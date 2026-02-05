Live Radio
Qatar Masters Par Scores

The Associated Press

February 5, 2026, 12:17 PM

Thursday

At Doha Golf Club

Doha, Qatar

Purse: $3.2 million

Yardage: 7,508; Par: 72

First Round

Daniel Hillier, New Zealand 32-33—65 -7
Patrick Reed, United States 34-31—65 -7
Angel Ayora Fanegas, Spain 33-33—66 -6
Gregorio De Leo, Italy 33-33—66 -6
Marcus Kinhult, Sweden 35-31—66 -6
Oliver Lindell, Finland 33-33—66 -6
Jacob Skov Olesen, Denmark 33-33—66 -6
Kazuma Kobori, New Zealand 35-32—67 -5
Joakim Lagergren, Sweden 36-31—67 -5
Adam Blomme, Sweden 33-35—68 -4
Kota Kaneko, Japan 34-34—68 -4
Guido Migliozzi, Italy 35-33—68 -4
Richard Sterne, South Africa 35-33—68 -4
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 35-34—69 -3
Ugo Coussaud, France 35-34—69 -3
Martin Couvra, France 34-35—69 -3
Ewen Ferguson, Scotland 36-33—69 -3
Ryggs Johnston, United States 36-33—69 -3
Tobias Jonsson, Sweden 37-32—69 -3
Matthew Jordan, England 37-32—69 -3
Daniel Rodrigues, Portugal 36-33—69 -3
Jesper Svensson, Sweden 35-34—69 -3
Daniel Van Tonder, South Africa 36-33—69 -3
Johannes Veerman, United States 33-36—69 -3
Matt Wallace, England 35-34—69 -3
Paul Waring, England 36-33—69 -3
Adri Arnaus, Spain 24-34—58 -2
Francesco Laporta, Italy 38-24—62 -2
Cameron Adam, Scotland 36-34—70 -2
Dan Bradbury, England 36-34—70 -2
Rafa Cabrera Bello, Spain 33-37—70 -2
Sean Crocker, United States 37-33—70 -2
Quentin Debove, France 37-33—70 -2
Wenyi Ding, China 35-35—70 -2
Grant Forrest, Scotland 37-33—70 -2
Dylan Frittelli, South Africa 35-35—70 -2
Julien Guerrier, France 35-35—70 -2
Sadom Kaewkanjana, Thailand 36-34—70 -2
Nathan Kimsey, England 36-34—70 -2
Frederic Lacroix, France 36-34—70 -2
Antoine Rozner, France 37-33—70 -2
Jayden Trey Schaper, South Africa 33-37—70 -2
Sebastian Soderberg, Sweden 37-33—70 -2
Tom Vaillant, France 34-36—70 -2
Quim Vidal, Spain 37-33—70 -2
Yanhan Zhou, China 34-36—70 -2
Jonathan Broomhead, South Africa 37-34—71 -1
Jorge Campillo, Spain 35-36—71 -1
Clement Charmasson, France 36-35—71 -1
Andres Gallegos, Argentina 35-36—71 -1
Ricardo Gouveia, Portugal 38-33—71 -1
Padraig Harrington, Ireland 35-36—71 -1
Rikuya Hoshino, Japan 35-36—71 -1
Pablo Larrazabal, Spain 37-34—71 -1
Niklas Lemke, Sweden 31-40—71 -1
Mikael Lindberg, Sweden 36-35—71 -1
Zander Lombard, South Africa 37-34—71 -1
David Micheluzzi, Australia 34-37—71 -1
Niklas Norgaard Moller, Denmark 34-37—71 -1
Taehoon Ok, South Korea 34-37—71 -1
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 37-34—71 -1
Renato Paratore, Italy 36-35—71 -1
Ryan Peake, Australia 35-36—71 -1
David Ravetto, France 36-35—71 -1
Jason Scrivener, Australia 35-36—71 -1
Brandon Stone, South Africa 37-34—71 -1
Mike Toorop, Netherlands 36-35—71 -1
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 38-33—71 -1
Jeff Winther, Denmark 37-34—71 -1
Sam Bairstow, England 38-34—72 E
Todd Clements, England 37-35—72 E
Hennie Du Plessis, South Africa 38-34—72 E
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 35-37—72 E
Joel Girrbach, Switzerland 34-38—72 E
Angel Hidalgo, Spain 35-37—72 E
Calum Hill, Scotland 38-34—72 E
Michael Hollick, South Africa 34-38—72 E
Romain Langasque, France 35-37—72 E
James Morrison, England 38-34—72 E
Andrea Pavan, Italy 35-37—72 E
Anthony Quayle, Australia 35-37—72 E
Yuvraj Sandhu, India 37-35—72 E
Andy Sullivan, England 36-36—72 E
Hugo Townsend, Sweden 37-35—72 E
Dominic McGlinchey, Scotland 26-35—61 +1
Matthew Baldwin, England 39-26—65 +1
Marcus Armitage, England 37-36—73 +1
Albin Bergstrom, Sweden 38-35—73 +1
Joshua Berry, England 39-34—73 +1
Joe Dean, England 38-35—73 +1
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 37-36—73 +1
Jeong-Weon Ko, France 36-37—73 +1
Jacques Kruyswijk, South Africa 38-35—73 +1
Junghwan Lee, South Korea 37-36—73 +1
Marcel Schneider, Germany 37-36—73 +1
Shubhankar Sharma, India 35-38—73 +1
Maximilian Steinlechner, Austria 35-38—73 +1
Bernd Wiesberger, Austria 37-36—73 +1
Fred Biondi, Brazil 37-25—62 +2
Hunter Logan, United States 27-35—62 +2
Aaron Cockerill, Canada 37-29—66 +2
Alejandro Del Rey, Spain 37-29—66 +2
Ali Saleh Al Kaabi, Qatar 39-35—74 +2
Filippo Celli, Italy 37-37—74 +2
Jens Dantorp, Sweden 37-37—74 +2
Nacho Elvira, Spain 37-37—74 +2
Ross Fisher, England 39-35—74 +2
Oihan Guillamoundeguy, France 39-35—74 +2
Scott Jamieson, Scotland 38-36—74 +2
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 38-36—74 +2
Connor McKinney, Australia 36-38—74 +2
Felix Mory, France 37-37—74 +2
Dylan Naidoo, South Africa 39-35—74 +2
Ryan Palmer, United States 35-39—74 +2
JC Ritchie, South Africa 39-35—74 +2
Daniil Sokolov, Qatar 36-38—74 +2
Ashun Wu, China 40-34—74 +2
Daniel Young, Scotland 39-35—74 +2
Manuel Elvira, Spain 40-35—75 +3
Darren Fichardt, South Africa 38-37—75 +3
Alex Fitzpatrick, England 38-37—75 +3
Casey Jarvis, South Africa 37-38—75 +3
Richie Ramsay, Scotland 38-37—75 +3
Brandon Robinson-Thompson, England 39-36—75 +3
Jack Senior, England 39-36—75 +3
Jack Yule, England 37-38—75 +3
Andreas Halvorsen, Norway 42-26—68 +4
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 38-38—76 +4
Eddie Pepperell, England 40-36—76 +4
Connor Syme, Scotland 39-37—76 +4
Euan Walker, Scotland 38-38—76 +4
Jordan Gumberg, United States 37-40—77 +5
David Law, Scotland 39-38—77 +5
Luke List, United States 40-37—77 +5
Stefano Mazzoli, Italy 41-36—77 +5
Rocco Repetto Taylor, Spain 39-38—77 +5
Chris Wood, England 37-40—77 +5
Andrew Charles Ikstrums, Australia 39-39—78 +6
Ockie Strydom, South Africa 38-40—78 +6
Davis Bryant, United States 40-27—67 +7
Oliver Fisher, England 37-34—71 +7
Reda El Hali, Morocco 40-39—79 +7
Justin Harding, South Africa 40-39—79 +7
Ali Al Shahrani, Qatar 43-33—76 +12

