Tuesday’s Scores

GIRLS PREP BASKETBALL=
Acadiana Renaissance Charter 42, Northside Christian 26
Airline 66, Ringgold 24
Ascension Catholic 45, Istrouma 43
Baker 56, Belaire 17
Basile 44, Ascension Episcopal 22
Bastrop 60, Carroll 48
Beau Chene 2, Washington-Marion 0
Bell City 65, Westminster Christian 34
Bell City 65, Zwolle 34
Buckeye 56, Hornbeck 33
Bunkie 38, Caldwell Parish 16
C.E. Byrd 43, Loyola Prep 30
Carencro 34, Pineville 31
Cecilia 52, Livonia 47
Cedar Creek 46, Quitman 36
Central – B.R. 44, Tara 29
Central Private 57, Ascension Christian School 13
Choudrant 77, Forest 15
Church Point 67, Kinder 39
Comeaux 38, St. Martinville 31
Covington 49, Franklinton 30
D’Arbonne Woods 62, North Caddo 48
David Thibodaux 53, Patterson 17
Delhi 43, Block 23
Destrehan 49, Easton 30
Dunham 53, East Iberville 28
East Beauregard 60, DeQuincy 22
Family Community 44, LaSalle 39
Geo Next Generation 33, Plaquemine 23
Glenbrook 42, Claiborne Christian 40
Glenmora 57, Reeves 55
Hackberry 42, Sacred Heart 41
Hahnville 42, E.D. White 37
Hannan 49, Albany 42
Hathaway 70, Lafayette 51
Haughton 71, Florien 54
Haynesville 54, Doyline 32
Highland Baptist 54, Gueydan 22
Holden 101, Mount Hermon 20
Houma Christian 40, Delcambre 5
Independence 40, East Jefferson 34
Iota 46, Eunice 23
Jeanerette 60, Central Catholic 32
LaGrange 2, Jennings 0
Lafayette Christian Academy 58, Pitkin 44
Lake Arthur 71, St. Louis 43
Lakeshore 61, St. Michael 43
Lincoln Preparatory School 44, Madison 23
Madison Prep 53, Liberty Magnet 24
Mandeville 57, Karr 49
Mangham 66, Ferriday 34
Mansfield 38, Winnfield 28
Many 56, Lakeside 38
Maurepas 35, Riverside Academy 24
Merryville 76, Lacassine 39
Midland 71, Welsh 6
Midstate Homeschool 51, CHEF of Lousiana 21
Monterey 49, False River Academy 17
Natchitoches Central 56, Arcadia 35
Negreet 50, Benton 32
Neville 59, Shreveport Northwood 49
New Orleans Charter Science & Math 2, Cohen 0
North Vermilion 44, Berwick 28
Northlake Christian 40, Haynes Academy 30
Northshore 54, Fontainebleau 38
Oak Grove 62, West Ouachita 39
Opelousas 42, Breaux Bridge 30
Ouachita Christian 51, Simsboro 36
Parkway 62, Tioga 49
Pine Prairie 55, Port Barre 10
Plain Dealing 41, North DeSoto 20
Plainview 48, Elton 27
Pope John Paul 51, Sumner 35
Richwood 58, North Webster 56
Rosepine 80, Vinton 13
Ruston 44, West Monroe 43
Saline 33, Jonesboro-Hodge 28
Salmen 85, Higgins 23
Singer 64, Starks 23
Slidell 69, Chalmette 16
South Beauregard 59, Sam Houston 39
South Plaquemines 53, Jefferson Rise 11
Springfield 57, Varnado 24
St. Amant 74, Thibodaux 50
St. Frederick Catholic 25, Tensas 24
St. Joseph’s Academy 48, Live Oak 26
St. Mary’s Academy 30, Frederick Douglass 17
St. Thomas More 40, Abbeville 35
Sterlington 61, Ouachita Parish 59
Sulphur 54, Pickering 28
Union Parish 48, Green Oaks 44
Vidalia 59, Bolton 31
Weston 50, Grant 44
Willow School 47, Newman 37
Wossman 55, Captain Shreve 51
POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=
Ebarb vs. Zwolle, ccd.
Evangel Christian Academy vs. Zwolle, ccd.
Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/
