Germany 5, France 1
First Period_1. Germany, Leon Draisaitl (Joshua Samanski and Tim Stutzle), 3:40. 2. Germany, Frederik Tiffels, 10:54. 3. Germany, John Peterka (Tim Stutzle), 18:13. Penalties_Nicolas Ritz, France (hooking), 2:29. Floran Douay, France (holding), 14:36.
Second Period_4. France, Pierre-Edouard Bellemare (Jordann Perret), 24:02.
Third Period_5. Germany, Joshua Samanski (Leon Draisaitl and Moritz Seider), 47:01. 6. Germany, Nico Sturm (Leon Draisaitl and Tobias Rieder), 59:04. Penalties_Hugo Gallet, France (holding), 46:38. Marc Michaelis, Germany (delaying the game), 50:38. John Peterka, Germany (tripping), 53:39.
Shots on Goal_Germany 13-13-10_36. France 4-10-17_31
Goalies_Germany, Philipp Grubauer, Maximilian Franzreb. France, Julian Junca, Antoine Keller.
Referees— Michael Campbell, Canada. Christoffer Holm, Sweden. Albert Ankerstjerne, Austria. David Brisebois, Canada.
_____
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.