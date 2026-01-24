Live Radio
Home » Sports » The American Express Par Scores

The American Express Par Scores

The Associated Press

January 24, 2026, 7:47 PM

Saturday

La Quinta, Calif.

a-La Quinta Country Club (Host Course)

7,060 yards; Par 72

b-PGA WEST Nicklaus Tournament Course

7,147 yards; Par 72

c-Pete Dye Stadium Course

7,210 yards; Par 72

Purse: $9.2 million

Third Round

Note: Tournament is played on three courses.

Si Woo Kim 63b-65c-66a—194 -22
Blades Brown 67a-60b-68c—195 -21
Scottie Scheffler 63a-64b-68c—195 -21
Wyndham Clark 66b-64c-66a—196 -20
Eric Cole 64b-66c-66a—196 -20
Tom Hoge 64b-68c-65a—197 -19
Matthew McCarty 63a-66b-68c—197 -19
Andrew Putnam 72c-60a-65b—197 -19
J.T. Poston 66c-67a-65b—198 -18
Jacob Bridgeman 64b-66c-69a—199 -17
Patrick Cantlay 63b-68c-68a—199 -17
Hao-Tong Li 68a-67b-64c—199 -17
Austin Smotherman 66c-65a-68b—199 -17
Sam Stevens 64a-67b-68c—199 -17
Zachary Bauchou 65b-70c-65a—200 -16
Sam Burns 65a-67b-68c—200 -16
Ryan Gerard 70c-66a-64b—200 -16
Ben Griffin 63b-68c-69a—200 -16
Russell Henley 65a-66b-69c—200 -16
Pierceson Coody 62b-72c-67a—201 -15
Jason Day 63c-71a-67b—201 -15
Matt Fitzpatrick 69b-67c-65a—201 -15
Rickie Fowler 67a-63b-71c—201 -15
Joel Dahmen 69c-66a-67b—202 -14
Harris English 65a-67b-70c—202 -14
Ryo Hisatsune 68c-65a-69b—202 -14
John Keefer 68a-65b-69c—202 -14
Min Woo Lee 62b-71c-69a—202 -14
Robert MacIntyre 63b-72c-67a—202 -14
Matthieu Pavon 64b-70c-68a—202 -14
Sam Ryder 68b-66c-68a—202 -14
Adam Scott 65b-69c-68a—202 -14
Jordan L. Smith 64b-70c-68a—202 -14
Nick Taylor 65a-65b-72c—202 -14
Sahith Theegala 71c-64a-67b—202 -14
Karl Vilips 67a-65b-70c—202 -14
Adrien Dumont De Chassart 71c-65a-67b—203 -13
A.J. Ewart 71c-65a-67b—203 -13
David Ford 67a-66b-70c—203 -13
Max Greyserman 67a-65b-71c—203 -13
Rasmus Hojgaard 68b-65c-70a—203 -13
Max Homa 66c-69a-68b—203 -13
Seonghyeon Kim 63a-66b-74c—203 -13
David Lipsky 68b-65c-70a—203 -13
Seamus Power 67c-68a-68b—203 -13
Chad Ramey 67b-73c-63a—203 -13
Davis Riley 66b-71c-66a—203 -13
Adrien Saddier 68a-69b-66c—203 -13
Dylan Wu 66b-73c-64a—203 -13
Daniel Berger 68a-66b-70c—204 -12
Christiaan Bezuidenhout 68b-67c-69a—204 -12
Davis Chatfield 65b-70c-69a—204 -12
Tom Kim 72c-66a-66b—204 -12
Max McGreevy 66a-68b-70c—204 -12
Keith Mitchell 68a-64b-72c—204 -12
Taylor Moore 70c-68a-66b—204 -12
John Parry 67b-70c-67a—204 -12
Chandler Phillips 66b-68c-70a—204 -12
Alex Smalley 67a-70b-67c—204 -12
Gary Woodland 66c-69a-69b—204 -12
Michael Brennan 71c-66a-68b—205 -11
Rafael Campos 66b-70c-69a—205 -11
Ricky Castillo 68b-73c-64a—205 -11
Zecheng Dou 66c-70a-69b—205 -11
Harry Hall 72c-66a-67b—205 -11
Billy Horschel 64b-69c-72a—205 -11
Zach Johnson 67a-71b-67c—205 -11
Matt Kuchar 66a-68b-71c—205 -11
Denny McCarthy 67c-70a-68b—205 -11
Mac Meissner 70c-64a-71b—205 -11
Patrick Rodgers 70c-67a-68b—205 -11
Carson Young 69c-69a-67b—205 -11
Will Zalatoris 65a-70b-70c—205 -11
Ludvig Aberg 68a-67b-WD
Nick Dunlap 77c-74a-WD

Missed Cut

Bud Cauley 67a-66b-73c—206 -10
Austin Eckroat 66b-74c-66a—206 -10
Brice Garnett 70a-67b-69c—206 -10
Doug Ghim 68b-68c-70a—206 -10
Takumi Kanaya 67b-70c-69a—206 -10
Kurt Kitayama 71c-69a-66b—206 -10
Keita Nakajima 65a-71b-70c—206 -10
Andrew Novak 64a-68b-74c—206 -10
Taylor Pendrith 67a-68b-71c—206 -10
Brandt Snedeker 71c-67a-68b—206 -10
Davis Thompson 69c-68a-69b—206 -10
Kris Ventura 70c-67a-69b—206 -10
Camilo Villegas 69a-68b-69c—206 -10
Sudarshan Yellamaraju 70b-68c-68a—206 -10
Jason Dufner 69c-65a-73b—207 -9
Tony Finau 68a-68b-71c—207 -9
Harry Higgs 66b-73c-68a—207 -9
Stephan Jaeger 71c-66a-70b—207 -9
Michael Kim 71c-68a-68b—207 -9
Chris Kirk 69b-69c-69a—207 -9
Hank Lebioda 68b-70c-69a—207 -9
Kevin Roy 72c-68a-67b—207 -9
Kevin Streelman 67a-71b-69c—207 -9
Adam Svensson 74c-70a-63b—207 -9
Steven Fisk 68b-72c-68a—208 -8
Emilio Gonzalez 68b-72c-68a—208 -8
Lanto Griffin 71a-66b-71c—208 -8
Lee Hodges 70c-71a-67b—208 -8
Beau Hossler 65c-71a-72b—208 -8
Peter Malnati 66a-70b-72c—208 -8
Justin Rose 72a-63b-73c—208 -8
Jesper Svensson 72b-70c-66a—208 -8
Erik Van Rooyen 67a-67b-74c—208 -8
Matt Wallace 66b-70c-72a—208 -8
Daniel Brown 67b-71c-71a—209 -7
Frankie Capan 71a-66b-72c—209 -7
Emiliano Grillo 67b-76c-66a—209 -7
Brian Harman 73c-67a-69b—209 -7
Jeffrey Kang 73c-67a-69b—209 -7
Patton Kizzire 69c-67a-73b—209 -7
Alex Noren 68c-69a-72b—209 -7
Michael Thorbjornsen 66a-65b-78c—209 -7
Sami Valimaki 69b-70c-70a—209 -7
Danny Walker 72c-69a-68b—209 -7
Vince Whaley 63b-77c-69a—209 -7
Kevin Yu 66a-71b-72c—209 -7
Kensei Hirata 69b-72c-69a—210 -6
Chan Kim 69c-67a-74b—210 -6
Seung-taek Lee 68a-68b-74c—210 -6
William Mouw 66a-70b-74c—210 -6
Aldrich Potgieter 73c-69a-68b—210 -6
Marcelo Rozo 71c-70a-69b—210 -6
John VanDerLaan 74c-69a-67b—210 -6
Nicolas Echavarria 67a-63b-81c—211 -5
Mackenzie Hughes 72b-72c-67a—211 -5
Gordon Sargent 69a-69b-73c—211 -5
Neal Shipley 72c-69a-70b—211 -5
Jhonattan Vegas 70b-72c-69a—211 -5
Chandler Blanchet 69a-69b-74c—212 -4
Joe Highsmith 70c-71a-71b—212 -4
Isaiah Salinda 68b-70c-74a—212 -4
Patrick Fishburn 68a-70b-75c—213 -3
Mark Hubbard 66b-78c-69a—213 -3
Matti Schmid 67b-69c-77a—213 -3
Michael Block 73c-70a-71b—214 -2
Sepp Straka 72a-74b-68c—214 -2
Jackson Suber 66a-71b-77c—214 -2
Akshay Bhatia 68a-69b-78c—215 -1
Brian Campbell 74c-70a-71b—215 -1
Charley Hoffman 72c-74a-70b—216 E
Adam Long 73a-69b-74c—216 E
Justin Lower 71b-75c-70a—216 E
Adam Schenk 75b-70c-73a—218 +2
Cameron Davis 70a-74b-75c—219 +3
Jimmy Stanger 77c-70a-72b—219 +3
Christo Lamprecht 77a-67b-76c—220 +4
Alejandro Tosti 78c-68a-75b—221 +5
Andrew Landry 71b-77c-74a—222 +6
Pontus Nyholm 78c-70a-78b—226 +10

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up