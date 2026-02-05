Live Radio
WM Phoenix Open Par Scores

The Associated Press

February 5, 2026, 10:09 PM

Thursday

At Stadium Course

Scottsdale, Ariz.

Purse: $9.6 million

Yardage: 7,261; Par: 71

First Round

Chris Gotterup 33-30—63 -8
Matt Fitzpatrick 36-29—65 -6
Pierceson Coody 31-35—66 -5
Nicolai Hojgaard 32-34—66 -5
Sam Stevens 33-33—66 -5
Michael Thorbjornsen 33-33—66 -5
Daniel Berger 33-34—67 -4
Jake Knapp 34-33—67 -4
Max McGreevy 32-35—67 -4
Maverick McNealy 35-32—67 -4
Rasmus Neergaard-Petersen 33-34—67 -4
Kevin Roy 34-33—67 -4
Christo Lamprecht 27-33—60 -3
John Parry 28-32—60 -3
Adrien Saddier 25-35—60 -3
Neal Shipley 35-25—60 -3
Zachary Bauchou 34-34—68 -3
Akshay Bhatia 32-36—68 -3
Brian Campbell 32-36—68 -3
Kensei Hirata 33-35—68 -3
Ryo Hisatsune 34-34—68 -3
Rasmus Hojgaard 33-35—68 -3
Mackenzie Hughes 33-35—68 -3
Hideki Matsuyama 34-34—68 -3
Keith Mitchell 33-35—68 -3
John VanDerLaan 37-31—68 -3
A.J. Ewart 33-36—69 -2
Ryan Fox 34-35—69 -2
Max Homa 33-36—69 -2
Viktor Hovland 33-36—69 -2
Mark Hubbard 35-34—69 -2
John Keefer 36-33—69 -2
Chris Kirk 35-34—69 -2
Kurt Kitayama 34-35—69 -2
Chandler Phillips 35-34—69 -2
Davis Thompson 33-36—69 -2
Gary Woodland 35-34—69 -2
Adrien Dumont De Chassart 33-29—62 -1
Jeffrey Kang 26-36—62 -1
Hao-Tong Li 33-29—62 -1
Michael Brennan 34-36—70 -1
Rafael Campos 36-34—70 -1
Bud Cauley 33-37—70 -1
Harris English 33-37—70 -1
Emiliano Grillo 36-34—70 -1
Joe Highsmith 35-35—70 -1
Stephan Jaeger 36-34—70 -1
Seonghyeon Kim 33-37—70 -1
Hank Lebioda 34-36—70 -1
Kristoffer Reitan 33-37—70 -1
Jordan L. Smith 34-36—70 -1
Jordan Spieth 35-35—70 -1
Sahith Theegala 34-36—70 -1
Sami Valimaki 34-36—70 -1
Cameron Young 36-34—70 -1
Austin Smotherman 34-33—67 E
Christiaan Bezuidenhout 33-38—71 E
Jacob Bridgeman 36-35—71 E
Joel Dahmen 36-35—71 E
Rickie Fowler 35-36—71 E
Max Greyserman 37-34—71 E
Ben Griffin 36-35—71 E
Rico Hoey 35-36—71 E
Tom Hoge 34-37—71 E
Takumi Kanaya 36-35—71 E
Michael Kim 35-36—71 E
Min Woo Lee 36-35—71 E
Seung-taek Lee 33-38—71 E
Mac Meissner 34-37—71 E
Marco Penge 34-37—71 E
Chad Ramey 36-35—71 E
Xander Schauffele 37-34—71 E
Sepp Straka 37-34—71 E
Nick Taylor 33-38—71 E
Erik Van Rooyen 34-37—71 E
Sam Burns 38-34—72 +1
Eric Cole 34-38—72 +1
Corey Conners 35-37—72 +1
Cameron Davis 37-35—72 +1
Zecheng Dou 36-36—72 +1
Harry Hall 34-38—72 +1
Patton Kizzire 34-38—72 +1
Collin Morikawa 34-38—72 +1
Keita Nakajima 36-36—72 +1
Thorbjorn Olesen 35-37—72 +1
Patrick Rodgers 38-34—72 +1
Webb Simpson 36-36—72 +1
Vince Whaley 35-37—72 +1
Daniel Brown 37-36—73 +2
Wyndham Clark 37-36—73 +2
Nicolas Echavarria 35-38—73 +2
Tony Finau 36-37—73 +2
Charley Hoffman 37-36—73 +2
Si Woo Kim 38-35—73 +2
Tom Kim 36-37—73 +2
Peter Malnati 37-36—73 +2
Matthieu Pavon 32-41—73 +2
Aldrich Potgieter 37-36—73 +2
Davis Riley 36-37—73 +2
Marcelo Rozo 38-35—73 +2
Scottie Scheffler 38-35—73 +2
Adam Schenk 34-39—73 +2
Karl Vilips 36-37—73 +2
Danny Walker 37-36—73 +2
Alejandro Tosti 29-37—66 +3
Chandler Blanchet 37-37—74 +3
Davis Chatfield 38-36—74 +3
Austin Eckroat 36-38—74 +3
Brice Garnett 35-39—74 +3
Brian Harman 37-37—74 +3
Matthew McCarty 36-38—74 +3
Pontus Nyholm 38-36—74 +3
J.T. Poston 37-37—74 +3
Alex Smalley 39-35—74 +3
Sudarshan Yellamaraju 38-36—74 +3
Billy Horschel 38-37—75 +4
Brooks Koepka 38-37—75 +4
Garrick Higgo 38-38—76 +5
William Mouw 36-40—76 +5
Andrew Novak 37-39—76 +5
Emilio Gonzalez 36-40—76 +5
Matti Schmid 38-39—77 +6
Thomas Avant 43-39—82 +11

