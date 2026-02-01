NCAA Men’s Basketball Top 25 Daily Fared

Sunday
No. 1 Arizona (22-0) did not play. Next: vs. Oklahoma State, Saturday.
No. 2 UConn (21-1) did not play. Next: vs. Xavier, Tuesday.
No. 3 Michigan (20-1) did not play. Next: vs. Penn State, Thursday.
No. 4 Duke (20-1) did not play. Next: vs. Boston College, Tuesday.
No. 5 Nebraska (20-2) lost to No. 9 Illinois 78-69. Next: at Rutgers, Saturday.
No. 6 Gonzaga (22-1) did not play. Next: at Portland, Wednesday.
No. 7 Michigan State (19-3) did not play. Next: at Minnesota, Wednesday.
No. 8 Iowa State (20-2) beat Kansas State 95-61. Next: vs. Baylor, Saturday.
No. 9 Illinois (19-3) beat No. 5 Nebraska 78-69. Next: vs. Northwestern, Wednesday.
No. 10 Houston (19-2) did not play. Next: vs. UCF, Wednesday.
No. 11 Texas Tech (16-5) did not play. Next: vs. No. 14 Kansas, Monday.
No. 12 Purdue (18-4) beat Maryland 93-63. Next: vs. Oregon, Saturday.
No. 13 BYU (17-4) did not play. Next: at Oklahoma State, Wednesday.
No. 14 Kansas (16-5) did not play. Next: at No. 11 Texas Tech, Monday.
No. 15 Arkansas (16-6) did not play. Next: at Mississippi State, Saturday.
No. 16 North Carolina (17-4) did not play. Next: vs. Syracuse, Monday.
No. 17 Virginia (18-3) did not play. Next: vs. Pittsburgh, Tuesday.
No. 18 Vanderbilt (19-3) did not play. Next: vs. Oklahoma, Saturday.
No. 19 Florida (16-6) beat No. 23 Alabama 100-77. Next: at Texas A&M, Saturday.
No. 20 Louisville (15-6) did not play. Next: vs. Notre Dame, Wednesday.
No. 21 Saint Louis (21-1) did not play. Next: at Davidson, Tuesday.
No. 22 Clemson (18-4) did not play. Next: at Stanford, Wednesday.
No. 23 Alabama (14-7) lost to No. 19 Florida 100-77. Next: vs. Texas A&M, Wednesday.
No. 24 Miami (OH) (22-0) did not play. Next: at Buffalo, Tuesday.
No. 25 St. John’s (16-5) did not play. Next: at DePaul, Tuesday.
