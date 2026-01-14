Live Radio
Tuesday’s Scores

The Associated Press

January 14, 2026, 12:53 AM

GIRLS PREP BASKETBALL=

Acadiana Renaissance Charter 42, Northside Christian 26

Airline 66, Ringgold 24

Ascension Catholic 45, Istrouma 43

Baker 56, Belaire 17

Basile 44, Ascension Episcopal 22

Bastrop 60, Carroll 48

Beau Chene 2, Washington-Marion 0

Bell City 65, Westminster Christian 34

Bell City 65, Zwolle 34

Buckeye 56, Hornbeck 33

Bunkie 38, Caldwell Parish 16

C.E. Byrd 43, Loyola Prep 30

Carencro 34, Pineville 31

Cecilia 52, Livonia 47

Cedar Creek 46, Quitman 36

Central – B.R. 44, Tara 29

Central Private 57, Ascension Christian School 13

Choudrant 77, Forest 15

Church Point 67, Kinder 39

Comeaux 38, St. Martinville 31

Covington 49, Franklinton 30

D’Arbonne Woods 62, North Caddo 48

David Thibodaux 53, Patterson 17

Delhi 43, Block 23

Destrehan 49, Easton 30

Dunham 53, East Iberville 28

East Beauregard 60, DeQuincy 22

Family Community 44, LaSalle 39

Geo Next Generation 33, Plaquemine 23

Glenbrook 42, Claiborne Christian 40

Glenmora 57, Reeves 55

Hackberry 42, Sacred Heart 41

Hahnville 42, E.D. White 37

Hannan 49, Albany 42

Hathaway 70, Lafayette 51

Haughton 71, Florien 54

Haynesville 54, Doyline 32

Highland Baptist 54, Gueydan 22

Holden 101, Mount Hermon 20

Houma Christian 40, Delcambre 5

Independence 40, East Jefferson 34

Iota 46, Eunice 23

Jeanerette 60, Central Catholic 32

LaGrange 2, Jennings 0

Lafayette Christian Academy 58, Pitkin 44

Lake Arthur 71, St. Louis 43

Lakeshore 61, St. Michael 43

Lincoln Preparatory School 44, Madison 23

Madison Prep 53, Liberty Magnet 24

Mandeville 57, Karr 49

Mangham 66, Ferriday 34

Mansfield 38, Winnfield 28

Many 56, Lakeside 38

Maurepas 35, Riverside Academy 24

Merryville 76, Lacassine 39

Midland 71, Welsh 6

Midstate Homeschool 51, CHEF of Lousiana 21

Monterey 49, False River Academy 17

Natchitoches Central 56, Arcadia 35

Negreet 50, Benton 32

Neville 59, Shreveport Northwood 49

New Orleans Charter Science & Math 2, Cohen 0

North Vermilion 44, Berwick 28

Northlake Christian 40, Haynes Academy 30

Northshore 54, Fontainebleau 38

Oak Grove 62, West Ouachita 39

Opelousas 42, Breaux Bridge 30

Ouachita Christian 51, Simsboro 36

Parkway 62, Tioga 49

Pine Prairie 55, Port Barre 10

Plain Dealing 41, North DeSoto 20

Plainview 48, Elton 27

Pope John Paul 51, Sumner 35

Richwood 58, North Webster 56

Rosepine 80, Vinton 13

Ruston 44, West Monroe 43

Saline 33, Jonesboro-Hodge 28

Salmen 85, Higgins 23

Singer 64, Starks 23

Slidell 69, Chalmette 16

South Beauregard 59, Sam Houston 39

South Plaquemines 53, Jefferson Rise 11

Springfield 57, Varnado 24

St. Amant 74, Thibodaux 50

St. Frederick Catholic 25, Tensas 24

St. Joseph’s Academy 48, Live Oak 26

St. Mary’s Academy 30, Frederick Douglass 17

St. Thomas More 40, Abbeville 35

Sterlington 61, Ouachita Parish 59

Sulphur 54, Pickering 28

Union Parish 48, Green Oaks 44

Vidalia 59, Bolton 31

Weston 50, Grant 44

Willow School 47, Newman 37

Wossman 55, Captain Shreve 51

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Ebarb vs. Zwolle, ccd.

Evangel Christian Academy vs. Zwolle, ccd.

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

