Women’s College Basketball Scores

Sunday, Jan. 11
EAST
Drexel 67, Hofstra 38
George Mason 59, George Washington 46
Illinois 92, Penn State 76
Northeastern 72, Monmouth 67
Ohio State 89, Maryland 76
Stony Brook 56, North Carolina A&T 51
Towson 79, UNC Wilmington 68
Villanova 85, Providence 55
SOUTH
Auburn 60, Florida 50
Belmont 81, Northern Iowa 62
Campbell 45, William & Mary 43
Charleston 88, Hampton 75
Georgia Tech 58, Clemson 55
Kentucky 63, Oklahoma 57
LSU 70, Texas 65
Louisiana Tech 86, Liberty 72
Louisville 86, Pittsburgh 46
Miami (FL) 89, Florida State 73
Murray State 95, Drake 67
North Carolina State 91, SMU 54
Ole Miss 93, Mississippi State 68
South Carolina 65, Georgia 43
Syracuse 79, Virginia 60
Tennessee 85, Arkansas 50
VCU 61, Duquesne 54
Virginia Tech 78, Boston College 56
MIDWEST
Bradley 79, Indiana State 74
IUPUI 70, Wright State 59
Illinois State 82, Evansville 71
Iowa 56, Indiana 53
Loyola Chicago 71, Saint Louis 64
Michigan 86, Wisconsin 60
Minnesota 63, USC 62
Northwestern 73, Rutgers 54
Notre Dame 73, North Carolina 50
Purdue 78, Washington 72, OT
UConn 95, Creighton 54
West Virginia 83, Iowa State 70
SOUTHWEST
Baylor 79, Kansas 64
Oklahoma State 63, Colorado 56
TCU 77, Arizona State 46
Vanderbilt 91, Texas A&M 51
FAR WEST
California 61, Wake Forest 52
Duke 67, Stanford 60
Michigan State 85, Oregon 81
___
