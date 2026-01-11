Live Radio
Women’s College Basketball Scores

The Associated Press

January 11, 2026, 8:00 PM

Sunday, Jan. 11

EAST

Drexel 67, Hofstra 38

George Mason 59, George Washington 46

Illinois 92, Penn State 76

Northeastern 72, Monmouth 67

Ohio State 89, Maryland 76

Stony Brook 56, North Carolina A&T 51

Towson 79, UNC Wilmington 68

Villanova 85, Providence 55

SOUTH

Auburn 60, Florida 50

Belmont 81, Northern Iowa 62

Campbell 45, William & Mary 43

Charleston 88, Hampton 75

Georgia Tech 58, Clemson 55

Kentucky 63, Oklahoma 57

LSU 70, Texas 65

Louisiana Tech 86, Liberty 72

Louisville 86, Pittsburgh 46

Miami (FL) 89, Florida State 73

Murray State 95, Drake 67

North Carolina State 91, SMU 54

Ole Miss 93, Mississippi State 68

South Carolina 65, Georgia 43

Syracuse 79, Virginia 60

Tennessee 85, Arkansas 50

VCU 61, Duquesne 54

Virginia Tech 78, Boston College 56

MIDWEST

Bradley 79, Indiana State 74

IUPUI 70, Wright State 59

Illinois State 82, Evansville 71

Iowa 56, Indiana 53

Loyola Chicago 71, Saint Louis 64

Michigan 86, Wisconsin 60

Minnesota 63, USC 62

Northwestern 73, Rutgers 54

Notre Dame 73, North Carolina 50

Purdue 78, Washington 72, OT

UConn 95, Creighton 54

West Virginia 83, Iowa State 70

SOUTHWEST

Baylor 79, Kansas 64

Oklahoma State 63, Colorado 56

TCU 77, Arizona State 46

Vanderbilt 91, Texas A&M 51

FAR WEST

California 61, Wake Forest 52

Duke 67, Stanford 60

Michigan State 85, Oregon 81

___

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

