Women’s College Basketball Scores

The Associated Press

January 10, 2026, 8:00 PM

Saturday, Jan. 10

EAST

Army 64, Boston University 57

Binghamton 80, UMass Lowell 52

Brown 77, Penn 65, 2OT

Bryant 62, Albany 55

Columbia 58, Harvard 55

Cornell 61, Dartmouth 52

Dayton 66, Fordham 58

Fairleigh Dickinson 65, New Haven 57

Holy Cross 65, American 48

Iona 60, Canisius 51

LIU 77, St. Francis (PA) 61

Le Moyne 65, Central Connecticut 61

Lehigh 64, Colgate 45

Loyola (MD) 49, Bucknell 46

Maine 86, NJIT 67

Manhattan 74, Niagara 53

Marist 62, Rider 49

Marshall 80, Coastal Carolina 74

Maryland-Eastern Shore 62, Howard 56

Mercyhurst 69, Wagner 66

Merrimack 82, Siena 65

Mount St Marys 55, Saint Peter’s 51

Navy 97, Lafayette 58

Norfolk State 69, Delaware State 53

Northern Kentucky 81, Robert Morris 76

Ohio 71, Buffalo 59

Princeton 76, Yale 50

Quinnipiac 65, Sacred Heart 49

Rhode Island 66, St. Bonaventure 45

Saint Joseph’s 69, La Salle 60

Sam Houston 73, Delaware 65, OT

St. John’s 49, Butler 39

UMBC 58, New Hampshire 47

UMass 74, Central Michigan 72

SOUTH

Alabama A&M 76, Alcorn State 34

Appalachian State 82, Southern Miss 59

Chattanooga 61, Furman 44

Coppin State 77, North Carolina Central 70

Florida A&M 60, Southern University 57

Florida Atlantic 70, UAB 63

Florida Gulf Coast 63, Lipscomb 42

Florida International 76, Kennesaw State 65

Gardner-Webb 64, USC Upstate 61

Georgia Southern 77, Old Dominion 60

Georgia State 72, James Madison 70, OT

Grambling State 67, Bethune-Cookman 60

High Point 78, Radford 40

Jackson State 62, Alabama State 54

Longwood 67, UNC Asheville 58

McNeese 77, Southeastern Louisiana 55

Middle Tennessee 88, New Mexico State 51

Morehead State 65, Southeast Missouri State 59

Nicholls State 79, New Orleans 64

North Alabama 67, Bellarmine 52

North Florida 64, Queens 51

North Texas 59, Tulane 53

Northwestern State 65, Texas A&M-CC 49

Samford 73, Western Carolina 62

South Alabama 73, Louisiana-Monroe 67

South Carolina State 62, Morgan State 59

South Florida 90, Memphis 81

Stetson 56, Austin Peay 53

Texas State 55, Louisiana 43

Troy 86, Arkansas State 64

UNC Greensboro 76, Mercer 59

West Georgia 74, Jacksonville 59

Western Kentucky 68, UTEP 59

Winthrop 63, Charleston Southern 54

Wofford 61, East Tennessee State 57

MIDWEST

Bowling Green 65, Northern Illinois 48

Chicago State 51, Stonehill 48

DePaul 80, Georgetown 77

East Carolina 83, Wichita State 56

Eastern Illinois 71, Tennessee State 45

Green Bay 74, Detroit Mercy 53

Kansas City 77, North Dakota 56

Kent State 78, Eastern Michigan 65

Lindenwood 71, Little Rock 43

Miami (OH) 79, Akron 56

Missouri State 63, Jacksonville State 47

North Dakota State 94, Omaha 39

Oakland 66, Milwaukee 45

South Dakota 72, St. Thomas 65

South Dakota State 103, Oral Roberts 76

Southern Illinois 97, Valparaiso 59

Southern Indiana 52, Tennessee-Martin 43

Texas Tech 71, Cincinnati 60

Toledo 59, Western Michigan 46

Utah 80, Kansas State 73

Western Illinois 77, Tennessee Tech 60

Youngstown State 58, Purdue Fort Wayne 54

SOUTHWEST

Abilene Christian 59, UT Arlington 56

BYU 79, Houston 64

Eastern Kentucky 64, Central Arkansas 54

Lamar 78, Incarnate Word 62

Mississippi Valley State 80, Prairie View A&M 73

Stephen F. Austin 87, Houston Christian 67

Texas Southern 80, Arkansas-Pine Bluff 57

UT Rio Grande Valley 60, East Texas A&M 55

UTSA 69, Charlotte 63

FAR WEST

Air Force 76, San Jose State 57

Boise State 62, Colorado State 59

Cal State Bakersfield 75, Long Beach State 48

Cal State Fullerton 73, Cal State Northridge 58

California Baptist 82, Southern Utah 77, OT

Eastern Washington 65, Montana 58

Gonzaga 69, Portland 55

Grand Canyon 71, Fresno State 64

Idaho State 59, Northern Arizona 46

Montana State 99, Idaho 66

Nevada 70, New Mexico 61

Northern Colorado 69, Weber State 66

Oregon State 68, Seattle 38

Sacramento State 68, Portland State 64

San Diego 54, Pepperdine 51

San Diego State 73, Utah State 72

Santa Clara 98, Washington State 92

UC Davis 87, Cal Poly 61

UC Irvine 50, Hawai’i 47

UCF 58, Arizona 55

UNLV 82, Wyoming 53

Utah Tech 65, Utah Valley 54

___

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

