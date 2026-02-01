All Times EST
EASTERN CONFERENCE
North Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Wheeling
|40
|26
|11
|2
|1
|55
|126
|98
|Reading
|42
|22
|16
|4
|0
|48
|119
|118
|Adirondack
|39
|21
|13
|4
|1
|47
|107
|103
|Maine
|39
|20
|12
|5
|2
|47
|118
|100
|Worcester
|40
|20
|17
|2
|1
|43
|112
|120
|Trois-Rivieres
|39
|17
|19
|0
|3
|37
|100
|115
|Norfolk
|39
|15
|22
|2
|0
|32
|116
|139
|Greensboro
|38
|10
|22
|5
|1
|26
|88
|131
South Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Florida
|41
|26
|9
|5
|1
|58
|138
|92
|Atlanta
|38
|27
|10
|1
|0
|55
|114
|79
|South Carolina
|42
|27
|14
|1
|0
|55
|122
|113
|Greenville
|38
|18
|16
|4
|0
|40
|104
|104
|Savannah
|38
|18
|17
|2
|1
|39
|117
|106
|Orlando
|43
|17
|21
|4
|1
|39
|110
|129
|Jacksonville
|39
|17
|20
|2
|0
|36
|104
|131
WESTERN CONFERENCE
Central Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Toledo
|39
|24
|9
|3
|3
|54
|134
|94
|Fort Wayne
|39
|23
|10
|6
|0
|52
|134
|95
|Indy
|39
|19
|14
|5
|1
|44
|99
|106
|Bloomington
|40
|20
|16
|2
|2
|44
|118
|116
|Cincinnati
|38
|18
|17
|3
|0
|39
|118
|142
|Kalamazoo
|38
|17
|17
|2
|2
|38
|107
|128
|Iowa
|40
|12
|24
|2
|2
|28
|101
|138
Mountain Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Kansas City
|40
|30
|8
|1
|1
|62
|141
|95
|Idaho
|41
|27
|11
|3
|0
|57
|155
|127
|Allen
|40
|22
|14
|4
|0
|48
|146
|131
|Tahoe
|42
|22
|16
|2
|2
|48
|146
|139
|Wichita
|38
|16
|15
|3
|4
|39
|120
|124
|Rapid City
|40
|17
|20
|3
|0
|37
|120
|137
|Utah
|42
|15
|23
|4
|0
|34
|127
|156
|Tulsa
|39
|12
|26
|1
|0
|25
|96
|151
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.
Friday’s Games
Adirondack 4, Maine 2
Orlando 5, Savannah 2
Reading 5, Greensboro 2
Toledo 5, Kalamazoo 1
Norfolk 5, Trois-Rivieres 2
South Carolina 4, Jacksonville 1
Worcester 6, Wheeling 3
Atlanta 5, Florida 4
Fort Wayne 6, Cincinnati 0
Iowa 3, Kansas City 2
Idaho 2, Tulsa 1
Allen 5, Rapid City 4
Greenville 3, Utah 2
Saturday’s Games
Orlando 3, Savannah 2
Cincinnati 2, Bloomington 1
Worcester 3, Wheeling 2
Florida 5, Atlanta 1
Indy 3, Iowa 2
Maine 6, Adirondack 3
Reading 2, Greensboro 1
South Carolina 4, Jacksonville 1
Kansas City 5, Wichita 3
Trois-Rivieres 6, Norfolk 3
Kalamazoo 3, Toledo 2
Fort Wayne 6, Tahoe 0
Idaho 6, Tulsa 1
Allen 3, Rapid City 0
Greenville 6, Utah 3
Sunday’s Games
Bloomington at Kalamazoo, 3 p.m.
Maine at Adirondack, 3 p.m.
Savannah at Jacksonville, 3 p.m.
South Carolina at Orlando, 3 p.m.
Kansas City at Wichita, 3:05 p.m.
Toledo at Cincinnati, 3:05 p.m.
Wheeling at Worcester, 3:05 p.m.
Rapid City at Allen, 3:10 p.m.
Indy at Iowa, 4 p.m.
Idaho at Tulsa, 4:05 p.m.
Tahoe at Fort Wayne, 5:05 p.m.
Monday’s Games
No games scheduled
Tuesday’s Games
Savannah at Jacksonville, 10:30 a.m.
Trois-Rivieres at Reading, 10:30 a.m.
Atlanta at Greensboro, 7 p.m.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.