All Times EST
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Peoria
|38
|28
|9
|1
|0
|57
|109
|69
|Pensacola
|37
|21
|11
|4
|1
|47
|112
|110
|Huntsville
|37
|20
|11
|5
|1
|46
|119
|97
|Roanoke
|38
|20
|15
|2
|1
|43
|107
|102
|Evansville
|37
|18
|13
|1
|5
|42
|96
|94
|Quad City
|38
|17
|16
|4
|1
|39
|100
|107
|Macon
|35
|15
|14
|3
|3
|36
|83
|91
|Knoxville
|36
|16
|17
|1
|2
|35
|87
|100
|Birmingham
|37
|15
|17
|1
|4
|35
|97
|123
|Fayetteville
|35
|14
|16
|4
|1
|33
|77
|94
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. The top eight teams in the league advance to playoffs.
Wednesday’s Games
Evansville 2, Peoria 0
Thursday’s Games
Macon 4, Pensacola 1
Roanoke 3, Knoxville 2
Friday’s Games
Birmingham at Fayetteville, 7 p.m.
Evansville at Macon, 7 p.m.
Peoria at Roanoke, 7:05 p.m.
Quad City at Huntsville, 8 p.m.
Knoxville at Pensacola, 8:05 p.m.
Saturday’s Games
Quad City at Huntsville, 4 p.m.
Birmingham at Fayetteville, 6 p.m.
Evansville at Macon, 6 p.m.
Peoria at Roanoke, 7:05 p.m.
Knoxville at Pensacola, 8:05 p.m.
Sunday’s Games
No games scheduled
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.