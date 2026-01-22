Live Radio
The American Express Scores

The Associated Press

January 22, 2026, 7:17 PM

Thursday

La Quinta, Calif.

a-La Quinta Country Club (Host Course)

7,060 yards; Par 72

b-PGA WEST Nicklaus Tournament Course

7,147 yards; Par 72

c-Pete Dye Stadium Course

7,210 yards; Par 72

Purse: $9.2 million

First Round

Note: Tournament is played on three courses.

Pierceson Coody 33b-29b—62
Min Woo Lee 31b-31b—62
Patrick Cantlay 31b-32b—63
Jason Day 31c-32c—63
Ben Griffin 30b-33b—63
Si Woo Kim 32b-31b—63
Seonghyeon Kim 32a-31a—63
Robert MacIntyre 31b-32b—63
Matthew McCarty 33a-30a—63
Scottie Scheffler 30a-33a—63
Vince Whaley 31b-32b—63
Jacob Bridgeman 34b-30b—64
Eric Cole 30b-34b—64
Tom Hoge 34b-30b—64
Billy Horschel 31b-33b—64
Andrew Novak 33a-31a—64
Matthieu Pavon 33b-31b—64
Jordan L. Smith 34b-30b—64
Sam Stevens 32a-32a—64
Zachary Bauchou 30b-35b—65
Sam Burns 33a-32a—65
Davis Chatfield 33b-32b—65
Harris English 33a-32a—65
Russell Henley 31a-34a—65
Beau Hossler 32c-33c—65
Keita Nakajima 32a-33a—65
Adam Scott 31b-34b—65
Nick Taylor 32a-33a—65
Will Zalatoris 31a-34a—65
Rafael Campos 33b-33b—66
Wyndham Clark 31b-35b—66
Zecheng Dou 33c-33c—66
Austin Eckroat 33b-33b—66
Harry Higgs 34b-32b—66
Max Homa 32c-34c—66
Mark Hubbard 31b-35b—66
Matt Kuchar 34a-32a—66
Peter Malnati 32a-34a—66
Max McGreevy 33a-33a—66
William Mouw 33a-33a—66
Chandler Phillips 35b-31b—66
J.T. Poston 33c-33c—66
Davis Riley 34b-32b—66
Austin Smotherman 32c-34c—66
Jackson Suber 31a-35a—66
Michael Thorbjornsen 33a-33a—66
Matt Wallace 34b-32b—66
Gary Woodland 32c-34c—66
Dylan Wu 34b-32b—66
Kevin Yu 33a-33a—66
Blades Brown 33a-34a—67
Daniel Brown 35b-32b—67
Bud Cauley 34a-33a—67
Nicolas Echavarria 32a-35a—67
David Ford 33a-34a—67
Rickie Fowler 31a-36a—67
Max Greyserman 35a-32a—67
Emiliano Grillo 34b-33b—67
Zach Johnson 34a-33a—67
Takumi Kanaya 32b-35b—67
Denny McCarthy 31c-36c—67
John Parry 36b-31b—67
Taylor Pendrith 32a-35a—67
Seamus Power 34c-33c—67
Chad Ramey 33b-34b—67
Matti Schmid 33b-34b—67
Alex Smalley 33a-34a—67
Kevin Streelman 32a-35a—67
Erik Van Rooyen 33a-34a—67
Karl Vilips 32a-35a—67
Ludvig Aberg 33a-35a—68
Daniel Berger 35a-33a—68
Christiaan Bezuidenhout 33b-35b—68
Akshay Bhatia 35a-33a—68
Ricky Castillo 38b-30b—68
Tony Finau 35a-33a—68
Patrick Fishburn 34a-34a—68
Steven Fisk 35b-33b—68
Doug Ghim 33b-35b—68
Emilio Gonzalez 35b-33b—68
Ryo Hisatsune 35c-33c—68
Rasmus Hojgaard 34b-34b—68
John Keefer 35a-33a—68
Hank Lebioda 35b-33b—68
Seung-taek Lee 35a-33a—68
Hao-Tong Li 34a-34a—68
David Lipsky 33b-35b—68
Keith Mitchell 33a-35a—68
Alex Noren 33c-35c—68
Sam Ryder 35b-33b—68
Adrien Saddier 35a-33a—68
Isaiah Salinda 33b-35b—68
Chandler Blanchet 35a-34a—69
Joel Dahmen 33c-36c—69
Jason Dufner 34c-35c—69
Matt Fitzpatrick 34b-35b—69
Kensei Hirata 35b-34b—69
Chan Kim 34c-35c—69
Chris Kirk 36b-33b—69
Patton Kizzire 34c-35c—69
Gordon Sargent 35a-34a—69
Davis Thompson 36c-33c—69
Sami Valimaki 35b-34b—69
Camilo Villegas 34a-35a—69
Carson Young 35c-34c—69
Luke Clanton 37a-33a—70
Cameron Davis 34a-36a—70
Brice Garnett 34a-36a—70
Ryan Gerard 36c-34c—70
Joe Highsmith 34c-36c—70
Lee Hodges 35c-35c—70
Mac Meissner 33c-37c—70
Taylor Moore 34c-36c—70
Patrick Rodgers 36c-34c—70
Jhonattan Vegas 36b-34b—70
Kris Ventura 35c-35c—70
Sudarshan Yellamaraju 35b-35b—70
Michael Brennan 37c-34c—71
Frankie Capan 37a-34a—71
Adrien Dumont De Chassart 38c-33c—71
A.J. Ewart 35c-36c—71
Lanto Griffin 33a-38a—71
Stephan Jaeger 34c-37c—71
Michael Kim 35c-36c—71
Kurt Kitayama 36c-35c—71
Andrew Landry 35b-36b—71
Justin Lower 36b-35b—71
Marcelo Rozo 33c-38c—71
Brandt Snedeker 35c-36c—71
Sahith Theegala 34c-37c—71
Harry Hall 34c-38c—72
Charley Hoffman 35c-37c—72
Mackenzie Hughes 37b-35b—72
Tom Kim 35c-37c—72
Andrew Putnam 35c-37c—72
Justin Rose 37a-35a—72
Kevin Roy 32c-40c—72
Neal Shipley 35c-37c—72
Sepp Straka 36a-36a—72
Jesper Svensson 37b-35b—72
Danny Walker 34c-38c—72
Michael Block 36c-37c—73
Brian Harman 34c-39c—73
Jeffrey Kang 35c-38c—73
Adam Long 36a-37a—73
Aldrich Potgieter 34c-39c—73
Brian Campbell 35c-39c—74
Adam Svensson 35c-39c—74
John VanDerLaan 37c-37c—74
Adam Schenk 39b-36b—75
Nick Dunlap 41c-36c—77
Rico Hoey 38c-39c—77
Christo Lamprecht 36a-41a—77
Jimmy Stanger 35c-42c—77
Pontus Nyholm 42c-36c—78
Alejandro Tosti 35c-43c—78

