Sweden 5, Italy 2
First Period_1. Italy, Luca Frigo, 4:14. 2. Sweden, Gabriel Landeskog (Mika Zibanejad and Erik Karlsson), 9:06. 3. Sweden, Gustav Forsling (Jesper Bratt and Rasmus Dahlin), 17:53. Penalties— Dustin Gazley, Italy, slashing, 7:06.
Second Period_4. Italy, Matt Bradley (Dustin Gazley and Thomas Larkin), 20:37. 5. Sweden, William Nylander (Rasmus Dahlin and Adrian Kempe), 36:46.
Third Period_6. Sweden, Mika Zibanejad (Rasmus Dahlin and Rickard Rakell), 55:42. 7. Sweden, Victor Hedman (Gustav Forsling), 57:11. Penalties— Pontus Holmberg, Sweden, holding, 42:40.
Shots on Goal_Sweden 27-16-17_60. Italy 3-8-11_22.
Goalies_Sweden Jacob Markstrom, Filip Gustavsson. Italy Damian Clara, Davide Fadani.
Referees_Jan Hribik, Czech Republic. Dan O’Rourke, Canada. David Brisebois, Canada. Onni Hautamaki, Finland.
