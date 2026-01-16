Live Radio
UEFA Conference League knockout playoffs round draw

The Associated Press

January 16, 2026, 7:36 AM

NYON, Switzerland (AP) — Draw made Friday for the UEFA Conference League knockout playoffs round:

First leg

Feb. 19

Zrinjski Mostar (Bosnia-Herzegovina) vs. Crystal Palace (England)

KuPS Kuopio (Finland) vs. Lech Poznan (Poland)

Noah (Armenia) vs. AZ Alkmaar (Netherlands)

Jagiellonia Bialystok (Poland) vs. Fiorentina (Italy)

Sigma Olomouc (Czech Republic) vs. Lausanne (Switzerland)

Shkendija (North Macedonia) vs. Samsunspor (Turkey)

Drita (Kosovo) vs. Celje (Slovenia)

Omonoia (Cyprus) vs. Rijeka (Croatia)

Second leg

Feb. 26

Crystal Palace (England) vs. Zrinjski Mostar (Bosnia-Herzegovina)

Lech Poznan (Poland) vs. KuPS Kuopio (Finland)

AZ Alkmaar (Netherlands) vs. Noah (Armenia)

Fiorentina (Italy) vs. Jagiellonia Bialystok (Poland)

Lausanne (Switzerland) vs. Sigma Olomouc (Czech Republic)

Samsunspor (Turkey) vs. Shkendija (North Macedonia)

Celje (Slovenia) vs. Drita (Kosovo)

Rijeka (Croatia) vs. Omonoia (Cyprus)

Advanced direct to round of 16

Strasbourg (France), Rakow (Poland), AEK Athens (Greece), Sparta Prague (Czech Republic), Rayo Vallecano (Spain), Shakhtar Donetsk (Ukraine), Mainz (Germany), AEK Larnaca (Cyprus).

