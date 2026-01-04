Women’s College Basketball Scores

Live Radio
The Associated Press

January 4, 2026, 6:00 PM

Sunday, Jan. 4

EAST

Campbell 62, Drexel 51

Fairleigh Dickinson 73, St. Francis (PA) 28

LIU 60, Chicago State 51

Mercyhurst 89, Le Moyne 72

New Haven 70, Central Connecticut 51

Wagner 62, Stonehill 59

Xavier 52, Georgetown 51

SOUTH

Alabama 77, Arkansas 48

Belmont 75, Illinois State 68

Charleston 85, Northeastern 58

Clemson 70, Miami (FL) 55

Duke 82, Notre Dame 68

Elon 84, Hampton 75

George Mason 68, VCU 58

Georgia 64, Texas A&M 56, OT

Hofstra 54, UNC Wilmington 46

Kansas 83, UCF 68

Kennesaw State 78, Western Kentucky 64

Kentucky 74, Missouri 52

Louisville 85, Virginia Tech 60

Middle Tennessee 69, Jacksonville State 52

Missouri State 80, Florida International 69

Monmouth 61, North Carolina A&T 55

North Carolina State 71, California 60

Northern Kentucky 75, Detroit Mercy 57

South Carolina 74, Florida 63

Stanford 77, North Carolina 71, OT

Stony Brook 73, William & Mary 57, OT

Syracuse 73, Wake Forest 58

Virginia 91, Florida State 87, 2OT

MIDWEST

Baylor 72, Iowa State 70

Creighton 67, Butler 59

Green Bay 64, Robert Morris 43

Marquette 85, Villanova 69

Michigan State 81, Illinois 75

Milwaukee 66, Cleveland State 58

Nebraska 78, Purdue 62

Northern Iowa 91, Southern Illinois 64

Ohio State 71, Rutgers 49

Providence 69, DePaul 59

UIC 70, Indiana State 57

West Virginia 60, Kansas State 58

SOUTHWEST

Georgia Tech 67, SMU 59

Liberty 86, UTEP 66

Oklahoma 95, Mississippi State 47

Texas 67, Ole Miss 64

FAR WEST

Santa Clara 77, Gonzaga 73

UC San Diego 65, Hawai’i 54

Washington State 73, Seattle 69

