina, 3:05 p.m.

Rapid City at Tulsa, 4:05 p.m.

Wheeling at Fort Wayne, 4:10 p.m.

Iowa at Toledo, 5:15 p.m.

Monday’s Games

No games scheduled

Tuesday’s Games

No games scheduled

