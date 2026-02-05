Qatar Masters Par Scores

Thursday
At Doha Golf Club
Doha, Qatar
Purse: $3.2 million
Yardage: 7,508; Par: 72
First Round
|Daniel Hillier, New Zealand
|32-33—65
|-7
|Patrick Reed, United States
|34-31—65
|-7
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|33-33—66
|-6
|Gregorio De Leo, Italy
|33-33—66
|-6
|Marcus Kinhult, Sweden
|35-31—66
|-6
|Oliver Lindell, Finland
|33-33—66
|-6
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|33-33—66
|-6
|Kazuma Kobori, New Zealand
|35-32—67
|-5
|Joakim Lagergren, Sweden
|36-31—67
|-5
|Adam Blomme, Sweden
|33-35—68
|-4
|Kota Kaneko, Japan
|34-34—68
|-4
|Guido Migliozzi, Italy
|35-33—68
|-4
|Richard Sterne, South Africa
|35-33—68
|-4
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|35-34—69
|-3
|Ugo Coussaud, France
|35-34—69
|-3
|Martin Couvra, France
|34-35—69
|-3
|Ewen Ferguson, Scotland
|36-33—69
|-3
|Ryggs Johnston, United States
|36-33—69
|-3
|Tobias Jonsson, Sweden
|37-32—69
|-3
|Matthew Jordan, England
|37-32—69
|-3
|Daniel Rodrigues, Portugal
|36-33—69
|-3
|Jesper Svensson, Sweden
|35-34—69
|-3
|Daniel Van Tonder, South Africa
|36-33—69
|-3
|Johannes Veerman, United States
|33-36—69
|-3
|Matt Wallace, England
|35-34—69
|-3
|Paul Waring, England
|36-33—69
|-3
|Adri Arnaus, Spain
|24-34—58
|-2
|Francesco Laporta, Italy
|38-24—62
|-2
|Cameron Adam, Scotland
|36-34—70
|-2
|Dan Bradbury, England
|36-34—70
|-2
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|33-37—70
|-2
|Sean Crocker, United States
|37-33—70
|-2
|Quentin Debove, France
|37-33—70
|-2
|Wenyi Ding, China
|35-35—70
|-2
|Grant Forrest, Scotland
|37-33—70
|-2
|Dylan Frittelli, South Africa
|35-35—70
|-2
|Julien Guerrier, France
|35-35—70
|-2
|Sadom Kaewkanjana, Thailand
|36-34—70
|-2
|Nathan Kimsey, England
|36-34—70
|-2
|Frederic Lacroix, France
|36-34—70
|-2
|Antoine Rozner, France
|37-33—70
|-2
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|33-37—70
|-2
|Sebastian Soderberg, Sweden
|37-33—70
|-2
|Tom Vaillant, France
|34-36—70
|-2
|Quim Vidal, Spain
|37-33—70
|-2
|Yanhan Zhou, China
|34-36—70
|-2
|Jonathan Broomhead, South Africa
|37-34—71
|-1
|Jorge Campillo, Spain
|35-36—71
|-1
|Clement Charmasson, France
|36-35—71
|-1
|Andres Gallegos, Argentina
|35-36—71
|-1
|Ricardo Gouveia, Portugal
|38-33—71
|-1
|Padraig Harrington, Ireland
|35-36—71
|-1
|Rikuya Hoshino, Japan
|35-36—71
|-1
|Pablo Larrazabal, Spain
|37-34—71
|-1
|Niklas Lemke, Sweden
|31-40—71
|-1
|Mikael Lindberg, Sweden
|36-35—71
|-1
|Zander Lombard, South Africa
|37-34—71
|-1
|David Micheluzzi, Australia
|34-37—71
|-1
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|34-37—71
|-1
|Taehoon Ok, South Korea
|34-37—71
|-1
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|37-34—71
|-1
|Renato Paratore, Italy
|36-35—71
|-1
|Ryan Peake, Australia
|35-36—71
|-1
|David Ravetto, France
|36-35—71
|-1
|Jason Scrivener, Australia
|35-36—71
|-1
|Brandon Stone, South Africa
|37-34—71
|-1
|Mike Toorop, Netherlands
|36-35—71
|-1
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|38-33—71
|-1
|Jeff Winther, Denmark
|37-34—71
|-1
|Sam Bairstow, England
|38-34—72
|E
|Todd Clements, England
|37-35—72
|E
|Hennie Du Plessis, South Africa
|38-34—72
|E
|Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe
|35-37—72
|E
|Joel Girrbach, Switzerland
|34-38—72
|E
|Angel Hidalgo, Spain
|35-37—72
|E
|Calum Hill, Scotland
|38-34—72
|E
|Michael Hollick, South Africa
|34-38—72
|E
|Romain Langasque, France
|35-37—72
|E
|James Morrison, England
|38-34—72
|E
|Andrea Pavan, Italy
|35-37—72
|E
|Anthony Quayle, Australia
|35-37—72
|E
|Yuvraj Sandhu, India
|37-35—72
|E
|Andy Sullivan, England
|36-36—72
|E
|Hugo Townsend, Sweden
|37-35—72
|E
|Dominic McGlinchey, Scotland
|26-35—61
|+1
|Matthew Baldwin, England
|39-26—65
|+1
|Marcus Armitage, England
|37-36—73
|+1
|Albin Bergstrom, Sweden
|38-35—73
|+1
|Joshua Berry, England
|39-34—73
|+1
|Joe Dean, England
|38-35—73
|+1
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain
|37-36—73
|+1
|Jeong-Weon Ko, France
|36-37—73
|+1
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|38-35—73
|+1
|Junghwan Lee, South Korea
|37-36—73
|+1
|Marcel Schneider, Germany
|37-36—73
|+1
|Shubhankar Sharma, India
|35-38—73
|+1
|Maximilian Steinlechner, Austria
|35-38—73
|+1
|Bernd Wiesberger, Austria
|37-36—73
|+1
|Fred Biondi, Brazil
|37-25—62
|+2
|Hunter Logan, United States
|27-35—62
|+2
|Aaron Cockerill, Canada
|37-29—66
|+2
|Alejandro Del Rey, Spain
|37-29—66
|+2
|Ali Saleh Al Kaabi, Qatar
|39-35—74
|+2
|Filippo Celli, Italy
|37-37—74
|+2
|Jens Dantorp, Sweden
|37-37—74
|+2
|Nacho Elvira, Spain
|37-37—74
|+2
|Ross Fisher, England
|39-35—74
|+2
|Oihan Guillamoundeguy, France
|39-35—74
|+2
|Scott Jamieson, Scotland
|38-36—74
|+2
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|38-36—74
|+2
|Connor McKinney, Australia
|36-38—74
|+2
|Felix Mory, France
|37-37—74
|+2
|Dylan Naidoo, South Africa
|39-35—74
|+2
|Ryan Palmer, United States
|35-39—74
|+2
|JC Ritchie, South Africa
|39-35—74
|+2
|Daniil Sokolov, Qatar
|36-38—74
|+2
|Ashun Wu, China
|40-34—74
|+2
|Daniel Young, Scotland
|39-35—74
|+2
|Manuel Elvira, Spain
|40-35—75
|+3
|Darren Fichardt, South Africa
|38-37—75
|+3
|Alex Fitzpatrick, England
|38-37—75
|+3
|Casey Jarvis, South Africa
|37-38—75
|+3
|Richie Ramsay, Scotland
|38-37—75
|+3
|Brandon Robinson-Thompson, England
|39-36—75
|+3
|Jack Senior, England
|39-36—75
|+3
|Jack Yule, England
|37-38—75
|+3
|Andreas Halvorsen, Norway
|42-26—68
|+4
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|38-38—76
|+4
|Eddie Pepperell, England
|40-36—76
|+4
|Connor Syme, Scotland
|39-37—76
|+4
|Euan Walker, Scotland
|38-38—76
|+4
|Jordan Gumberg, United States
|37-40—77
|+5
|David Law, Scotland
|39-38—77
|+5
|Luke List, United States
|40-37—77
|+5
|Stefano Mazzoli, Italy
|41-36—77
|+5
|Rocco Repetto Taylor, Spain
|39-38—77
|+5
|Chris Wood, England
|37-40—77
|+5
|Andrew Charles Ikstrums, Australia
|39-39—78
|+6
|Ockie Strydom, South Africa
|38-40—78
|+6
|Davis Bryant, United States
|40-27—67
|+7
|Oliver Fisher, England
|37-34—71
|+7
|Reda El Hali, Morocco
|40-39—79
|+7
|Justin Harding, South Africa
|40-39—79
|+7
|Ali Al Shahrani, Qatar
|43-33—76
|+12
