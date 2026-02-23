Sports on TV for Tuesday, Feb. 24

(All times Eastern)
Tuesday, Feb. 24
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
6:30 p.m.
BTN — Washington at Rutgers
7 p.m.
ACCN — NC State at Virginia
CBSSN — West Virginia at Oklahoma St.
ESPN — Duke at Notre Dame
ESPN2 — Cincinnati at Texas Tech
ESPNU — Wake Forest at Boston College
FS1 — Northwestern at Indiana
PEACOCK — Marquette at Georgetown
SECN — Kentucky at South Carolina
7:30 p.m.
TNT — Xavier at Providence
TRUTV — Xavier at Providence
8:30 p.m.
BTN — Minnesota at Michigan
9 p.m.
ACCN — Miami at Florida St.
CBSSN — Arizona St. at TCU
ESPN2 — Arizona at Baylor
ESPNU — Auburn at Oklahoma
FS1 — Iowa St. at Utah
SECN — Tennessee at Missouri
11 p.m.
CBSSN — New Mexico at Nevada
ESPN2 — UCF at BYU
FS1 — Southern Cal at UCLA
GOLF
5 p.m.
ESPN — TGL: New York Golf Club vs. The Bay Golf Club
9 p.m.
ESPN — TGL: Boston Common Golf vs. New York Golf Club
MLB BASEBALL
1 p.m.
MLBN — Spring Training: N.Y. Yankees vs. Toronto, Dunedin, Fla.
3 p.m.
MLBN — Spring Training: Cleveland vs. L.A. Dodgers, Phoenix
NBA BASKETBALL
7:30 p.m.
PEACOCK — New York at Cleveland
10 p.m.
PEACOCK — Minnesota at Portland
SOCCER (MEN’S)
1:45 p.m.
FS2 — Saudi Pro League: Al Hilal at Al Taawoun
3 p.m.
CBSSN — UEFA Champions League: Qarabag at Newcastle United FC, Knockout Stage – Leg 2
3:50 p.m.
FS2 — CONCACAF U-20 Championship Qualifier Group Stage: St. Vincent & The Grenadines vs. Anguilla, Group D, Willemstad, Curaçao
7:55 p.m.
FS2 — CONCACAF Champions League: Atletico Ottawa at Nashville SC, First Round – Leg 1
9:55 p.m.
FS2 — CONCACAF Champions League: Real España at LAFC, First Round – Leg 1
TENNIS
5 a.m.
TENNIS CHANNEL — Dubai-ATP Early Rounds
6 a.m.
TENNIS CHANNEL — Dubai-ATP Early Rounds
10 a.m.
TENNIS CHANNEL — Acapulco-ATP, Dubai-ATP, Austin-WTA, Santiago-ATP & Merida-WTA Early Rounds
5 a.m. (Wednesday)
TENNIS CHANNEL — Dubai-ATP Early Rounds
6 a.m. (Wednesday)
TENNIS CHANNEL — Dubai-ATP Early Rounds
