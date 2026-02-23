Live Radio
Sports on TV for Tuesday, Feb. 24

The Associated Press

February 23, 2026, 1:30 PM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Tuesday, Feb. 24

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6:30 p.m.

BTN — Washington at Rutgers

7 p.m.

ACCN — NC State at Virginia

CBSSN — West Virginia at Oklahoma St.

ESPN — Duke at Notre Dame

ESPN2 — Cincinnati at Texas Tech

ESPNU — Wake Forest at Boston College

FS1 — Northwestern at Indiana

PEACOCK — Marquette at Georgetown

SECN — Kentucky at South Carolina

7:30 p.m.

TNT — Xavier at Providence

TRUTV — Xavier at Providence

8:30 p.m.

BTN — Minnesota at Michigan

9 p.m.

ACCN — Miami at Florida St.

CBSSN — Arizona St. at TCU

ESPN2 — Arizona at Baylor

ESPNU — Auburn at Oklahoma

FS1 — Iowa St. at Utah

SECN — Tennessee at Missouri

11 p.m.

CBSSN — New Mexico at Nevada

ESPN2 — UCF at BYU

FS1 — Southern Cal at UCLA

GOLF

5 p.m.

ESPN — TGL: New York Golf Club vs. The Bay Golf Club

9 p.m.

ESPN — TGL: Boston Common Golf vs. New York Golf Club

MLB BASEBALL

1 p.m.

MLBN — Spring Training: N.Y. Yankees vs. Toronto, Dunedin, Fla.

3 p.m.

MLBN — Spring Training: Cleveland vs. L.A. Dodgers, Phoenix

NBA BASKETBALL

7:30 p.m.

PEACOCK — New York at Cleveland

10 p.m.

PEACOCK — Minnesota at Portland

SOCCER (MEN’S)

1:45 p.m.

FS2 — Saudi Pro League: Al Hilal at Al Taawoun

3 p.m.

CBSSN — UEFA Champions League: Qarabag at Newcastle United FC, Knockout Stage – Leg 2

3:50 p.m.

FS2 — CONCACAF U-20 Championship Qualifier Group Stage: St. Vincent & The Grenadines vs. Anguilla, Group D, Willemstad, Curaçao

7:55 p.m.

FS2 — CONCACAF Champions League: Atletico Ottawa at Nashville SC, First Round – Leg 1

9:55 p.m.

FS2 — CONCACAF Champions League: Real España at LAFC, First Round – Leg 1

TENNIS

5 a.m.

TENNIS CHANNEL — Dubai-ATP Early Rounds

6 a.m.

TENNIS CHANNEL — Dubai-ATP Early Rounds

10 a.m.

TENNIS CHANNEL — Acapulco-ATP, Dubai-ATP, Austin-WTA, Santiago-ATP & Merida-WTA Early Rounds

5 a.m. (Wednesday)

TENNIS CHANNEL — Dubai-ATP Early Rounds

6 a.m. (Wednesday)

TENNIS CHANNEL — Dubai-ATP Early Rounds

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

