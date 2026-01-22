The American Express Scores

Thursday
La Quinta, Calif.
a-La Quinta Country Club (Host Course)
7,060 yards; Par 72
b-PGA WEST Nicklaus Tournament Course
7,147 yards; Par 72
c-Pete Dye Stadium Course
7,210 yards; Par 72
Purse: $9.2 million
First Round
Note: Tournament is played on three courses.
|Pierceson Coody
|33b-29b—62
|Min Woo Lee
|31b-31b—62
|Patrick Cantlay
|31b-32b—63
|Jason Day
|31c-32c—63
|Ben Griffin
|30b-33b—63
|Si Woo Kim
|32b-31b—63
|Seonghyeon Kim
|32a-31a—63
|Robert MacIntyre
|31b-32b—63
|Matthew McCarty
|33a-30a—63
|Scottie Scheffler
|30a-33a—63
|Vince Whaley
|31b-32b—63
|Jacob Bridgeman
|34b-30b—64
|Eric Cole
|30b-34b—64
|Tom Hoge
|34b-30b—64
|Billy Horschel
|31b-33b—64
|Andrew Novak
|33a-31a—64
|Matthieu Pavon
|33b-31b—64
|Jordan L. Smith
|34b-30b—64
|Sam Stevens
|32a-32a—64
|Zachary Bauchou
|30b-35b—65
|Sam Burns
|33a-32a—65
|Davis Chatfield
|33b-32b—65
|Harris English
|33a-32a—65
|Russell Henley
|31a-34a—65
|Beau Hossler
|32c-33c—65
|Keita Nakajima
|32a-33a—65
|Adam Scott
|31b-34b—65
|Nick Taylor
|32a-33a—65
|Will Zalatoris
|31a-34a—65
|Rafael Campos
|33b-33b—66
|Wyndham Clark
|31b-35b—66
|Zecheng Dou
|33c-33c—66
|Austin Eckroat
|33b-33b—66
|Harry Higgs
|34b-32b—66
|Max Homa
|32c-34c—66
|Mark Hubbard
|31b-35b—66
|Matt Kuchar
|34a-32a—66
|Peter Malnati
|32a-34a—66
|Max McGreevy
|33a-33a—66
|William Mouw
|33a-33a—66
|Chandler Phillips
|35b-31b—66
|J.T. Poston
|33c-33c—66
|Davis Riley
|34b-32b—66
|Austin Smotherman
|32c-34c—66
|Jackson Suber
|31a-35a—66
|Michael Thorbjornsen
|33a-33a—66
|Matt Wallace
|34b-32b—66
|Gary Woodland
|32c-34c—66
|Dylan Wu
|34b-32b—66
|Kevin Yu
|33a-33a—66
|Blades Brown
|33a-34a—67
|Daniel Brown
|35b-32b—67
|Bud Cauley
|34a-33a—67
|Nicolas Echavarria
|32a-35a—67
|David Ford
|33a-34a—67
|Rickie Fowler
|31a-36a—67
|Max Greyserman
|35a-32a—67
|Emiliano Grillo
|34b-33b—67
|Zach Johnson
|34a-33a—67
|Takumi Kanaya
|32b-35b—67
|Denny McCarthy
|31c-36c—67
|John Parry
|36b-31b—67
|Taylor Pendrith
|32a-35a—67
|Seamus Power
|34c-33c—67
|Chad Ramey
|33b-34b—67
|Matti Schmid
|33b-34b—67
|Alex Smalley
|33a-34a—67
|Kevin Streelman
|32a-35a—67
|Erik Van Rooyen
|33a-34a—67
|Karl Vilips
|32a-35a—67
|Ludvig Aberg
|33a-35a—68
|Daniel Berger
|35a-33a—68
|Christiaan Bezuidenhout
|33b-35b—68
|Akshay Bhatia
|35a-33a—68
|Ricky Castillo
|38b-30b—68
|Tony Finau
|35a-33a—68
|Patrick Fishburn
|34a-34a—68
|Steven Fisk
|35b-33b—68
|Doug Ghim
|33b-35b—68
|Emilio Gonzalez
|35b-33b—68
|Ryo Hisatsune
|35c-33c—68
|Rasmus Hojgaard
|34b-34b—68
|John Keefer
|35a-33a—68
|Hank Lebioda
|35b-33b—68
|Seung-taek Lee
|35a-33a—68
|Hao-Tong Li
|34a-34a—68
|David Lipsky
|33b-35b—68
|Keith Mitchell
|33a-35a—68
|Alex Noren
|33c-35c—68
|Sam Ryder
|35b-33b—68
|Adrien Saddier
|35a-33a—68
|Isaiah Salinda
|33b-35b—68
|Chandler Blanchet
|35a-34a—69
|Joel Dahmen
|33c-36c—69
|Jason Dufner
|34c-35c—69
|Matt Fitzpatrick
|34b-35b—69
|Kensei Hirata
|35b-34b—69
|Chan Kim
|34c-35c—69
|Chris Kirk
|36b-33b—69
|Patton Kizzire
|34c-35c—69
|Gordon Sargent
|35a-34a—69
|Davis Thompson
|36c-33c—69
|Sami Valimaki
|35b-34b—69
|Camilo Villegas
|34a-35a—69
|Carson Young
|35c-34c—69
|Luke Clanton
|37a-33a—70
|Cameron Davis
|34a-36a—70
|Brice Garnett
|34a-36a—70
|Ryan Gerard
|36c-34c—70
|Joe Highsmith
|34c-36c—70
|Lee Hodges
|35c-35c—70
|Mac Meissner
|33c-37c—70
|Taylor Moore
|34c-36c—70
|Patrick Rodgers
|36c-34c—70
|Jhonattan Vegas
|36b-34b—70
|Kris Ventura
|35c-35c—70
|Sudarshan Yellamaraju
|35b-35b—70
|Michael Brennan
|37c-34c—71
|Frankie Capan
|37a-34a—71
|Adrien Dumont De Chassart
|38c-33c—71
|A.J. Ewart
|35c-36c—71
|Lanto Griffin
|33a-38a—71
|Stephan Jaeger
|34c-37c—71
|Michael Kim
|35c-36c—71
|Kurt Kitayama
|36c-35c—71
|Andrew Landry
|35b-36b—71
|Justin Lower
|36b-35b—71
|Marcelo Rozo
|33c-38c—71
|Brandt Snedeker
|35c-36c—71
|Sahith Theegala
|34c-37c—71
|Harry Hall
|34c-38c—72
|Charley Hoffman
|35c-37c—72
|Mackenzie Hughes
|37b-35b—72
|Tom Kim
|35c-37c—72
|Andrew Putnam
|35c-37c—72
|Justin Rose
|37a-35a—72
|Kevin Roy
|32c-40c—72
|Neal Shipley
|35c-37c—72
|Sepp Straka
|36a-36a—72
|Jesper Svensson
|37b-35b—72
|Danny Walker
|34c-38c—72
|Michael Block
|36c-37c—73
|Brian Harman
|34c-39c—73
|Jeffrey Kang
|35c-38c—73
|Adam Long
|36a-37a—73
|Aldrich Potgieter
|34c-39c—73
|Brian Campbell
|35c-39c—74
|Adam Svensson
|35c-39c—74
|John VanDerLaan
|37c-37c—74
|Adam Schenk
|39b-36b—75
|Nick Dunlap
|41c-36c—77
|Rico Hoey
|38c-39c—77
|Christo Lamprecht
|36a-41a—77
|Jimmy Stanger
|35c-42c—77
|Pontus Nyholm
|42c-36c—78
|Alejandro Tosti
|35c-43c—78
