Sports on TV for Feb. 9 – 15

(All times Eastern)
Monday, Feb. 9
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
6 p.m.
CBSSN — Navy at Bucknell
6:30 p.m.
FS1 — Xavier at St. John’s
7 p.m.
ESPN — NC State at Louisville
8 p.m.
CBSSN — UNC-Wilmington at Coll. of Charleston
8:30 p.m.
FS1 — Oregon at Indiana
9 p.m.
ESPN — Arizona at Kansas
ESPNU — Alabama St. at Southern U.
10 p.m.
CBSSN — N. Iowa at Murray St.
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
7:30 p.m.
SECN — Kentucky at Texas
9 p.m.
ESPN2 — Oklahoma at Vanderbilt
GOLF
7 p.m.
ESPN2 — TGL: The Bay Golf Club vs. Los Angeles Golf Club
NBA BASKETBALL
7:30 p.m.
PEACOCK — Milwaukee at Orlando
10 p.m.
PEACOCK — Oklahoma City at L.A. Lakers
Tuesday, Feb. 10
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
7 p.m.
ACCN — Notre Dame at SMU
ESPN — TBA
ESPN2 — TBA
ESPNU — TBA
FS1 — Purdue at Nebraska
SECN — Vanderbilt at Auburn
7:30 p.m.
TNT — Marquette at Villanova
TRUTV — Marquette at Villanova
9 p.m.
ACCN — NS State at Louisville
CBSSN — Oklahoma St. at Arizona St.
ESPN — TBA
ESPN2 — TBA
FS1 — Iowa St. at TCU
SECN — Arkansas at LSU
11 p.m.
ESPN2 — TBA
FS1 — San Jose St. at UNLV
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
9 p.m.
ESPNU — North Texas at Rice
COLLEGE LACROSSE (MEN’S)
4 p.m.
ESPNU — Towson at Johns Hopkins
GOLF
5:30 a.m. (Wednesday)
GOLF — Ladies Euro Tour: PIF Saudi Ladies International, First Round, Riyadh Golf Club, Riyadh, Saudi Arabia
NBA BASKETBALL
8 p.m.
NBATV — L.A. Clippers at Houston
10:30 p.m.
NBATV — San Antonio at L.A. Lakers
Wednesday, Feb. 11
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
6 p.m.
FS1 — Iowa at Maryland
6:30 p.m.
BTN — Southern Cal at Ohio St.
7 p.m.
ACCN — Virginia Tech at Clemson
CBSSN — Chattanooga at ETSU
ESPN2 — TBA
ESPNU — TBA
SECN — Alabama at Mississippi
7:30 p.m.
PEACOCK — Providence at Seton Hall
TNT — UConn at Butler
TRUTV — UConn at Butler
8:30 p.m.
BTN — Michigan at Northwestern
9 p.m.
ACCN — Wake Forest at Georgia Tech
ESPN2 — TBA
ESPNU — Stanford at Boston College
PEACOCK — Creighton at DePaul
SECN — Missouri at Texas A&M
10 p.m.
FS1 — New Mexico at Grand Canyon
10:30 p.m.
BTN — Penn St. at Washington
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
6 p.m.
PEACOCK — Creighton at UConn
8 p.m.
PEACOCK — UCLA at Michigan St.
GOLF
5:30 a.m.
GOLF — Ladies Euro Tour: PIF Saudi Ladies International, First Round, Riyadh Golf Club, Riyadh, Saudi Arabia
5:30 a.m. (Thursday)
GOLF — Ladies Euro Tour: PIF Saudi Ladies International, Second Round, Riyadh Golf Club, Riyadh, Saudi Arabia
NBA BASKETBALL
7:40 p.m.
ESPN — New York at Philadelphia
10:05 p.m.
ESPN — San Antonio at Golden State
Thursday, Feb. 12
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
6:30 p.m.
CBSSN — MTSU at Kennesaw St.
7 p.m.
ESPN2 — TBA
ESPNU — TBA
8:30 p.m.
CBSSN — Louisiana Tech at Missouri St.
9 p.m.
ESPN — TBA
ESPN2 — TBA
ESPNU — Texas-Arlington at Abilene Christian
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
6 p.m.
ACCN — SMU at North Carolina
6:30 p.m.
SECN — Texas A&M at Kentucky
7 p.m.
ESPN — TCU at Baylor
PEACOCK — Penn St. at Maryland
8 p.m.
ACCN — Georgia Tech at Clemson
BTN — Nebraska at Minnesota
9 p.m.
PEACOCK — Michigan at Northwestern
SECN — Arkansas at Mississippi
10 p.m.
BTN — Indiana at Southern Cal
COLLEGE SOFTBALL
10 a.m.
ESPN2 — Shriners Children’s Clearwater Invitational: Nebraska vs. LSU, Clearwater, Fla.
11 a.m.
SECN — Shriners Children’s Clearwater Invitational: Oklahoma St. vs. Georgia, Clearwater, Fla.
1 p.m.
ESPN2 — Shriners Children’s Clearwater Invitational: Florida St. vs. Texas Tech, Clearwater, Fla.
3 p.m.
ESPN2 — Shriners Children’s Clearwater Invitational: LSU vs. Oklahoma St., Clearwater, Fla.
GOLF
5:30 a.m.
GOLF — Ladies Euro Tour: PIF Saudi Ladies International, Second Round, Riyadh Golf Club, Riyadh, Saudi Arabia
3 p.m.
GOLF — PGA Tour: AT&T Pebble Beach Pro-Am, First Round, Pebble Beach Golf Links, Pebble Beach, Calif.
5:30 a.m. (Friday)
GOLF — Ladies Euro Tour: PIF Saudi Ladies International, Third Round, Riyadh Golf Club, Riyadh, Saudi Arabia
NBA BASKETBALL
7:30 p.m.
PRIME VIDEO — Milwaukee at Oklahoma City
10 p.m.
PRIME VIDEO — Dallas at L.A. Lakers
Friday, Feb. 13
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
7 p.m.
CBSSN — George Mason at George Washington
8 p.m.
ESPNU — Ohio at Miami (Ohio)
FOX — Michigan St. at Wisconsin
8:30 p.m.
ESPN2 — Saint Louis at Loyola of Chicago
9 p.m.
CBSSN — UMass at Akron
10 p.m.
FS1 — UNLV at Boise St.
11 p.m.
ESPN2 — NBA HBCU Classic: Hampton vs. NC A&T, Los Angeles
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
6 p.m.
ESPNU — Princeton at Columbia
COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)
7 p.m.
ESPN2 — Oklahoma at Florida
SECN — Missouri at Kentucky
8:45 p.m.
SECN — Auburn at LSU
COLLEGE LACROSSE (MEN’S)
6 p.m.
ACCN — Maryland at Syracuse
COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)
2:30 p.m.
ACCN — TBA
COLLEGE SOFTBALL
9 a.m.
SECN — Shriners Children’s Clearwater Invitational: NC State vs. Georgia, Clearwater, Fla.
10 a.m.
ESPN2 — Shriners Children’s Clearwater Invitational: Oklahoma St. vs. Texas A&M, Clearwater, Fla.
Noon
ESPN2 — Shriners Children’s Clearwater Invitational: Tennessee vs. Nebraska, Clearwater, Fla.
12:30 p.m.
ACCN — Shriners Children’s Clearwater Invitational: Missouri vs. NC State, Clearwater, Fla.
3 p.m.
ESPNU — Shriners Children’s Clearwater Invitational: UCLA vs. Oklahoma St., Clearwater, Fla.
COLLEGE WRESTLING
8 p.m.
ACCN — North Carolina at Virginia Tech
GOLF
5:30 a.m.
GOLF — Ladies Euro Tour: PIF Saudi Ladies International, Third Round, Riyadh Golf Club, Riyadh, Saudi Arabia
11 a.m.
GOLF — PGA Tour Champions: Chubb Classic, First Round, Tiburon Golf Club, Naples, Fla.
3 p.m.
GOLF — PGA Tour: AT&T Pebble Beach Pro-Am, Second Round, Pebble Beach Golf Links, Pebble Beach, Calif.
4:30 a.m. (Saturday)
GOLF — Ladies Euro Tour: PIF Saudi Ladies International, Final Round, Riyadh Golf Club, Riyadh, Saudi Arabia
NBA BASKETBALL
7 p.m.
ESPN — NBA All-Star Celebrity Game: TBD, Los Angeles
9 p.m.
PEACOCK — NBA All-Star Rising Stars Game: Team Melo, Team T-Mac, Team Vince, and Team Austin, Los Angeles
SOCCER (MEN’S)
2 p.m.
ESPN2 — English FA Cup: Chelsea at Hull City, Fourth Round
Saturday, Feb. 14
AUTO RACING
Noon
FOX — ARCA Menards Series: General Tire 200, Daytona International Speedway, Daytona Beach, Fla.
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
Noon
ACCN — California at Boston College
CW — Georgia Tech at Notre Dame
ESPN — Clemson at Duke
ESPN2 — TCU at Oklahoma St.
ESPNU — TBA
1 p.m.
ABC — Kansas at Iowa St.
BTN — Northwestern at Nebraska
CBS — UCLA at Michigan
SECN — Texas A&M at Vanderbilt
TNT — St. John’s at Providence
TRUTV — St. John’s at Providence
2 p.m.
ACCN — Florida St. at Virginia Tech
CBSSN — N. Dakota St. at N. Dakota
CW — SMU at Syracuse
ESPN — Pittsburgh at North Carolina
ESPN2 — Liberty at UTEP
2:30 p.m.
FOX — Villanova at Creighton
3 p.m.
ABC — Kentucky at Florida
BTN — Penn St. at Oregon
TNT — Marquette at Xavier
TRUTV — Marquette at Xavier
3:30 p.m.
SECN — Georgia at Oklahoma
4 p.m.
ACCN — Stanford at Wake Forest
CBSSN — Hofstra at UNC-Wilmington
ESPN — Louisville at Baylor
ESPN2 — TBA
FS1 — Colorado at BYU
5 p.m.
FOX — Purdue at Iowa
6 p.m.
CBSSN — VCU at Richmond
FS1 — West Virginia at UCF
SECN — LSU at Tennessee
6:30 p.m.
ESPN — TBA
ESPN2 — TBA
ESPNU — Yale at Harvard
8 p.m.
CBSSN — Memphis at Utah St.
FOX — Virginia at Ohio St.
PEACOCK — Georgetown at UConn
8:30 p.m.
ESPN — TBA
ESPN2 — TBA
ESPNU — TBA
SECN — South Carolina at Alabama
9 p.m.
PEACOCK — Kansas St. at Houston
10 p.m.
BTN — Minnesota at Washington
CBSSN — Nevada at San Diego St.
10:30 p.m.
ESPN — Gonzaga at Santa Clara
ESPN2 — Saint Mary’s (Calif.) at Pacific
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
1 p.m.
FS1 — UConn at Marquette
2 p.m.
ESPNU — TBA
8:30 p.m.
ABC — South Carolina at LSU
COLLEGE SOFTBALL
9 a.m.
ACCN — Shriners Children’s Clearwater Invitational: Texas A&M vs. NC State, Clearwater, Fla.
10 a.m.
ESPN2 — Shriners Children’s Clearwater Invitational: Oklahoma St. vs. Duke, Clearwater, Fla.
SECN —Shriners Children’s Clearwater Invitational: UCF vs. LSU, Clearwater, Fla., Clearwater, Fla.
4 p.m.
ESPNU — Shriners Children’s Clearwater Invitational: UCLA vs. Tennessee, Clearwater, Fla.
GOLF
4:30 a.m.
GOLF — Ladies Euro Tour: PIF Saudi Ladies International, Final Round, Riyadh Golf Club, Riyadh, Saudi Arabia
1 p.m.
GOLF — PGA Tour: AT&T Pebble Beach Pro-Am, Third Round, Pebble Beach Golf Links, Pebble Beach, Calif.
3 p.m.
CBS — PGA Tour: AT&T Pebble Beach Pro-Am, Third Round, Pebble Beach Golf Links, Pebble Beach, Calif.
GOLF — PGA Tour Champions: Chubb Classic, Second Round, Tiburon Golf Club, Naples, Fla.
NBA BASKETBALL
5 p.m.
NBC — NBA All-Star Saturday: Skills Competition, 3-Point Contest, Dunk Contest, Los Angeles
PEACOCK — NBA All-Star Saturday: Skills Competition, 3-Point Contest, Dunk Contest, Los Angeles
SOCCER (MEN’S)
6:30 a.m. (Sunday)
ESPN2 — English FA Cup: Leeds United at Birmingham City, Fourth Round
Sunday, Feb. 15
AUTO RACING
2:30 p.m.
FOX — NASCAR Cup Series: DAYTONA 500, Dayton International Speedway, Daytona Beach, Fla.
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
Noon
ESPN — TBA
ESPNU — UTSA at Charlotte
FS1 — Maryland at Rutgers
1 p.m.
CBS — Indiana at Illinois
CBSSN — Denver at Omaha
2 p.m.
ESPN2 — TBA
ESPNU — TBA
4 p.m.
ESPN2 — TBA
ESPNU — E. Kentucky at North Alabama
5 p.m.
CBSSN — Coll. Of Charleston at Campbell
6 p.m.
ESPN2 — TBA
FS1 — Seton Hall at Butler
7 p.m.
CBSSN — Towson at Monmouth
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
Noon
ACCN — Pittsburgh at SMU
SECN — Vanderbilt at Georgia
1 p.m.
ABC — North Carolina at Duke
2 p.m.
ESPN — Kansas St. at Iowa St.
SECN — Mississippi at Kentucky
3 p.m.
ABC — Texas at Tennessee
PEACOCK — Indiana at UCLA
4 p.m.
BTN — Northwestern at Penn St.
ESPN — NC State at Notre Dame
SECN — Oklahoma at Alabama
5 p.m.
TRUTV — Villanova at Creighton
6 p.m.
ACCN — Florida St. at Louisville
BTN — Minnesota at Wisconsin
SECN — Auburn at Texas A&M
8 p.m.
BTN — Oregon at Washington
FS1 — West Virginia at TCU
COLLEGE SOFTBALL
9 a.m.
ACCN — Shriners Children’s Clearwater Invitational: Missouri vs. Duke, Clearwater, Fla.
SECN — Shriners Children’s Clearwater Invitational: James Madison vs. Texas A&M, Clearwater, Fla.
10 a.m.
ESPN2 — Shriners Children’s Clearwater Invitational: LSU at UCLA, Clearwater, Fla.
Noon
ESPN2 — Shriners Children’s Clearwater Invitational: Northwestern at Texas A&M, Clearwater, Fla.
6 p.m.
ESPN — Shriners Children’s Clearwater Invitational: Texas Tech vs. Nebraska, Clearwater, Fla.
8 p.m.
ESPN — Shriners Children’s Clearwater Invitational: Tennessee vs. Florida St., Clearwater, Fla.
GOLF
1 p.m.
GOLF — PGA Tour: AT&T Pebble Beach Pro-Am, Final Round, Pebble Beach Golf Links, Pebble Beach, Calif.
3 p.m.
CBS — PGA Tour: AT&T Pebble Beach Pro-Am, Final Round, Pebble Beach Golf Links, Pebble Beach, Calif.
GOLF — PGA Tour Champions: Chubb Classic, Final Round, Tiburon Golf Club, Naples, Fla.
NBA BASKETBALL
5 p.m.
NBC — NBA All-Star Game: World and U.S. Teams, Round Robin, Los Angeles
PEACOCK — NBA All-Star Game: World and U.S. Teams, Round Robin, Los Angeles
SOCCER (MEN’S)
6:30 a.m.
ESPN2 — English FA Cup: Leeds United at Birmingham City, Fourth Round
