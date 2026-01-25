The American Express Par Scores

Sunday
La Quinta, Calif.
a-La Quinta Country Club (Host Course)
7,060 yards; Par 72
b-PGA WEST Nicklaus Tournament Course
7,147 yards; Par 72
c-Pete Dye Stadium Course
7,210 yards; Par 72
Purse: $9.2 million
Final Round
Note: Tournament is played on three courses.
|Scottie Scheffler (500), $1,656,000
|63a-64b-68c-66c—261
|-27
|Jason Day (184), $616,400
|63c-71a-67b-64c—265
|-23
|Ryan Gerard (184), $616,400
|70c-66a-64b-65c—265
|-23
|Matthew McCarty (184), $616,400
|63a-66b-68c-68c—265
|-23
|Andrew Putnam (184), $616,400
|72c-60a-65b-68c—265
|-23
|Si Woo Kim (95), $322,000
|63b-65c-66a-72c—266
|-22
|Sam Stevens (95), $322,000
|64a-67b-68c-67c—266
|-22
|Russell Henley (75), $250,700
|65a-66b-69c-67c—267
|-21
|Tom Hoge (75), $250,700
|64b-68c-65a-70c—267
|-21
|Hao-Tong Li (75), $250,700
|68a-67b-64c-68c—267
|-21
|Austin Smotherman (75), $250,700
|66c-65a-68b-68c—267
|-21
|Sahith Theegala (75), $250,700
|71c-64a-67b-65c—267
|-21
|Zachary Bauchou (55), $169,740
|65b-70c-65a-68c—268
|-20
|Jacob Bridgeman (55), $169,740
|64b-66c-69a-69c—268
|-20
|Patrick Cantlay (55), $169,740
|63b-68c-68a-69c—268
|-20
|Wyndham Clark (55), $169,740
|66b-64c-66a-72c—268
|-20
|David Ford (55), $169,740
|67a-66b-70c-65c—268
|-20
|Pierceson Coody (44), $117,607
|62b-72c-67a-68c—269
|-19
|Rickie Fowler (44), $117,607
|67a-63b-71c-68c—269
|-19
|Seonghyeon Kim (44), $117,607
|63a-66b-74c-66c—269
|-19
|Karl Vilips (44), $117,607
|67a-65b-70c-67c—269
|-19
|Will Zalatoris (44), $117,607
|65a-70b-70c-64c—269
|-19
|Blades Brown (0), $117,607
|67a-60b-68c-74c—269
|-19
|Ben Griffin (36), $81,420
|63b-68c-69a-70c—270
|-18
|Harry Hall (36), $81,420
|72c-66a-67b-65c—270
|-18
|Adam Scott (36), $81,420
|65b-69c-68a-68c—270
|-18
|Sam Burns (25), $57,918
|65a-67b-68c-71c—271
|-17
|Eric Cole (25), $57,918
|64b-66c-66a-75c—271
|-17
|Harris English (25), $57,918
|65a-67b-70c-69c—271
|-17
|Max Homa (25), $57,918
|66c-69a-68b-68c—271
|-17
|Billy Horschel (25), $57,918
|64b-69c-72a-66c—271
|-17
|John Keefer (25), $57,918
|68a-65b-69c-69c—271
|-17
|Max McGreevy (25), $57,918
|66a-68b-70c-67c—271
|-17
|Matthieu Pavon (25), $57,918
|64b-70c-68a-69c—271
|-17
|Sam Ryder (25), $57,918
|68b-66c-68a-69c—271
|-17
|Jordan L. Smith (25), $57,918
|64b-70c-68a-69c—271
|-17
|Nick Taylor (25), $57,918
|65a-65b-72c-69c—271
|-17
|Christiaan Bezuidenhout (16), $39,100
|68b-67c-69a-68c—272
|-16
|Joel Dahmen (16), $39,100
|69c-66a-67b-70c—272
|-16
|Tom Kim (16), $39,100
|72c-66a-66b-68c—272
|-16
|Min Woo Lee (16), $39,100
|62b-71c-69a-70c—272
|-16
|Robert MacIntyre (16), $39,100
|63b-72c-67a-70c—272
|-16
|J.T. Poston (16), $39,100
|66c-67a-65b-74c—272
|-16
|Rafael Campos (9), $25,377
|66b-70c-69a-68c—273
|-15
|Ricky Castillo (9), $25,377
|68b-73c-64a-68c—273
|-15
|A.J. Ewart (9), $25,377
|71c-65a-67b-70c—273
|-15
|Ryo Hisatsune (9), $25,377
|68c-65a-69b-71c—273
|-15
|Rasmus Hojgaard (9), $25,377
|68b-65c-70a-70c—273
|-15
|Matt Kuchar (9), $25,377
|66a-68b-71c-68c—273
|-15
|David Lipsky (9), $25,377
|68b-65c-70a-70c—273
|-15
|Keith Mitchell (9), $25,377
|68a-64b-72c-69c—273
|-15
|Patrick Rodgers (9), $25,377
|70c-67a-68b-68c—273
|-15
|Alex Smalley (9), $25,377
|67a-70b-67c-69c—273
|-15
|Dylan Wu (9), $25,377
|66b-73c-64a-70c—273
|-15
|Carson Young (9), $25,377
|69c-69a-67b-68c—273
|-15
|Daniel Berger (5), $20,884
|68a-66b-70c-70c—274
|-14
|Michael Brennan (5), $20,884
|71c-66a-68b-69c—274
|-14
|Max Greyserman (5), $20,884
|67a-65b-71c-71c—274
|-14
|Denny McCarthy (5), $20,884
|67c-70a-68b-69c—274
|-14
|Taylor Moore (5), $20,884
|70c-68a-66b-70c—274
|-14
|John Parry (5), $20,884
|67b-70c-67a-70c—274
|-14
|Davis Riley (5), $20,884
|66b-71c-66a-71c—274
|-14
|Davis Chatfield (4), $19,688
|65b-70c-69a-71c—275
|-13
|Matt Fitzpatrick (4), $19,688
|69b-67c-65a-74c—275
|-13
|Mac Meissner (4), $19,688
|70c-64a-71b-70c—275
|-13
|Chandler Phillips (4), $19,688
|66b-68c-70a-71c—275
|-13
|Seamus Power (4), $19,688
|67c-68a-68b-72c—275
|-13
|Chad Ramey (4), $19,688
|67b-73c-63a-72c—275
|-13
|Adrien Dumont De Chassart (3), $19,044
|71c-65a-67b-73c—276
|-12
|Zach Johnson (3), $18,768
|67a-71b-67c-73c—278
|-10
|Adrien Saddier (3), $18,768
|68a-69b-66c-75c—278
|-10
|Gary Woodland (3), $18,492
|66c-69a-69b-75c—279
|-9
|Zecheng Dou (3), $18,308
|66c-70a-69b-77c—282
|-6
