Winter Olympics Daily Medals List

The Associated Press

February 15, 2026, 2:51 PM

Sunday, Feb. 15

BIATHLON

MEN’S 12.5KM PURSUIT

Martin Ponsiluoma, Sweden – gold

Sturla Holm Laegreid, Norway – silver

Emilien Jacquelin, France – bronze

___

FREESTYLE SKIING

MEN’S DUAL MOGULS

Mikael Kingsbury, Canada – gold

Ikuma Horishima, Japan – silver

Matt Graham, Australia – bronze

___

CROSS-COUNTRY SKIING

MEN’S 4×7.5KM RELAY

Emil Iversen, Martin Nyenget, Einar Hedegart, and Johannes Klaebo, Norway – gold

Theo Schely, Hugo Lapalus, Mathis Desloges, and Victor Lovera, France – silver

Davide Graz, Elia Barp, Martino Carollo, and Federico Pellegrino, Italy – bronze

___

SNOWBOARD

MIXED TEAM SNOWBOARD CROSS

Huw Nightingale and Charlotte Bankes, Great Britain – gold

Lorenzo Sommariva and Michela Moioli, Italy – silver

Loan Bozzolo and Lea Casta, France – bronze

___

ALPINE SKIING

WOMEN’S GIANT SLALOM RUN 2

Federica Brignone, Italy – gold

Sara Hector, Sweden – silver

Thea Louis St Jernesund, Norway – silver

___

BIATHLON

WOMEN’S 10KM PURSUIT

Lisa Vittozzi, Italy – gold

Maren Kirkeeide, Norway – silver

Suvi Minkkinen, Finland – bronze

___

SPEED SKATING

WOMEN’S 500M

Femke Kok, Netherlands – gold

Jutta Leerdam, Netherlands – silver

Miho Takagi, Japan – bronze

___

SKELETON

MIXED TEAM

Tabitha Stoecker and Matt Weston, Great Britain – gold

Susanne Kreher and Axel Jungk, Germany – silver

Jacqueline Pfeifer and Christopher Grotheer, Germany – bronze

___

SKI JUMPING

WOMEN’S LH INDIVIDUAL

Anna Odine Stroem, Norway – gold

Eirin Maria Kvandal, Norway – silver

Nika Prevc, Slovenia – bronze

___

