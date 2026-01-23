Live Radio
The American Express Scores

The Associated Press

January 23, 2026, 7:29 PM

Friday

La Quinta, Calif.

a-La Quinta Country Club (Host Course)

7,060 yards; Par 72

b-PGA WEST Nicklaus Tournament Course

7,147 yards; Par 72

c-Pete Dye Stadium Course

7,210 yards; Par 72

Purse: $9.2 million

Second Round

Note: Tournament is played on three courses.

Blades Brown 67a-60b—127
Scottie Scheffler 63a-64b—127
Si Woo Kim 63b-65c—128
Seonghyeon Kim 63a-66b—129
Matthew McCarty 63a-66b—129
Jacob Bridgeman 64b-66c—130
Wyndham Clark 66b-64c—130
Eric Cole 64b-66c—130
Nicolas Echavarria 67a-63b—130
Rickie Fowler 67a-63b—130
Nick Taylor 65a-65b—130
Patrick Cantlay 63b-68c—131
Ben Griffin 63b-68c—131
Russell Henley 65a-66b—131
Austin Smotherman 66c-65a—131
Sam Stevens 64a-67b—131
Michael Thorbjornsen 66a-65b—131
Sam Burns 65a-67b—132
Harris English 65a-67b—132
Max Greyserman 67a-65b—132
Tom Hoge 64b-68c—132
Keith Mitchell 68a-64b—132
Andrew Novak 64a-68b—132
Andrew Putnam 72c-60a—132
Karl Vilips 67a-65b—132
Bud Cauley 67a-66b—133
David Ford 67a-66b—133
Ryo Hisatsune 68c-65a—133
Rasmus Hojgaard 68b-65c—133
Billy Horschel 64b-69c—133
John Keefer 68a-65b—133
Min Woo Lee 62b-71c—133
David Lipsky 68b-65c—133
J.T. Poston 66c-67a—133
Daniel Berger 68a-66b—134
Pierceson Coody 62b-72c—134
Jason Day 63c-71a—134
Jason Dufner 69c-65a—134
Matt Kuchar 66a-68b—134
Max McGreevy 66a-68b—134
Mac Meissner 70c-64a—134
Matthieu Pavon 64b-70c—134
Chandler Phillips 66b-68c—134
Sam Ryder 68b-66c—134
Adam Scott 65b-69c—134
Jordan L. Smith 64b-70c—134
Erik Van Rooyen 67a-67b—134
Ludvig Aberg 68a-67b—135
Zachary Bauchou 65b-70c—135
Christiaan Bezuidenhout 68b-67c—135
Davis Chatfield 65b-70c—135
Joel Dahmen 69c-66a—135
Max Homa 66c-69a—135
Hao-Tong Li 68a-67b—135
Robert MacIntyre 63b-72c—135
Taylor Pendrith 67a-68b—135
Seamus Power 67c-68a—135
Justin Rose 72a-63b—135
Sahith Theegala 71c-64a—135
Gary Woodland 66c-69a—135
Will Zalatoris 65a-70b—135
Rafael Campos 66b-70c—136
Zecheng Dou 66c-70a—136
Adrien Dumont De Chassart 71c-65a—136
A.J. Ewart 71c-65a—136
Tony Finau 68a-68b—136
Matt Fitzpatrick 69b-67c—136
Ryan Gerard 70c-66a—136
Doug Ghim 68b-68c—136
Beau Hossler 65c-71a—136
Chan Kim 69c-67a—136
Patton Kizzire 69c-67a—136
Seung-taek Lee 68a-68b—136
Peter Malnati 66a-70b—136
William Mouw 66a-70b—136
Keita Nakajima 65a-71b—136
Matti Schmid 67b-69c—136
Matt Wallace 66b-70c—136
Akshay Bhatia 68a-69b—137
Michael Brennan 71c-66a—137
Frankie Capan 71a-66b—137
Brice Garnett 70a-67b—137
Lanto Griffin 71a-66b—137
Stephan Jaeger 71c-66a—137
Takumi Kanaya 67b-70c—137
Denny McCarthy 67c-70a—137
Alex Noren 68c-69a—137
John Parry 67b-70c—137
Davis Riley 66b-71c—137
Patrick Rodgers 70c-67a—137
Adrien Saddier 68a-69b—137
Alex Smalley 67a-70b—137
Jackson Suber 66a-71b—137
Davis Thompson 69c-68a—137
Kris Ventura 70c-67a—137
Camilo Villegas 69a-68b—137
Kevin Yu 66a-71b—137
Chandler Blanchet 69a-69b—138
Daniel Brown 67b-71c—138
Patrick Fishburn 68a-70b—138
Harry Hall 72c-66a—138
Zach Johnson 67a-71b—138
Tom Kim 72c-66a—138
Chris Kirk 69b-69c—138
Hank Lebioda 68b-70c—138
Taylor Moore 70c-68a—138
Isaiah Salinda 68b-70c—138
Gordon Sargent 69a-69b—138
Brandt Snedeker 71c-67a—138
Kevin Streelman 67a-71b—138
Sudarshan Yellamaraju 70b-68c—138
Carson Young 69c-69a—138
Harry Higgs 66b-73c—139
Michael Kim 71c-68a—139
Sami Valimaki 69b-70c—139
Dylan Wu 66b-73c—139
Austin Eckroat 66b-74c—140
Steven Fisk 68b-72c—140
Emilio Gonzalez 68b-72c—140
Brian Harman 73c-67a—140
Jeffrey Kang 73c-67a—140
Kurt Kitayama 71c-69a—140
Chad Ramey 67b-73c—140
Kevin Roy 72c-68a—140
Vince Whaley 63b-77c—140
Ricky Castillo 68b-73c—141
Joe Highsmith 70c-71a—141
Kensei Hirata 69b-72c—141
Lee Hodges 70c-71a—141
Marcelo Rozo 71c-70a—141
Neal Shipley 72c-69a—141
Danny Walker 72c-69a—141
Adam Long 73a-69b—142
Aldrich Potgieter 73c-69a—142
Jesper Svensson 72b-70c—142
Jhonattan Vegas 70b-72c—142
Michael Block 73c-70a—143
Emiliano Grillo 67b-76c—143
John VanDerLaan 74c-69a—143
Brian Campbell 74c-70a—144
Cameron Davis 70a-74b—144
Mark Hubbard 66b-78c—144
Mackenzie Hughes 72b-72c—144
Christo Lamprecht 77a-67b—144
Adam Svensson 74c-70a—144
Adam Schenk 75b-70c—145
Charley Hoffman 72c-74a—146
Justin Lower 71b-75c—146
Sepp Straka 72a-74b—146
Alejandro Tosti 78c-68a—146
Jimmy Stanger 77c-70a—147
Andrew Landry 71b-77c—148
Pontus Nyholm 78c-70a—148
Nick Dunlap 77c-74a—151
Rico Hoey 77c-WD
Luke Clanton 70a-WD

