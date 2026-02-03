Live Radio
World Baseball Classic Glance

The Associated Press

February 3, 2026, 2:50 PM

All Times EST

GROUP A

W L Pct.
Canada 0 0 .000
Colombia 0 0 .000
Cuba 0 0 .000
Panama 0 0 .000
Puerto Rico 0 0 .000

GROUP B

W L Pct.
Brazil 0 0 .000
Britain 0 0 .000
Italy 0 0 .000
Mexico 0 0 .000
United States 0 0 .000

GROUP C

W L Pct.
Australia 0 0 .000
Czech Republic 0 0 .000
Japan 0 0 .000
South Korea 0 0 .000
Taiwan 0 0 .000

GROUP D

W L Pct.
Dominican Republic 0 0 .000
Israel 0 0 .000
Netherlands 0 0 .000
Nicaragua 0 0 .000
Venezuela 0 0 .000

___

Wednesday, March 4

Taiwan at Australia, 10 p.m.

Thursday, March 5

Czech Republic at South Korea, 5 a.m.

Australia at Czech Republic, 10 p.m.

Friday, March 6

Japan at Taiwan, 5 a.m.

Cuba at Panama, 11 a.m.

Netherlands at Venezuela, 12 p.m.

Mexico at Britain, 1 p.m.

Puerto Rico at Colombia, 6 p.m.

Nicaragua at Dominican Republic, 7 p.m.

United States at Brazil, 8 p.m.

Taiwan at Czech Republic, 10 p.m.

Saturday, March 7

South Korea at Japan, 5 a.m.

Colombia at Canada, 11 a.m.

Nicaragua at Netherlands, 12 p.m.

Brazil at Italy, 1 p.m.

Panama at Puerto Rico, 6 p.m.

Israel at Venezuela, 7 p.m.

Britain at United States, 8 p.m.

Taiwan at South Korea, 10 p.m.

Sunday, March 8

Australia at Japan, 6 a.m.

Colombia at Cuba, 12 p.m.

Netherlands at Dominican Republic, 12 p.m.

Britain at Italy, 1 p.m.

Panama at Canada, 7 p.m.

Nicaragua at Israel, 7 p.m.

Brazil at Mexico, 8 p.m.

Monday, March 9

South Korea at Australia, 6 a.m.

Colombia at Panama, 12 p.m.

Dominican Republic at Israel, 12 p.m.

Brazil at Britain, 1 p.m.

Venezuela at Nicaragua, 7 p.m.

Cuba at Puerto Rico, 7 p.m.

Mexico at United States, 8 p.m.

Tuesday, March 10

Czech Republic at Japan, 6 a.m.

Canada at Puerto Rico, 7 p.m.

Israel at Netherlands, 7 p.m.

Italy at United States, 9 p.m.

Wednesday, March 11

Canada at Cuba, 3 p.m.

Italy at Mexico, 7 p.m.

Dominican Republic at Venezuela, 8 p.m.

Friday, March 13

Pool C Runner-Up at Pool D Winner, 6:30 p.m.

Pool A Runner-Up at Pool B Winner, 8 p.m.

Saturday, March 14

Pool B Runner-Up at Pool A Winner, 3 p.m.

Pool D Runner-Up at Pool C Winner, 9 p.m.

Sunday, March 15

Semifinalist 2 at Semifinalist 1, 8 p.m.

Monday, March 16

Semifinalist 4 at Semifinalist 3, 8 p.m.

Tuesday, March 17

Finalist 2 at Finalist 1, 8 p.m.

