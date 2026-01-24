The American Express Par Scores

Saturday
La Quinta, Calif.
a-La Quinta Country Club (Host Course)
7,060 yards; Par 72
b-PGA WEST Nicklaus Tournament Course
7,147 yards; Par 72
c-Pete Dye Stadium Course
7,210 yards; Par 72
Purse: $9.2 million
Third Round
Note: Tournament is played on three courses.
|Si Woo Kim
|63b-65c-66a—194
|-22
|Blades Brown
|67a-60b-68c—195
|-21
|Scottie Scheffler
|63a-64b-68c—195
|-21
|Wyndham Clark
|66b-64c-66a—196
|-20
|Eric Cole
|64b-66c-66a—196
|-20
|Tom Hoge
|64b-68c-65a—197
|-19
|Matthew McCarty
|63a-66b-68c—197
|-19
|Andrew Putnam
|72c-60a-65b—197
|-19
|J.T. Poston
|66c-67a-65b—198
|-18
|Jacob Bridgeman
|64b-66c-69a—199
|-17
|Patrick Cantlay
|63b-68c-68a—199
|-17
|Hao-Tong Li
|68a-67b-64c—199
|-17
|Austin Smotherman
|66c-65a-68b—199
|-17
|Sam Stevens
|64a-67b-68c—199
|-17
|Zachary Bauchou
|65b-70c-65a—200
|-16
|Sam Burns
|65a-67b-68c—200
|-16
|Ryan Gerard
|70c-66a-64b—200
|-16
|Ben Griffin
|63b-68c-69a—200
|-16
|Russell Henley
|65a-66b-69c—200
|-16
|Pierceson Coody
|62b-72c-67a—201
|-15
|Jason Day
|63c-71a-67b—201
|-15
|Matt Fitzpatrick
|69b-67c-65a—201
|-15
|Rickie Fowler
|67a-63b-71c—201
|-15
|Joel Dahmen
|69c-66a-67b—202
|-14
|Harris English
|65a-67b-70c—202
|-14
|Ryo Hisatsune
|68c-65a-69b—202
|-14
|John Keefer
|68a-65b-69c—202
|-14
|Min Woo Lee
|62b-71c-69a—202
|-14
|Robert MacIntyre
|63b-72c-67a—202
|-14
|Matthieu Pavon
|64b-70c-68a—202
|-14
|Sam Ryder
|68b-66c-68a—202
|-14
|Adam Scott
|65b-69c-68a—202
|-14
|Jordan L. Smith
|64b-70c-68a—202
|-14
|Nick Taylor
|65a-65b-72c—202
|-14
|Sahith Theegala
|71c-64a-67b—202
|-14
|Karl Vilips
|67a-65b-70c—202
|-14
|Adrien Dumont De Chassart
|71c-65a-67b—203
|-13
|A.J. Ewart
|71c-65a-67b—203
|-13
|David Ford
|67a-66b-70c—203
|-13
|Max Greyserman
|67a-65b-71c—203
|-13
|Rasmus Hojgaard
|68b-65c-70a—203
|-13
|Max Homa
|66c-69a-68b—203
|-13
|Seonghyeon Kim
|63a-66b-74c—203
|-13
|David Lipsky
|68b-65c-70a—203
|-13
|Seamus Power
|67c-68a-68b—203
|-13
|Chad Ramey
|67b-73c-63a—203
|-13
|Davis Riley
|66b-71c-66a—203
|-13
|Adrien Saddier
|68a-69b-66c—203
|-13
|Dylan Wu
|66b-73c-64a—203
|-13
|Daniel Berger
|68a-66b-70c—204
|-12
|Christiaan Bezuidenhout
|68b-67c-69a—204
|-12
|Davis Chatfield
|65b-70c-69a—204
|-12
|Tom Kim
|72c-66a-66b—204
|-12
|Max McGreevy
|66a-68b-70c—204
|-12
|Keith Mitchell
|68a-64b-72c—204
|-12
|Taylor Moore
|70c-68a-66b—204
|-12
|John Parry
|67b-70c-67a—204
|-12
|Chandler Phillips
|66b-68c-70a—204
|-12
|Alex Smalley
|67a-70b-67c—204
|-12
|Gary Woodland
|66c-69a-69b—204
|-12
|Michael Brennan
|71c-66a-68b—205
|-11
|Rafael Campos
|66b-70c-69a—205
|-11
|Ricky Castillo
|68b-73c-64a—205
|-11
|Zecheng Dou
|66c-70a-69b—205
|-11
|Harry Hall
|72c-66a-67b—205
|-11
|Billy Horschel
|64b-69c-72a—205
|-11
|Zach Johnson
|67a-71b-67c—205
|-11
|Matt Kuchar
|66a-68b-71c—205
|-11
|Denny McCarthy
|67c-70a-68b—205
|-11
|Mac Meissner
|70c-64a-71b—205
|-11
|Patrick Rodgers
|70c-67a-68b—205
|-11
|Carson Young
|69c-69a-67b—205
|-11
|Will Zalatoris
|65a-70b-70c—205
|-11
|Ludvig Aberg
|68a-67b-WD
|Nick Dunlap
|77c-74a-WD
Missed Cut
|Bud Cauley
|67a-66b-73c—206
|-10
|Austin Eckroat
|66b-74c-66a—206
|-10
|Brice Garnett
|70a-67b-69c—206
|-10
|Doug Ghim
|68b-68c-70a—206
|-10
|Takumi Kanaya
|67b-70c-69a—206
|-10
|Kurt Kitayama
|71c-69a-66b—206
|-10
|Keita Nakajima
|65a-71b-70c—206
|-10
|Andrew Novak
|64a-68b-74c—206
|-10
|Taylor Pendrith
|67a-68b-71c—206
|-10
|Brandt Snedeker
|71c-67a-68b—206
|-10
|Davis Thompson
|69c-68a-69b—206
|-10
|Kris Ventura
|70c-67a-69b—206
|-10
|Camilo Villegas
|69a-68b-69c—206
|-10
|Sudarshan Yellamaraju
|70b-68c-68a—206
|-10
|Jason Dufner
|69c-65a-73b—207
|-9
|Tony Finau
|68a-68b-71c—207
|-9
|Harry Higgs
|66b-73c-68a—207
|-9
|Stephan Jaeger
|71c-66a-70b—207
|-9
|Michael Kim
|71c-68a-68b—207
|-9
|Chris Kirk
|69b-69c-69a—207
|-9
|Hank Lebioda
|68b-70c-69a—207
|-9
|Kevin Roy
|72c-68a-67b—207
|-9
|Kevin Streelman
|67a-71b-69c—207
|-9
|Adam Svensson
|74c-70a-63b—207
|-9
|Steven Fisk
|68b-72c-68a—208
|-8
|Emilio Gonzalez
|68b-72c-68a—208
|-8
|Lanto Griffin
|71a-66b-71c—208
|-8
|Lee Hodges
|70c-71a-67b—208
|-8
|Beau Hossler
|65c-71a-72b—208
|-8
|Peter Malnati
|66a-70b-72c—208
|-8
|Justin Rose
|72a-63b-73c—208
|-8
|Jesper Svensson
|72b-70c-66a—208
|-8
|Erik Van Rooyen
|67a-67b-74c—208
|-8
|Matt Wallace
|66b-70c-72a—208
|-8
|Daniel Brown
|67b-71c-71a—209
|-7
|Frankie Capan
|71a-66b-72c—209
|-7
|Emiliano Grillo
|67b-76c-66a—209
|-7
|Brian Harman
|73c-67a-69b—209
|-7
|Jeffrey Kang
|73c-67a-69b—209
|-7
|Patton Kizzire
|69c-67a-73b—209
|-7
|Alex Noren
|68c-69a-72b—209
|-7
|Michael Thorbjornsen
|66a-65b-78c—209
|-7
|Sami Valimaki
|69b-70c-70a—209
|-7
|Danny Walker
|72c-69a-68b—209
|-7
|Vince Whaley
|63b-77c-69a—209
|-7
|Kevin Yu
|66a-71b-72c—209
|-7
|Kensei Hirata
|69b-72c-69a—210
|-6
|Chan Kim
|69c-67a-74b—210
|-6
|Seung-taek Lee
|68a-68b-74c—210
|-6
|William Mouw
|66a-70b-74c—210
|-6
|Aldrich Potgieter
|73c-69a-68b—210
|-6
|Marcelo Rozo
|71c-70a-69b—210
|-6
|John VanDerLaan
|74c-69a-67b—210
|-6
|Nicolas Echavarria
|67a-63b-81c—211
|-5
|Mackenzie Hughes
|72b-72c-67a—211
|-5
|Gordon Sargent
|69a-69b-73c—211
|-5
|Neal Shipley
|72c-69a-70b—211
|-5
|Jhonattan Vegas
|70b-72c-69a—211
|-5
|Chandler Blanchet
|69a-69b-74c—212
|-4
|Joe Highsmith
|70c-71a-71b—212
|-4
|Isaiah Salinda
|68b-70c-74a—212
|-4
|Patrick Fishburn
|68a-70b-75c—213
|-3
|Mark Hubbard
|66b-78c-69a—213
|-3
|Matti Schmid
|67b-69c-77a—213
|-3
|Michael Block
|73c-70a-71b—214
|-2
|Sepp Straka
|72a-74b-68c—214
|-2
|Jackson Suber
|66a-71b-77c—214
|-2
|Akshay Bhatia
|68a-69b-78c—215
|-1
|Brian Campbell
|74c-70a-71b—215
|-1
|Charley Hoffman
|72c-74a-70b—216
|E
|Adam Long
|73a-69b-74c—216
|E
|Justin Lower
|71b-75c-70a—216
|E
|Adam Schenk
|75b-70c-73a—218
|+2
|Cameron Davis
|70a-74b-75c—219
|+3
|Jimmy Stanger
|77c-70a-72b—219
|+3
|Christo Lamprecht
|77a-67b-76c—220
|+4
|Alejandro Tosti
|78c-68a-75b—221
|+5
|Andrew Landry
|71b-77c-74a—222
|+6
|Pontus Nyholm
|78c-70a-78b—226
|+10
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.