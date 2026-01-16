UEFA Conference League knockout playoffs round draw

NYON, Switzerland (AP) — Draw made Friday for the UEFA Conference League knockout playoffs round:
First leg
Feb. 19
Zrinjski Mostar (Bosnia-Herzegovina) vs. Crystal Palace (England)
KuPS Kuopio (Finland) vs. Lech Poznan (Poland)
Noah (Armenia) vs. AZ Alkmaar (Netherlands)
Jagiellonia Bialystok (Poland) vs. Fiorentina (Italy)
Sigma Olomouc (Czech Republic) vs. Lausanne (Switzerland)
Shkendija (North Macedonia) vs. Samsunspor (Turkey)
Drita (Kosovo) vs. Celje (Slovenia)
Omonoia (Cyprus) vs. Rijeka (Croatia)
Second leg
Feb. 26
Crystal Palace (England) vs. Zrinjski Mostar (Bosnia-Herzegovina)
Lech Poznan (Poland) vs. KuPS Kuopio (Finland)
AZ Alkmaar (Netherlands) vs. Noah (Armenia)
Fiorentina (Italy) vs. Jagiellonia Bialystok (Poland)
Lausanne (Switzerland) vs. Sigma Olomouc (Czech Republic)
Samsunspor (Turkey) vs. Shkendija (North Macedonia)
Celje (Slovenia) vs. Drita (Kosovo)
Rijeka (Croatia) vs. Omonoia (Cyprus)
Advanced direct to round of 16
Strasbourg (France), Rakow (Poland), AEK Athens (Greece), Sparta Prague (Czech Republic), Rayo Vallecano (Spain), Shakhtar Donetsk (Ukraine), Mainz (Germany), AEK Larnaca (Cyprus).
