All Times EST

GP W L OL SOL Pts GF GA Peoria 38 28 9 1 0 57 109 69 Pensacola 36 21 10 4 1 47 111 106 Huntsville 37 20 11 5 1 46 119 97 Evansville 37 18 13 1 5 42 96 94 Roanoke 37 19 15 2 1 41 104 100 Quad City 38 17 16 4 1 39 100 107 Knoxville 35 16 16 1 2 35 85 97 Birmingham 37 15 17 1 4 35 97 123 Macon 34 14 14 3 3 34 79 90 Fayetteville 35 14 16 4 1 33 77 94

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. The top eight teams in the league advance to playoffs.

Tuesday’s Games

No games scheduled

Wednesday’s Games

Evansville 2, Peoria 0

Thursday’s Games

Pensacola at Macon, 7 p.m.

Roanoke at Knoxville, 7:30 p.m.

Friday’s Games

Birmingham at Fayetteville, 7 p.m.

Evansville at Macon, 7 p.m.

Peoria at Roanoke, 7:05 p.m.

Quad City at Huntsville, 8 p.m.

Knoxville at Pensacola, 8:05 p.m.

Saturday’s Games

Quad City at Huntsville, 4 p.m.

Birmingham at Fayetteville, 6 p.m.

Evansville at Macon, 6 p.m.

Peoria at Roanoke, 7:05 p.m.

Knoxville at Pensacola, 8:05 p.m.

