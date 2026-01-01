Live Radio
Women’s College Basketball Scores

The Associated Press

January 1, 2026, 6:00 PM

Thursday, Jan. 1

EAST

Fairfield 72, Canisius 43

Manhattan 60, Saint Peter’s 45

Merrimack 72, Rider 54

Quinnipiac 80, Iona 54

Sacred Heart 84, Niagara 53

Siena 69, Mount St Marys 59

St. John’s 75, DePaul 58

Vermont 72, Albany 56

Villanova 74, Creighton 64

Wisconsin 70, Rutgers 63

SOUTH

Central Arkansas 65, Stetson 43

Duke 100, Boston College 49

Florida Gulf Coast 51, North Alabama 44

James Madison 84, Georgia State 64

Lipscomb 67, North Florida 65

Louisiana-Monroe 61, South Alabama 44

Louisville 91, SMU 58

North Carolina 71, California 55

North Carolina State 74, Stanford 46

Old Dominion 87, Georgia Southern 84, 2OT

Ole Miss 79, Georgia 62

South Carolina 83, Alabama 57

Southern University 70, Prairie View A&M 55

Tennessee 76, Florida 65

Tennessee-Martin 86, Western Illinois 78, 2OT

UNC Greensboro 114, Carolina 35

Wofford 89, Southern Wesleyan 43

MIDWEST

Indiana State 88, Valparaiso 78

Iowa 86, Nebraska 76

Marquette 67, Xavier 54

Michigan State 80, Indiana 60

Morehead State 51, Lindenwood 50

South Dakota State 67, St. Thomas 49

Southern Indiana 70, SIU Edwardsville 55

West Virginia 79, Kansas 72

SOUTHWEST

Little Rock 51, Tennessee Tech 44

Vanderbilt 88, Arkansas 71

FAR WEST

Abilene Christian 81, Utah Tech 51

California Baptist 85, UT Arlington 64

Denver 64, North Dakota 57

UC San Diego 75, Cal Poly 54

Utah Valley 74, Tarleton State 49

___

