Winter Olympics Daily Medals List

Sunday, Feb. 15
BIATHLON
MEN’S 12.5KM PURSUIT
Martin Ponsiluoma, Sweden – gold
Sturla Holm Laegreid, Norway – silver
Emilien Jacquelin, France – bronze
___
FREESTYLE SKIING
MEN’S DUAL MOGULS
Mikael Kingsbury, Canada – gold
Ikuma Horishima, Japan – silver
Matt Graham, Australia – bronze
___
CROSS-COUNTRY SKIING
MEN’S 4×7.5KM RELAY
Emil Iversen, Martin Nyenget, Einar Hedegart, and Johannes Klaebo, Norway – gold
Theo Schely, Hugo Lapalus, Mathis Desloges, and Victor Lovera, France – silver
Davide Graz, Elia Barp, Martino Carollo, and Federico Pellegrino, Italy – bronze
___
SNOWBOARD
MIXED TEAM SNOWBOARD CROSS
Huw Nightingale and Charlotte Bankes, Great Britain – gold
Lorenzo Sommariva and Michela Moioli, Italy – silver
Loan Bozzolo and Lea Casta, France – bronze
___
ALPINE SKIING
WOMEN’S GIANT SLALOM RUN 2
Federica Brignone, Italy – gold
Sara Hector, Sweden – silver
Thea Louis St Jernesund, Norway – silver
___
BIATHLON
WOMEN’S 10KM PURSUIT
Lisa Vittozzi, Italy – gold
Maren Kirkeeide, Norway – silver
Suvi Minkkinen, Finland – bronze
___
SPEED SKATING
WOMEN’S 500M
Femke Kok, Netherlands – gold
Jutta Leerdam, Netherlands – silver
Miho Takagi, Japan – bronze
___
SKELETON
MIXED TEAM
Tabitha Stoecker and Matt Weston, Great Britain – gold
Susanne Kreher and Axel Jungk, Germany – silver
Jacqueline Pfeifer and Christopher Grotheer, Germany – bronze
___
SKI JUMPING
WOMEN’S LH INDIVIDUAL
Anna Odine Stroem, Norway – gold
Eirin Maria Kvandal, Norway – silver
Nika Prevc, Slovenia – bronze
___
