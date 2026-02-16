Canada 2, Switzerland 1
First Period_Penalties— Emma Maltais, Canada, illegal hit, 10:32.
Second Period_1. Canada, Marie-Philip Poulin (Sophie Jaques and Daryl Watts), 21:49. 2. Canada, Marie-Philip Poulin (Daryl Watts and Ella Shelton), 28:21. Penalties— Marie-Philip Poulin, Canada, boarding, 32:19; Blayre Turnbull, Canada, hooking, 34:20; Kaleigh Quennec, Switzerland, roughing, 37:29.
Third Period_3. Switzerland, Rahel Enzler (Alina Muller), 44:53. Penalties— Ivana Wey, Switzerland, illegal hit, 58:08.
Shots on Goal_Canada 13-22-11_46. Switzerland 1-3-4_8.
Goalies_Canada, Ann-Renee Desbiens, Emerance Maschmeyer. Switzerland, Andrea Braendli, Saskia Maurer.
Referees— Kelly Cooke, United States. Melissa Doyle, United States. Sarah Buckner, United States. Kristyna Hajkova, Czech Republic.
_____
