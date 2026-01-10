Women’s College Basketball Scores

Saturday, Jan. 10
EAST
Army 64, Boston University 57
Binghamton 80, UMass Lowell 52
Brown 77, Penn 65, 2OT
Bryant 62, Albany 55
Columbia 58, Harvard 55
Cornell 61, Dartmouth 52
Dayton 66, Fordham 58
Fairleigh Dickinson 65, New Haven 57
Holy Cross 65, American 48
Iona 60, Canisius 51
LIU 77, St. Francis (PA) 61
Le Moyne 65, Central Connecticut 61
Lehigh 64, Colgate 45
Loyola (MD) 49, Bucknell 46
Maine 86, NJIT 67
Manhattan 74, Niagara 53
Marist 62, Rider 49
Marshall 80, Coastal Carolina 74
Maryland-Eastern Shore 62, Howard 56
Mercyhurst 69, Wagner 66
Merrimack 82, Siena 65
Mount St Marys 55, Saint Peter’s 51
Navy 97, Lafayette 58
Norfolk State 69, Delaware State 53
Northern Kentucky 81, Robert Morris 76
Ohio 71, Buffalo 59
Princeton 76, Yale 50
Quinnipiac 65, Sacred Heart 49
Rhode Island 66, St. Bonaventure 45
Saint Joseph’s 69, La Salle 60
Sam Houston 73, Delaware 65, OT
St. John’s 49, Butler 39
UMBC 58, New Hampshire 47
UMass 74, Central Michigan 72
SOUTH
Alabama A&M 76, Alcorn State 34
Appalachian State 82, Southern Miss 59
Chattanooga 61, Furman 44
Coppin State 77, North Carolina Central 70
Florida A&M 60, Southern University 57
Florida Atlantic 70, UAB 63
Florida Gulf Coast 63, Lipscomb 42
Florida International 76, Kennesaw State 65
Gardner-Webb 64, USC Upstate 61
Georgia Southern 77, Old Dominion 60
Georgia State 72, James Madison 70, OT
Grambling State 67, Bethune-Cookman 60
High Point 78, Radford 40
Jackson State 62, Alabama State 54
Longwood 67, UNC Asheville 58
McNeese 77, Southeastern Louisiana 55
Middle Tennessee 88, New Mexico State 51
Morehead State 65, Southeast Missouri State 59
Nicholls State 79, New Orleans 64
North Alabama 67, Bellarmine 52
North Florida 64, Queens 51
North Texas 59, Tulane 53
Northwestern State 65, Texas A&M-CC 49
Samford 73, Western Carolina 62
South Alabama 73, Louisiana-Monroe 67
South Carolina State 62, Morgan State 59
South Florida 90, Memphis 81
Stetson 56, Austin Peay 53
Texas State 55, Louisiana 43
Troy 86, Arkansas State 64
UNC Greensboro 76, Mercer 59
West Georgia 74, Jacksonville 59
Western Kentucky 68, UTEP 59
Winthrop 63, Charleston Southern 54
Wofford 61, East Tennessee State 57
MIDWEST
Bowling Green 65, Northern Illinois 48
Chicago State 51, Stonehill 48
DePaul 80, Georgetown 77
East Carolina 83, Wichita State 56
Eastern Illinois 71, Tennessee State 45
Green Bay 74, Detroit Mercy 53
Kansas City 77, North Dakota 56
Kent State 78, Eastern Michigan 65
Lindenwood 71, Little Rock 43
Miami (OH) 79, Akron 56
Missouri State 63, Jacksonville State 47
North Dakota State 94, Omaha 39
Oakland 66, Milwaukee 45
South Dakota 72, St. Thomas 65
South Dakota State 103, Oral Roberts 76
Southern Illinois 97, Valparaiso 59
Southern Indiana 52, Tennessee-Martin 43
Texas Tech 71, Cincinnati 60
Toledo 59, Western Michigan 46
Utah 80, Kansas State 73
Western Illinois 77, Tennessee Tech 60
Youngstown State 58, Purdue Fort Wayne 54
SOUTHWEST
Abilene Christian 59, UT Arlington 56
BYU 79, Houston 64
Eastern Kentucky 64, Central Arkansas 54
Lamar 78, Incarnate Word 62
Mississippi Valley State 80, Prairie View A&M 73
Stephen F. Austin 87, Houston Christian 67
Texas Southern 80, Arkansas-Pine Bluff 57
UT Rio Grande Valley 60, East Texas A&M 55
UTSA 69, Charlotte 63
FAR WEST
Air Force 76, San Jose State 57
Boise State 62, Colorado State 59
Cal State Bakersfield 75, Long Beach State 48
Cal State Fullerton 73, Cal State Northridge 58
California Baptist 82, Southern Utah 77, OT
Eastern Washington 65, Montana 58
Gonzaga 69, Portland 55
Grand Canyon 71, Fresno State 64
Idaho State 59, Northern Arizona 46
Montana State 99, Idaho 66
Nevada 70, New Mexico 61
Northern Colorado 69, Weber State 66
Oregon State 68, Seattle 38
Sacramento State 68, Portland State 64
San Diego 54, Pepperdine 51
San Diego State 73, Utah State 72
Santa Clara 98, Washington State 92
UC Davis 87, Cal Poly 61
UC Irvine 50, Hawai’i 47
UCF 58, Arizona 55
UNLV 82, Wyoming 53
Utah Tech 65, Utah Valley 54
___
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.