NASCAR Craftsman Truck OnlyBulls Green Flag 150 at St. Petersburg Results

Saturday
At Grand Prix of St. Petersburg
St. Petersburg, Fla.
Lap length: 1.80 miles
(Start position in parentheses)
1. (28) Layne Riggs, Ford, 80 laps, 70 points.
2. (22) Ty Majeski, Ford, 80, 42.
3. (4) Ben Rhodes, Ford, 80, 50.
4. (5) Chandler Smith, Ford, 80, 49.
5. (19) Kaden Honeycutt, Toyota, 80, 34.
6. (8) Landen Lewis, Chevrolet, 80, 47.
7. (14) Andres Perez De Lara, Chevrolet, 80, 32.
8. (34) Daniel Hemric, Chevrolet, 80, 29.
9. (16) Colin Braun, RAM, 80, 28.
10. (3) James Hinchcliffe, Chevrolet, 80, 27.
11. (35) Ben Maier, Chevrolet, 80, 26.
12. (11) Justin Haley, RAM, 80, 25.
13. (1) Connor Mosack, Chevrolet, 80, 33.
14. (30) Cole Butcher, Ford, 80, 23.
15. (31) Christian Eckes, Chevrolet, 80, 22.
16. (18) Tyler Reif, Chevrolet, 80, 21.
17. (12) Daniel Dye, RAM, 80, 20.
18. (9) Jake Garcia, Ford, 80, 19.
19. (20) Kris Wright, Chevrolet, 80, 18.
20. (29) Tanner Gray, Toyota, 80, 17.
21. (26) Carter Fartuch, Ford, 80, 16.
22. (25) Grant Enfinger, Chevrolet, 80, 17.
23. (10) Adam Andretti, Toyota, 80, 14.
24. (15) Brenden Queen, RAM, 80, 13.
25. (2) Giovanni Ruggiero, Toyota, 79, 23.
26. (17) Stewart Friesen, Toyota, 79, 11.
27. (6) Dario Franchitti, Toyota, 79, 18.
28. (21) Mini Tyrrell, RAM, 77, 9.
29. (24) Jackson Lee, Ford, 75, 8.
30. (23) Frankie Muniz, Ford, 74, 7.
31. (13) Tyler Ankrum, Chevrolet, 70, 13.
32. (36) Timmy Hill, Toyota, 63, 5.
33. (33) Dawson Sutton, Chevrolet, accident, 62, 4.
34. (27) Nathan Nicholson, Chevrolet, accident, 55, 3.
35. (32) Derek White, Ford, fuelpump, 52, 2.
36. (7) Wesley Slimp, Toyota, garage, 15, 1.
Race Statistics
Average Speed of Race Winner: 65.225 mph.
Time of Race: 2 hours, 27 minutes, 3 seconds.
Margin of Victory: 0.879 seconds.
Caution Flags: 6 for 17 laps.
Lead Changes: 9 among 5 drivers.
Lap Leaders: C.Mosack 0-6; B.Rhodes 7-21; C.Mosack 22; B.Rhodes 23-30; C.Smith 31-37; L.Riggs 38-54; T.Majeski 55; L.Riggs 56-60; T.Majeski 61; L.Riggs 62-80
Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): L.Riggs, 3 times for 41 laps; B.Rhodes, 2 times for 23 laps; C.Smith, 1 time for 7 laps; C.Mosack, 2 times for 7 laps; T.Majeski, 2 times for 2 laps.
Wins: C.Smith, 1; L.Riggs, 1.
Top 16 in Points: 1. C.Smith, 152; 2. B.Rhodes, 118; 3. T.Majeski, 102; 4. G.Ruggiero, 98; 5. L.Riggs, 96; 6. K.Honeycutt, 87; 7. A.Perez De Lara, 85; 8. S.Friesen, 70; 9. C.Eckes, 69; 10. J.Haley, 67; 11. B.Queen, 66; 12. T.Ankrum, 64; 13. D.Dye, 64; 14. J.Garcia, 58; 15. C.Butcher, 52; 16. K.Wright, 49.
NASCAR Driver Rating Formula
A maximum of 150 points can be attained in a race.
The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.
