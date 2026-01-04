Women’s College Basketball Scores

Sunday, Jan. 4
EAST
Campbell 62, Drexel 51
Fairleigh Dickinson 73, St. Francis (PA) 28
LIU 60, Chicago State 51
Mercyhurst 89, Le Moyne 72
New Haven 70, Central Connecticut 51
Wagner 62, Stonehill 59
Xavier 52, Georgetown 51
SOUTH
Alabama 77, Arkansas 48
Belmont 75, Illinois State 68
Charleston 85, Northeastern 58
Clemson 70, Miami (FL) 55
Duke 82, Notre Dame 68
Elon 84, Hampton 75
George Mason 68, VCU 58
Georgia 64, Texas A&M 56, OT
Hofstra 54, UNC Wilmington 46
Kansas 83, UCF 68
Kennesaw State 78, Western Kentucky 64
Kentucky 74, Missouri 52
Louisville 85, Virginia Tech 60
Middle Tennessee 69, Jacksonville State 52
Missouri State 80, Florida International 69
Monmouth 61, North Carolina A&T 55
North Carolina State 71, California 60
Northern Kentucky 75, Detroit Mercy 57
South Carolina 74, Florida 63
Stanford 77, North Carolina 71, OT
Stony Brook 73, William & Mary 57, OT
Syracuse 73, Wake Forest 58
Virginia 91, Florida State 87, 2OT
MIDWEST
Baylor 72, Iowa State 70
Creighton 67, Butler 59
Green Bay 64, Robert Morris 43
Marquette 85, Villanova 69
Michigan State 81, Illinois 75
Milwaukee 66, Cleveland State 58
Nebraska 78, Purdue 62
Northern Iowa 91, Southern Illinois 64
Ohio State 71, Rutgers 49
Providence 69, DePaul 59
UIC 70, Indiana State 57
West Virginia 60, Kansas State 58
SOUTHWEST
Georgia Tech 67, SMU 59
Liberty 86, UTEP 66
Oklahoma 95, Mississippi State 47
Texas 67, Ole Miss 64
FAR WEST
Santa Clara 77, Gonzaga 73
UC San Diego 65, Hawai’i 54
Washington State 73, Seattle 69
___
