NCAA Men’s Basketball Top 25 Fared-Week

No. 1 Arizona (22-0) beat No. 13 BYU 86-83; beat Arizona State 87-74.
No. 2 UConn (21-1) beat Providence 87-81; beat Creighton 85-58.
No. 3 Michigan (20-1) beat No. 5 Nebraska 75-72; beat No. 7 Michigan State 83-71.
No. 4 Duke (20-1) beat No. 20 Louisville 83-52; beat Virginia Tech 72-58.
No. 5 Nebraska (20-2) lost to No. 3 Michigan 75-72; lost to No. 9 Illinois 78-69.
No. 6 Gonzaga (22-1) beat Saint Mary’s 73-65.
No. 7 Michigan State (19-3) beat Rutgers 88-79, OT; lost to No. 3 Michigan 83-71.
No. 8 Iowa State (20-2) beat Colorado 97-67; beat Kansas State 95-61.
No. 9 Illinois (19-3) beat Washington 75-66; beat No. 5 Nebraska 78-69.
No. 10 Houston (19-2) beat TCU 79-70; beat Cincinnati 76-54.
No. 11 Texas Tech (16-5) lost to UCF 88-80.
No. 12 Purdue (18-4) lost to Indiana 72-67; beat Maryland 93-63.
No. 13 BYU (17-4) lost to No. 1 Arizona 86-83; lost to No. 14 Kansas 90-82.
No. 14 Kansas (16-5) beat No. 13 BYU 90-82.
No. 15 Arkansas (16-6) beat Oklahoma 83-79; lost to Kentucky 85-77.
No. 16 North Carolina (17-4) beat Georgia Tech 91-75.
No. 17 Virginia (18-3) beat Notre Dame 100-97, 2OT; beat Boston College 73-66.
No. 18 Vanderbilt (19-3) beat Kentucky 80-55; beat Ole Miss 71-68.
No. 19 Florida (16-6) beat South Carolina 95-48; beat No. 23 Alabama 100-77.
No. 20 Louisville (15-6) lost to No. 4 Duke 83-52; beat SMU 88-74.
No. 21 Saint Louis (21-1) beat George Washington 79-76; beat Dayton 102-71.
No. 22 Clemson (18-4) beat Pittsburgh 63-52.
No. 23 Alabama (14-7) beat Missouri 90-64; lost to No. 19 Florida 100-77.
No. 24 Miami (OH) (22-0) beat UMass 86-84; beat Northern Illinois 85-61.
No. 25 St. John’s (16-5) beat Butler 92-70.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.