Bapco Energies Bahrain Championship Par Scores

Sunday
At Royal
Bahrain, Bahrain
Purse: $2.8 million
Yardage: 7,347; Par: 72
Final Round
(x-won on second playoff hole)
|x-Freddy Schott, Germany (585), $392,282
|65-67-70-69—271
|-17
|Calum Hill, Scotland (304), $199,602
|67-61-72-71—271
|-17
|Patrick Reed, United States (304), $199,602
|71-67-66-67—271
|-17
|Daniel Hillier, New Zealand (161), $106,608
|66-70-70-66—272
|-16
|Sergio Garcia, Spain (0), $0
|70-66-68-68—272
|-16
|Ugo Coussaud, France (122), $80,764
|67-68-71-67—273
|-15
|Nacho Elvira, Spain (96), $63,457
|69-67-69-69—274
|-14
|Grant Forrest, Scotland (96), $63,457
|71-66-67-70—274
|-14
|Casey Jarvis, South Africa (68), $44,997
|71-65-70-69—275
|-13
|Nathan Kimsey, England (68), $44,997
|72-65-69-69—275
|-13
|Oliver Lindell, Finland (68), $44,997
|67-71-69-68—275
|-13
|Andrea Pavan, Italy (68), $44,997
|69-67-70-69—275
|-13
|Joshua Berry, England (53), $35,459
|70-70-67-69—276
|-12
|Jonathan Broomhead, South Africa (53), $35,459
|72-66-69-69—276
|-12
|Mikael Lindberg, Sweden (53), $35,459
|67-72-66-71—276
|-12
|Rafa Cabrera Bello, Spain (43), $28,498
|70-71-69-67—277
|-11
|Jorge Campillo, Spain (43), $28,498
|68-69-68-72—277
|-11
|Jens Dantorp, Sweden (43), $28,498
|70-71-69-67—277
|-11
|Hennie Du Plessis, South Africa (43), $28,498
|68-69-69-71—277
|-11
|Alex Fitzpatrick, England (43), $28,498
|69-68-71-69—277
|-11
|Francesco Laporta, Italy (43), $28,498
|70-68-71-68—277
|-11
|Benjamin Schmidt, England (43), $28,498
|68-69-68-72—277
|-11
|Jason Scrivener, Australia (43), $28,498
|70-68-68-71—277
|-11
|Todd Clements, England (34), $22,614
|71-69-69-69—278
|-10
|Martin Couvra, France (34), $22,614
|69-69-69-71—278
|-10
|Julien Guerrier, France (34), $22,614
|69-67-72-70—278
|-10
|Niklas Lemke, Sweden (34), $22,614
|66-75-68-69—278
|-10
|Joost Luiten, Netherlands (34), $22,614
|71-65-72-70—278
|-10
|David Ravetto, France (34), $22,614
|70-69-67-72—278
|-10
|Brandon Stone, South Africa (34), $22,614
|68-68-73-69—278
|-10
|Joel Girrbach, Switzerland (29), $19,153
|70-70-67-72—279
|-9
|Anthony Quayle, Australia (29), $19,153
|73-66-68-72—279
|-9
|Daniel Rodrigues, Portugal (29), $19,153
|75-66-69-69—279
|-9
|Sam Bairstow, England (25), $16,021
|70-69-71-70—280
|-8
|Joe Dean, England (25), $16,021
|71-68-69-72—280
|-8
|Alejandro Del Rey, Spain (25), $16,021
|65-71-72-72—280
|-8
|Andreas Halvorsen, Norway (25), $16,021
|72-69-69-70—280
|-8
|Tobias Jonsson, Sweden (25), $16,021
|69-70-72-69—280
|-8
|JC Ritchie, South Africa (25), $16,021
|71-65-72-72—280
|-8
|Johannes Veerman, United States (25), $16,021
|72-68-70-70—280
|-8
|Manuel Elvira, Spain (21), $12,922
|71-69-69-72—281
|-7
|Frederic Lacroix, France (21), $12,922
|70-69-69-73—281
|-7
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain (21), $12,922
|70-71-71-69—281
|-7
|Matteo Manassero, Italy (21), $12,922
|70-70-67-74—281
|-7
|Richard Sterne, South Africa (21), $12,922
|70-70-70-71—281
|-7
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany (21), $12,922
|66-71-70-74—281
|-7
|Michael Hollick, South Africa (17), $10,384
|70-70-69-73—282
|-6
|Andrew Johnston, England (17), $10,384
|67-73-71-71—282
|-6
|Kota Kaneko, Japan (17), $10,384
|70-71-71-70—282
|-6
|Guido Migliozzi, Italy (17), $10,384
|71-70-68-73—282
|-6
|Jacob Skov Olesen, Denmark (17), $10,384
|70-68-71-73—282
|-6
|Filippo Celli, Italy (15), $8,769
|73-68-71-71—283
|-5
|Jayden Trey Schaper, South Africa (15), $8,769
|70-70-67-76—283
|-5
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain (13), $7,846
|71-70-73-70—284
|-4
|James Morrison, England (13), $7,846
|68-72-72-72—284
|-4
|Dylan Naidoo, South Africa (13), $7,846
|71-70-73-70—284
|-4
|Shubhankar Sharma, India (11), $7,269
|66-70-75-74—285
|-3
|Daniel Young, Scotland (11), $7,269
|69-69-71-76—285
|-3
|Laurie Canter, England (10), $6,807
|66-73-72-75—286
|-2
|Renato Paratore, Italy (10), $6,807
|72-68-70-76—286
|-2
|Junghwan Lee, South Korea (9), $6,346
|70-71-72-74—287
|-1
|Hugo Townsend, Sweden (9), $6,346
|70-68-72-77—287
|-1
|Connor McKinney, Australia (9), $6,000
|69-71-75-74—289
|+1
|Davis Bryant, United States (8), $5,538
|72-69-72-77—290
|+2
|Gregorio De Leo, Italy (8), $5,538
|67-74-75-74—290
|+2
|Darren Fichardt, South Africa (8), $5,538
|71-68-76-75—290
|+2
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.