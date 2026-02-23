DP World Tour Schedule

Nov. 27-30 _ BMW Australian PGA Championship (David Puig)
Dec. 4-7 _ Crown Australian Open (Rasmus Neergaard-Petersen)
Dec. 4-7 _ Nedbank Golf Challenge in honour of Gary Player (Kristoffer Reitan)
Dec. 11-14 _ Alfred Dunhill Championship (Jayden Trey Schaper)
Dec. 18-21 _ AfrAsia Bank Mauritius Open (Jayden Trey Schaper)
Jan. 15-18 _ Dubai Invitational (Nacho Elvira)
Jan. 22-25 _ Hero Dubai Desert Classic (Patrick Reed)
Jan. 29-Feb. 1 _ Bapco Energies Bahrain Championship (Freddy Schott)
Feb. 5-8 _ Qatar Masters (Patrick Reed)
Feb. 19-22 _ Magical Kenya Open presented by absa (Casey Jarvis)
Feb. 26-March 1 _ Investec South African Open Championship, Stellenbosch, South Africa
March 5-8 _ Joburg Open, Johannesburg
March 19-22 _ Hainan Classic presented by MAEXTRO, Hainan, China
March 26-29 _ Hero Indian Open, New Delhi
April 9-12 _ Masters Tournament, Augusta, Ga.
April 23-26 _ Volvo China Open, Shanghai
April 30-May 3 _ Turkish Airlines Open, Antalya, Turkey
May 7-10 _ Estrella Damm Catalunya Championship, Barcelona, Spain
May 14-17 _ PGA Championship, Newtown Square, Pa.
May 21-24 _ Soudal Open, Antwerp, Belgium
May 28-31 _ Austrian Alpine Open presented by Kitzbühel Tirol, Kitzbuhel, Austria
June 4-7 _ KLM Open, Amsterdam
June 18-21 _ U.S. Open, Southampton, N.Y.
June 25-28 _ Open d’Italia, Fiano, Italy
July 2-5 _ BMW International Open, Munich
July 9-12 _ ISCO Championship, Louisville, Ky.
July 9-12 _ Genesis Scottish Open, North Berwick, United Kingdom
July 16-19 _ The Open Championship, Southport, United Kingdom
July 16-19 _ Corales Puntacana Championship, Punta Cana, Dominican Republic
Aug. 13-16 _ Danish Golf Championship, Kerteminde
Aug. 20-23 _ European Event, TBD
Aug. 27-30 _ Husqvarna British Masters hosted by Sir Nick Faldo, Sutton Coldfield, United Kingdom
Sept. 3-6 _ Omega European Masters, Crans-Montana, Switzerland
Sept. 10-13 _ Amgen Irish Open, Clare, Ireland
Sept. 17-20 _ BMW PGA Championship, Virginia Water, United Kingdom
Sept. 24-27 _ FedEx Open de France, Guyancourt, France
Oct. 1-4 _ Alfred Dunhill Links Championship, Glasgow, United Kingdom
Oct. 8-11 _ Open de España presented by Madrid, Madrid
Oct. 15-18 _ DP World India Championship, New Delhi
Oct. 22-25 _ Genesis Championship, TBD
Nov. 5-8 _ Abu Dhabi Championship, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Nov. 12-15 _ DP World Tour Championship, Dubai, United Arab Emirates
