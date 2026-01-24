The American Express Scores

Live Radio
The Associated Press

January 24, 2026, 7:47 PM

Saturday

La Quinta, Calif.

a-La Quinta Country Club (Host Course)

7,060 yards; Par 72

b-PGA WEST Nicklaus Tournament Course

7,147 yards; Par 72

c-Pete Dye Stadium Course

7,210 yards; Par 72

Purse: $9.2 million

Third Round

Note: Tournament is played on three courses.

Si Woo Kim 63b-65c-66a—194
Blades Brown 67a-60b-68c—195
Scottie Scheffler 63a-64b-68c—195
Wyndham Clark 66b-64c-66a—196
Eric Cole 64b-66c-66a—196
Tom Hoge 64b-68c-65a—197
Matthew McCarty 63a-66b-68c—197
Andrew Putnam 72c-60a-65b—197
J.T. Poston 66c-67a-65b—198
Jacob Bridgeman 64b-66c-69a—199
Patrick Cantlay 63b-68c-68a—199
Hao-Tong Li 68a-67b-64c—199
Austin Smotherman 66c-65a-68b—199
Sam Stevens 64a-67b-68c—199
Zachary Bauchou 65b-70c-65a—200
Sam Burns 65a-67b-68c—200
Ryan Gerard 70c-66a-64b—200
Ben Griffin 63b-68c-69a—200
Russell Henley 65a-66b-69c—200
Pierceson Coody 62b-72c-67a—201
Jason Day 63c-71a-67b—201
Matt Fitzpatrick 69b-67c-65a—201
Rickie Fowler 67a-63b-71c—201
Joel Dahmen 69c-66a-67b—202
Harris English 65a-67b-70c—202
Ryo Hisatsune 68c-65a-69b—202
John Keefer 68a-65b-69c—202
Min Woo Lee 62b-71c-69a—202
Robert MacIntyre 63b-72c-67a—202
Matthieu Pavon 64b-70c-68a—202
Sam Ryder 68b-66c-68a—202
Adam Scott 65b-69c-68a—202
Jordan L. Smith 64b-70c-68a—202
Nick Taylor 65a-65b-72c—202
Sahith Theegala 71c-64a-67b—202
Karl Vilips 67a-65b-70c—202
Adrien Dumont De Chassart 71c-65a-67b—203
A.J. Ewart 71c-65a-67b—203
David Ford 67a-66b-70c—203
Max Greyserman 67a-65b-71c—203
Rasmus Hojgaard 68b-65c-70a—203
Max Homa 66c-69a-68b—203
Seonghyeon Kim 63a-66b-74c—203
David Lipsky 68b-65c-70a—203
Seamus Power 67c-68a-68b—203
Chad Ramey 67b-73c-63a—203
Davis Riley 66b-71c-66a—203
Adrien Saddier 68a-69b-66c—203
Dylan Wu 66b-73c-64a—203
Daniel Berger 68a-66b-70c—204
Christiaan Bezuidenhout 68b-67c-69a—204
Davis Chatfield 65b-70c-69a—204
Tom Kim 72c-66a-66b—204
Max McGreevy 66a-68b-70c—204
Keith Mitchell 68a-64b-72c—204
Taylor Moore 70c-68a-66b—204
John Parry 67b-70c-67a—204
Chandler Phillips 66b-68c-70a—204
Alex Smalley 67a-70b-67c—204
Gary Woodland 66c-69a-69b—204
Michael Brennan 71c-66a-68b—205
Rafael Campos 66b-70c-69a—205
Ricky Castillo 68b-73c-64a—205
Zecheng Dou 66c-70a-69b—205
Harry Hall 72c-66a-67b—205
Billy Horschel 64b-69c-72a—205
Zach Johnson 67a-71b-67c—205
Matt Kuchar 66a-68b-71c—205
Denny McCarthy 67c-70a-68b—205
Mac Meissner 70c-64a-71b—205
Patrick Rodgers 70c-67a-68b—205
Carson Young 69c-69a-67b—205
Will Zalatoris 65a-70b-70c—205
Ludvig Aberg 68a-67b-WD
Nick Dunlap 77c-74a-WD

Missed Cut

Bud Cauley 67a-66b-73c—206
Austin Eckroat 66b-74c-66a—206
Brice Garnett 70a-67b-69c—206
Doug Ghim 68b-68c-70a—206
Takumi Kanaya 67b-70c-69a—206
Kurt Kitayama 71c-69a-66b—206
Keita Nakajima 65a-71b-70c—206
Andrew Novak 64a-68b-74c—206
Taylor Pendrith 67a-68b-71c—206
Brandt Snedeker 71c-67a-68b—206
Davis Thompson 69c-68a-69b—206
Kris Ventura 70c-67a-69b—206
Camilo Villegas 69a-68b-69c—206
Sudarshan Yellamaraju 70b-68c-68a—206
Jason Dufner 69c-65a-73b—207
Tony Finau 68a-68b-71c—207
Harry Higgs 66b-73c-68a—207
Stephan Jaeger 71c-66a-70b—207
Michael Kim 71c-68a-68b—207
Chris Kirk 69b-69c-69a—207
Hank Lebioda 68b-70c-69a—207
Kevin Roy 72c-68a-67b—207
Kevin Streelman 67a-71b-69c—207
Adam Svensson 74c-70a-63b—207
Steven Fisk 68b-72c-68a—208
Emilio Gonzalez 68b-72c-68a—208
Lanto Griffin 71a-66b-71c—208
Lee Hodges 70c-71a-67b—208
Beau Hossler 65c-71a-72b—208
Peter Malnati 66a-70b-72c—208
Justin Rose 72a-63b-73c—208
Jesper Svensson 72b-70c-66a—208
Erik Van Rooyen 67a-67b-74c—208
Matt Wallace 66b-70c-72a—208
Daniel Brown 67b-71c-71a—209
Frankie Capan 71a-66b-72c—209
Emiliano Grillo 67b-76c-66a—209
Brian Harman 73c-67a-69b—209
Jeffrey Kang 73c-67a-69b—209
Patton Kizzire 69c-67a-73b—209
Alex Noren 68c-69a-72b—209
Michael Thorbjornsen 66a-65b-78c—209
Sami Valimaki 69b-70c-70a—209
Danny Walker 72c-69a-68b—209
Vince Whaley 63b-77c-69a—209
Kevin Yu 66a-71b-72c—209
Kensei Hirata 69b-72c-69a—210
Chan Kim 69c-67a-74b—210
Seung-taek Lee 68a-68b-74c—210
William Mouw 66a-70b-74c—210
Aldrich Potgieter 73c-69a-68b—210
Marcelo Rozo 71c-70a-69b—210
John VanDerLaan 74c-69a-67b—210
Nicolas Echavarria 67a-63b-81c—211
Mackenzie Hughes 72b-72c-67a—211
Gordon Sargent 69a-69b-73c—211
Neal Shipley 72c-69a-70b—211
Jhonattan Vegas 70b-72c-69a—211
Chandler Blanchet 69a-69b-74c—212
Joe Highsmith 70c-71a-71b—212
Isaiah Salinda 68b-70c-74a—212
Patrick Fishburn 68a-70b-75c—213
Mark Hubbard 66b-78c-69a—213
Matti Schmid 67b-69c-77a—213
Michael Block 73c-70a-71b—214
Sepp Straka 72a-74b-68c—214
Jackson Suber 66a-71b-77c—214
Akshay Bhatia 68a-69b-78c—215
Brian Campbell 74c-70a-71b—215
Charley Hoffman 72c-74a-70b—216
Adam Long 73a-69b-74c—216
Justin Lower 71b-75c-70a—216
Adam Schenk 75b-70c-73a—218
Cameron Davis 70a-74b-75c—219
Jimmy Stanger 77c-70a-72b—219
Christo Lamprecht 77a-67b-76c—220
Alejandro Tosti 78c-68a-75b—221
Andrew Landry 71b-77c-74a—222
Pontus Nyholm 78c-70a-78b—226

