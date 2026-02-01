Live Radio
Hilton Grand Vacations Tournament of Champions Par Scores

The Associated Press

February 1, 2026, 10:02 PM

Saturday

At Lake Nona Golf & Country Club

Orlando, Fla.

Purse: $2.1 million

Yardage: 6,624; Par: 72

Final Round

Nelly Korda 68-71-64—203 -13
Amy Yang 68-69-69—206 -10
Brooke Henderson 73-70-66—209 -7
Lydia Ko 69-67-74—210 -6
You Min Hwang 71-67-73—211 -5
Miyu Yamashita 74-69-68—211 -5
Jeeno Thitikul 67-72-73—212 -4
Lottie Woad 67-69-76—212 -4
Ayaka Furue 74-66-73—213 -3
Nasa Hataoka 66-71-76—213 -3
A Lim Kim 69-69-75—213 -3
Somi Lee 69-74-70—213 -3
Hae-Ran Ryu 73-69-71—213 -3
Rose Zhang 70-73-70—213 -3
Akie Iwai 69-71-74—214 -2
Jasmine Suwannapura 73-72-69—214 -2
Linn Grant 67-75-73—215 -1
Charley Hull 70-71-74—215 -1
Yealimi Noh 72-70-73—215 -1
Lilia Vu 72-68-75—215 -1
Chanettee Wannasaen 67-72-76—215 -1
Ruoning Yin 72-69-74—215 -1
Ingrid Lindblad 69-69-78—216 E
Madelene Sagstrom 75-70-72—217 +1
Linnea Strom 71-73-73—217 +1
Patty Tavatanakit 70-73-74—217 +1
Lauren Coughlin 77-71-70—218 +2
Chisato Iwai 75-68-75—218 +2
Miranda Wang 71-75-74—220 +4
Maja Stark 71-76-74—221 +5
Rio Takeda 74-70-77—221 +5
Bailey Tardy 72-73-76—221 +5
Jin Hee Im 72-76-75—223 +7
Jennifer Kupcho 75-73-77—225 +9
Mao Saigo 72-73-80—225 +9
Austin Ernst 74-79-76—229 +13
Yuka Saso 79-78-73—230 +14
Angel Yin 76-76-78—230 +14
Moriya Jutanugarn 74-85-76—235 +19

