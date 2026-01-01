Women’s College Basketball Scores

Thursday, Jan. 1
EAST
Fairfield 72, Canisius 43
Manhattan 60, Saint Peter’s 45
Merrimack 72, Rider 54
Quinnipiac 80, Iona 54
Sacred Heart 84, Niagara 53
Siena 69, Mount St Marys 59
St. John’s 75, DePaul 58
Vermont 72, Albany 56
Villanova 74, Creighton 64
Wisconsin 70, Rutgers 63
SOUTH
Central Arkansas 65, Stetson 43
Duke 100, Boston College 49
Florida Gulf Coast 51, North Alabama 44
James Madison 84, Georgia State 64
Lipscomb 67, North Florida 65
Louisiana-Monroe 61, South Alabama 44
Louisville 91, SMU 58
North Carolina 71, California 55
North Carolina State 74, Stanford 46
Old Dominion 87, Georgia Southern 84, 2OT
Ole Miss 79, Georgia 62
South Carolina 83, Alabama 57
Southern University 70, Prairie View A&M 55
Tennessee 76, Florida 65
Tennessee-Martin 86, Western Illinois 78, 2OT
UNC Greensboro 114, Carolina 35
Wofford 89, Southern Wesleyan 43
MIDWEST
Indiana State 88, Valparaiso 78
Iowa 86, Nebraska 76
Marquette 67, Xavier 54
Michigan State 80, Indiana 60
Morehead State 51, Lindenwood 50
South Dakota State 67, St. Thomas 49
Southern Indiana 70, SIU Edwardsville 55
West Virginia 79, Kansas 72
SOUTHWEST
Little Rock 51, Tennessee Tech 44
Vanderbilt 88, Arkansas 71
FAR WEST
Abilene Christian 81, Utah Tech 51
California Baptist 85, UT Arlington 64
Denver 64, North Dakota 57
UC San Diego 75, Cal Poly 54
Utah Valley 74, Tarleton State 49
___
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.