DP World Tour Schedule

The Associated Press

February 3, 2026, 3:02 PM

Nov. 27-30 _ BMW Australian PGA Championship (David Puig)

Dec. 4-7 _ Crown Australian Open (Rasmus Neergaard-Petersen)

Dec. 4-7 _ Nedbank Golf Challenge in honour of Gary Player (Kristoffer Reitan)

Dec. 11-14 _ Alfred Dunhill Championship (Jayden Trey Schaper)

Dec. 18-21 _ AfrAsia Bank Mauritius Open (Jayden Trey Schaper)

Jan. 15-18 _ Dubai Invitational (Nacho Elvira)

Jan. 22-25 _ Hero Dubai Desert Classic (Patrick Reed)

Jan. 29-Feb. 1 _ Bapco Energies Bahrain Championship (Freddy Schott)

Feb. 5-8 _ Qatar Masters, Doha, Qatar

Feb. 19-22 _ Magical Kenya Open presented by absa, Nairobi, Kenya

Feb. 26-March 1 _ Investec South African Open Championship, Stellenbosch, South Africa

March 5-8 _ Joburg Open, Johannesburg

March 19-22 _ Hainan Classic presented by MAEXTRO, Hainan, China

March 26-29 _ Hero Indian Open, New Delhi

April 9-12 _ Masters Tournament, Augusta, Ga.

April 23-26 _ Volvo China Open, Shanghai

April 30-May 3 _ Turkish Airlines Open, Antalya, Turkey

May 7-10 _ Estrella Damm Catalunya Championship, Barcelona, Spain

May 14-17 _ PGA Championship, Newtown Square, Pa.

May 21-24 _ Soudal Open, Antwerp, Belgium

May 28-31 _ Austrian Alpine Open presented by Kitzbühel Tirol, Kitzbuhel, Austria

June 4-7 _ KLM Open, Amsterdam

June 18-21 _ U.S. Open, Southampton, N.Y.

June 25-28 _ Open d’Italia, Fiano, Italy

July 2-5 _ BMW International Open, Munich

July 9-12 _ ISCO Championship, Louisville, Ky.

July 9-12 _ Genesis Scottish Open, North Berwick, United Kingdom

July 16-19 _ The Open Championship, Southport, United Kingdom

July 16-19 _ Corales Puntacana Championship, Punta Cana, Dominican Republic

Aug. 13-16 _ Danish Golf Championship, Kerteminde

Aug. 20-23 _ European Event, TBD

Aug. 27-30 _ Husqvarna British Masters hosted by Sir Nick Faldo, Sutton Coldfield, United Kingdom

Sept. 3-6 _ Omega European Masters, Crans-Montana, Switzerland

Sept. 10-13 _ Amgen Irish Open, Clare, Ireland

Sept. 17-20 _ BMW PGA Championship, Virginia Water, United Kingdom

Sept. 24-27 _ FedEx Open de France, Guyancourt, France

Oct. 1-4 _ Alfred Dunhill Links Championship, Glasgow, United Kingdom

Oct. 8-11 _ Open de España presented by Madrid, Madrid

Oct. 15-18 _ DP World India Championship, New Delhi

Oct. 22-25 _ Genesis Championship, TBD

Nov. 5-8 _ Abu Dhabi Championship, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Nov. 12-15 _ DP World Tour Championship, Dubai, United Arab Emirates

