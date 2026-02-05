WM Phoenix Open Par Scores

Thursday
At Stadium Course
Scottsdale, Ariz.
Purse: $9.6 million
Yardage: 7,261; Par: 71
First Round
|Chris Gotterup
|33-30—63
|-8
|Matt Fitzpatrick
|36-29—65
|-6
|Pierceson Coody
|31-35—66
|-5
|Nicolai Hojgaard
|32-34—66
|-5
|Sam Stevens
|33-33—66
|-5
|Michael Thorbjornsen
|33-33—66
|-5
|Daniel Berger
|33-34—67
|-4
|Jake Knapp
|34-33—67
|-4
|Max McGreevy
|32-35—67
|-4
|Maverick McNealy
|35-32—67
|-4
|Rasmus Neergaard-Petersen
|33-34—67
|-4
|Kevin Roy
|34-33—67
|-4
|Christo Lamprecht
|27-33—60
|-3
|John Parry
|28-32—60
|-3
|Adrien Saddier
|25-35—60
|-3
|Neal Shipley
|35-25—60
|-3
|Zachary Bauchou
|34-34—68
|-3
|Akshay Bhatia
|32-36—68
|-3
|Brian Campbell
|32-36—68
|-3
|Kensei Hirata
|33-35—68
|-3
|Ryo Hisatsune
|34-34—68
|-3
|Rasmus Hojgaard
|33-35—68
|-3
|Mackenzie Hughes
|33-35—68
|-3
|Hideki Matsuyama
|34-34—68
|-3
|Keith Mitchell
|33-35—68
|-3
|John VanDerLaan
|37-31—68
|-3
|A.J. Ewart
|33-36—69
|-2
|Ryan Fox
|34-35—69
|-2
|Max Homa
|33-36—69
|-2
|Viktor Hovland
|33-36—69
|-2
|Mark Hubbard
|35-34—69
|-2
|John Keefer
|36-33—69
|-2
|Chris Kirk
|35-34—69
|-2
|Kurt Kitayama
|34-35—69
|-2
|Chandler Phillips
|35-34—69
|-2
|Davis Thompson
|33-36—69
|-2
|Gary Woodland
|35-34—69
|-2
|Adrien Dumont De Chassart
|33-29—62
|-1
|Jeffrey Kang
|26-36—62
|-1
|Hao-Tong Li
|33-29—62
|-1
|Michael Brennan
|34-36—70
|-1
|Rafael Campos
|36-34—70
|-1
|Bud Cauley
|33-37—70
|-1
|Harris English
|33-37—70
|-1
|Emiliano Grillo
|36-34—70
|-1
|Joe Highsmith
|35-35—70
|-1
|Stephan Jaeger
|36-34—70
|-1
|Seonghyeon Kim
|33-37—70
|-1
|Hank Lebioda
|34-36—70
|-1
|Kristoffer Reitan
|33-37—70
|-1
|Jordan L. Smith
|34-36—70
|-1
|Jordan Spieth
|35-35—70
|-1
|Sahith Theegala
|34-36—70
|-1
|Sami Valimaki
|34-36—70
|-1
|Cameron Young
|36-34—70
|-1
|Austin Smotherman
|34-33—67
|E
|Christiaan Bezuidenhout
|33-38—71
|E
|Jacob Bridgeman
|36-35—71
|E
|Joel Dahmen
|36-35—71
|E
|Rickie Fowler
|35-36—71
|E
|Max Greyserman
|37-34—71
|E
|Ben Griffin
|36-35—71
|E
|Rico Hoey
|35-36—71
|E
|Tom Hoge
|34-37—71
|E
|Takumi Kanaya
|36-35—71
|E
|Michael Kim
|35-36—71
|E
|Min Woo Lee
|36-35—71
|E
|Seung-taek Lee
|33-38—71
|E
|Mac Meissner
|34-37—71
|E
|Marco Penge
|34-37—71
|E
|Chad Ramey
|36-35—71
|E
|Xander Schauffele
|37-34—71
|E
|Sepp Straka
|37-34—71
|E
|Nick Taylor
|33-38—71
|E
|Erik Van Rooyen
|34-37—71
|E
|Sam Burns
|38-34—72
|+1
|Eric Cole
|34-38—72
|+1
|Corey Conners
|35-37—72
|+1
|Cameron Davis
|37-35—72
|+1
|Zecheng Dou
|36-36—72
|+1
|Harry Hall
|34-38—72
|+1
|Patton Kizzire
|34-38—72
|+1
|Collin Morikawa
|34-38—72
|+1
|Keita Nakajima
|36-36—72
|+1
|Thorbjorn Olesen
|35-37—72
|+1
|Patrick Rodgers
|38-34—72
|+1
|Webb Simpson
|36-36—72
|+1
|Vince Whaley
|35-37—72
|+1
|Daniel Brown
|37-36—73
|+2
|Wyndham Clark
|37-36—73
|+2
|Nicolas Echavarria
|35-38—73
|+2
|Tony Finau
|36-37—73
|+2
|Charley Hoffman
|37-36—73
|+2
|Si Woo Kim
|38-35—73
|+2
|Tom Kim
|36-37—73
|+2
|Peter Malnati
|37-36—73
|+2
|Matthieu Pavon
|32-41—73
|+2
|Aldrich Potgieter
|37-36—73
|+2
|Davis Riley
|36-37—73
|+2
|Marcelo Rozo
|38-35—73
|+2
|Scottie Scheffler
|38-35—73
|+2
|Adam Schenk
|34-39—73
|+2
|Karl Vilips
|36-37—73
|+2
|Danny Walker
|37-36—73
|+2
|Alejandro Tosti
|29-37—66
|+3
|Chandler Blanchet
|37-37—74
|+3
|Davis Chatfield
|38-36—74
|+3
|Austin Eckroat
|36-38—74
|+3
|Brice Garnett
|35-39—74
|+3
|Brian Harman
|37-37—74
|+3
|Matthew McCarty
|36-38—74
|+3
|Pontus Nyholm
|38-36—74
|+3
|J.T. Poston
|37-37—74
|+3
|Alex Smalley
|39-35—74
|+3
|Sudarshan Yellamaraju
|38-36—74
|+3
|Billy Horschel
|38-37—75
|+4
|Brooks Koepka
|38-37—75
|+4
|Garrick Higgo
|38-38—76
|+5
|William Mouw
|36-40—76
|+5
|Andrew Novak
|37-39—76
|+5
|Emilio Gonzalez
|36-40—76
|+5
|Matti Schmid
|38-39—77
|+6
|Thomas Avant
|43-39—82
|+11
