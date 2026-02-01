NCAA Women’s Basketball Top 25 Fared-Week

No. 1 UConn (23-0) beat Xavier 97-39; beat No. 15 Tennessee 96-66.
No. 2 UCLA (21-1) beat Illinois 80-67; beat No. 8 Iowa 88-65.
No. 3 South Carolina (21-2) beat Auburn 81-51.
No. 4 Texas (21-2) beat Florida 88-68; beat No. 10 Oklahoma 78-70.
No. 5 Vanderbilt (21-2) lost to No. 17 Ole Miss 83-75; beat Florida 82-66.
No. 6 LSU (21-2) beat Florida 89-60; beat Arkansas 92-70; beat No. 24 Alabama 103-63.
No. 7 Louisville (21-3) beat Stanford 84-66; beat California 71-59.
No. 8 Iowa (18-4) lost to USC 81-69; lost to No. 2 UCLA 88-65.
No. 9 Michigan (19-3) beat Indiana 95-67; beat No. 13 Michigan State 94-91, OT.
No. 10 Oklahoma (17-5) beat Texas A&M 85-58; lost to No. 4 Texas 78-70.
No. 11 Ohio State (19-3) beat Wisconsin 81-58.
No. 12 TCU (20-3) beat Kansas 79-77; lost to No. 21 Texas Tech 62-60.
No. 13 Michigan State (19-3) beat Purdue 86-65; lost to No. 9 Michigan 94-91, OT.
No. 14 Baylor (19-4) beat Houston 82-66; lost to No. 22 West Virginia 70-60.
No. 15 Tennessee (14-5) did not play.
No. 16 Maryland (17-6) lost to No. 25 Washington 83-80, 2OT; lost to Oregon 68-61.
No. 17 Ole Miss (18-4) did not play.
No. 18 Kentucky (18-5) beat Arkansas 93-73.
No. 19 Princeton (18-2) lost to Columbia 73-67; beat Cornell 72-61.
No. 20 Duke (16-6) beat Miami (FL) 74-58; beat Wake Forest 80-44.
No. 21 Texas Tech (21-3) lost to Iowa State 84-70; beat No. 12 TCU 62-60.
No. 22 West Virginia (18-5) lost to Utah 71-64; beat No. 14 Baylor 70-60.
No. 23 Georgia (18-4) lost to No. 24 Alabama 68-53.
No. 24 Alabama (19-4) beat No. 23 Georgia 68-53; lost to No. 6 LSU 103-63.
No. 25 Washington (17-4) beat Rutgers 76-48; beat No. 16 Maryland 83-80, 2OT.
