ECHL Glance

The Associated Press

February 1, 2026, 12:00 AM

All Times EST

EASTERN CONFERENCE

North Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Wheeling 40 26 11 2 1 55 126 98
Reading 42 22 16 4 0 48 119 118
Adirondack 39 21 13 4 1 47 107 103
Maine 39 20 12 5 2 47 118 100
Worcester 40 20 17 2 1 43 112 120
Trois-Rivieres 39 17 19 0 3 37 100 115
Norfolk 39 15 22 2 0 32 116 139
Greensboro 38 10 22 5 1 26 88 131

South Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Florida 41 26 9 5 1 58 138 92
Atlanta 38 27 10 1 0 55 114 79
South Carolina 42 27 14 1 0 55 122 113
Greenville 38 18 16 4 0 40 104 104
Savannah 38 18 17 2 1 39 117 106
Orlando 43 17 21 4 1 39 110 129
Jacksonville 39 17 20 2 0 36 104 131

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Toledo 39 24 9 3 3 54 134 94
Fort Wayne 39 23 10 6 0 52 134 95
Indy 39 19 14 5 1 44 99 106
Bloomington 40 20 16 2 2 44 118 116
Cincinnati 38 18 17 3 0 39 118 142
Kalamazoo 38 17 17 2 2 38 107 128
Iowa 40 12 24 2 2 28 101 138

Mountain Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Kansas City 40 30 8 1 1 62 141 95
Idaho 41 27 11 3 0 57 155 127
Allen 40 22 14 4 0 48 146 131
Tahoe 42 22 16 2 2 48 146 139
Wichita 38 16 15 3 4 39 120 124
Rapid City 40 17 20 3 0 37 120 137
Utah 42 15 23 4 0 34 127 156
Tulsa 39 12 26 1 0 25 96 151

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.

Friday’s Games

Adirondack 4, Maine 2

Orlando 5, Savannah 2

Reading 5, Greensboro 2

Toledo 5, Kalamazoo 1

Norfolk 5, Trois-Rivieres 2

South Carolina 4, Jacksonville 1

Worcester 6, Wheeling 3

Atlanta 5, Florida 4

Fort Wayne 6, Cincinnati 0

Iowa 3, Kansas City 2

Idaho 2, Tulsa 1

Allen 5, Rapid City 4

Greenville 3, Utah 2

Saturday’s Games

Orlando 3, Savannah 2

Cincinnati 2, Bloomington 1

Worcester 3, Wheeling 2

Florida 5, Atlanta 1

Indy 3, Iowa 2

Maine 6, Adirondack 3

Reading 2, Greensboro 1

South Carolina 4, Jacksonville 1

Kansas City 5, Wichita 3

Trois-Rivieres 6, Norfolk 3

Kalamazoo 3, Toledo 2

Fort Wayne 6, Tahoe 0

Idaho 6, Tulsa 1

Allen 3, Rapid City 0

Greenville 6, Utah 3

Sunday’s Games

Bloomington at Kalamazoo, 3 p.m.

Maine at Adirondack, 3 p.m.

Savannah at Jacksonville, 3 p.m.

South Carolina at Orlando, 3 p.m.

Kansas City at Wichita, 3:05 p.m.

Toledo at Cincinnati, 3:05 p.m.

Wheeling at Worcester, 3:05 p.m.

Rapid City at Allen, 3:10 p.m.

Indy at Iowa, 4 p.m.

Idaho at Tulsa, 4:05 p.m.

Tahoe at Fort Wayne, 5:05 p.m.

Monday’s Games

No games scheduled

Tuesday’s Games

Savannah at Jacksonville, 10:30 a.m.

Trois-Rivieres at Reading, 10:30 a.m.

Atlanta at Greensboro, 7 p.m.

