Sports on TV for Monday, Feb. 2

Monday, Feb. 2
AUTO RACING
11 a.m.
FS2 — NASCAR Cup Series: Practice and Qualifying, Bowman Gray Stadium, Winston-Salem, N.C.
4:30 p.m.
FOX — NASCAR Cup Series: Last Chance Qualifying Race, Bowman Gray Stadium, Winston-Salem, N.C.
6 p.m.
FOX — NASCAR Cup Series: The Cook Out Clash at Bowman Gary Stadium, Bowman Gray Stadium, Winston-Salem, N.C.
BASEBALL
3 p.m.
MLBN — 2026 Caribbean Series: Puerto Rico vs. Dominican Republic, Round Robin, Zapopan, Mexico
8 p.m.
MLBN — 2026 Caribbean Series: Mexico (Red) vs. Panama, Round Robin, Zapopan, Mexico
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
7 p.m.
CBSSN — Boston U. at Holy Cross
ESPN — Syracuse at North Carolina
9 p.m.
CBSSN — Incarnate Word at Texas A&M-CC
ESPN — Kansas at Texas Tech
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
4:30 p.m.
CBSSN — Boston U. at Holy Cross
6 p.m.
ESPN2 — North Carolina at NC State
8 p.m.
ESPN2 — South Carolina at Texas A&M
COLLEGE HOCKEY (MEN’S)
5 p.m.
NHLN — Beanpot Tournament: Boston College vs. Harvard, Semifinal, Boston
8 p.m.
NHLN — Beanpot Tournament: Northeastern at Boston U., Semifinal, Boston
GOLF
5 p.m.
ESPN — TGL: Atlanta Drive GC vs. Jupiter Links Golf Club
NBA BASKETBALL
7:30 p.m.
PEACOCK — Minnesota at Memphis
10 p.m.
PEACOCK — Philadelphia at L.A. Clippers
SOCCER (MEN’S)
10 a.m.
FS2 — Saudi Pro League: Al Nassr at Al Riyadh
3 p.m.
USA — English Premier League: Burnley FC at Sunderland
SOCCER (WOMEN’S)
5:50 p.m.
FS2 — CONCACAF U-17 Qualifier: Haiti vs. Guatemala, Round One, Willemstad, Curaçao
7:50 p.m.
FS2 — CONCACAF U-17 Qualifier: Costa Rica vs. Cuba, Round One, Managua, Nicaragua
TENNIS
6 a.m.
TENNIS — Montpellier-ATP, Abu Dhabi-WTA, Cluj-Napoca-WTA & Ostrava-WTA Early Rounds
4 a.m. (Tuesday)
TENNIS — Montpellier-ATP, Abu Dhabi-WTA, Cluj-Napoca-WTA & Ostrava-WTA Early Rounds
6 a.m. (Tuesday)
TENNIS — Montpellier-ATP, Abu Dhabi-WTA, Cluj-Napoca-WTA & Ostrava-WTA Early Rounds
UNRIVALED BASKETBALL
7:30 p.m.
TNT — Vinyl vs. Hive, Miami
TRUTV — Vinyl vs. Hive, Miami
8:45 p.m.
TNT — Mist vs. Laces, Miami
TRUTV — Mist vs. Laces, Miami
