NCAA Men’s Basketball Top 25 Daily Fared

Saturday
No. 1 Arizona (23-0) beat Oklahoma State 84-47. Next: at No. 11 Kansas, Monday.
No. 2 Michigan (21-1) did not play. Next: at Ohio State, Sunday.
No. 3 UConn (22-2) did not play. Next: at Butler, Wednesday.
No. 4 Duke (21-2) lost to No. 14 North Carolina 71-68. Next: at Pittsburgh, Tuesday.
No. 5 Illinois (20-4) lost to No. 10 Michigan State 85-82, OT. Next: vs. Wisconsin, Tuesday.
No. 6 Gonzaga (23-2) beat Oregon State 81-61. Next: vs. Washington State, Tuesday.
No. 7 Iowa State (21-2) beat Baylor 72-69. Next: at TCU, Tuesday.
No. 8 Houston (21-2) beat No. 16 BYU 77-66. Next: at Utah, Tuesday.
No. 9 Nebraska (21-2) beat Rutgers 80-68. Next: vs. No. 12 Purdue, Tuesday.
No. 10 Michigan State (20-4) beat No. 5 Illinois 85-82, OT. Next: at Wisconsin, Friday.
No. 11 Kansas (18-5) beat Utah 71-59. Next: vs. No. 1 Arizona, Monday.
No. 12 Purdue (19-4) beat Oregon 68-64. Next: at No. 9 Nebraska, Tuesday.
No. 13 Texas Tech (16-6) did not play. Next: at West Virginia, Sunday.
No. 14 North Carolina (19-4) beat No. 4 Duke 71-68. Next: at Miami (FL), Tuesday.
No. 15 Vanderbilt (19-4) lost to Oklahoma 92-91. Next: at Auburn, Tuesday.
No. 16 BYU (17-6) lost to No. 8 Houston 77-66. Next: at Baylor, Tuesday.
No. 17 Florida (17-6) beat Texas A&M 86-67. Next: at Georgia, Wednesday.
No. 18 Virginia (20-3) beat Syracuse 72-59. Next: at Florida State, Tuesday.
No. 19 Saint Louis (23-1) beat La Salle 82-58. Next: at Loyola Chicago, Friday.
No. 20 Clemson (20-4) beat California 77-55. Next: vs. Virginia Tech, Wednesday.
No. 21 Arkansas (17-6) beat Mississippi State 88-68. Next: at LSU, Tuesday.
No. 22 St. John’s (18-5) did not play. Next: vs. Xavier, Monday.
No. 23 Miami (OH) (24-0) beat Marshall 90-74. Next: vs. Ohio, Friday.
No. 24 Louisville (17-6) beat Wake Forest 88-80. Next: vs. North Carolina State, Monday.
No. 25 Tennessee (16-7) lost to Kentucky 74-71. Next: at Mississippi State, Wednesday.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.