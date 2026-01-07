TEST Winter Olympic Multi-Medalists

TEST, TEST, TEST, not for publication.
At Milan-Cortina
MEN
Five
Quentin Fillon Maillet, France, Biathlon, 2 gold, 3 silver
Four
Johannes Thingnes Boe, Norway, Biathlon, 3 gold, 1 bronze
Tarjei Boe, Norway, Biathlon, 2 gold, 1 silver, 1 bronze
Alexander Bolshunov, AIN, Cross-Country Skiing, 2 gold, 1 silver, 1 bronze
Johannes Hoesflot Klaebo, Norway, Cross-Country Skiing, 2 gold, 1 silver, 1 bronze
Three
Steven Dubois, Canada, Short Track Speed Skating, 1 gold, 1 silver, 1 bronze
Iivo Niskanen, Finland, Cross-Country Skiing, 1 gold, 1 silver, 1 bronze
Shaoang Liu, Hungary, Short Track Speed Skating, 1 gold, 2 bronze
Eduard Latypov, AIN, Biathlon, 3 bronze
Two
Ziwei Ren, China, Short Track Speed Skating, 2 gold
Nils van der Poel, Sweden, Speed Skating, 2 gold
Nathan Chen, United States, Figure Skating, 1 gold, 1 silver
Manuel Fettner, Austria, Ski Jumping, 1 gold, 1 silver
Joergen Graabak, Norway, Nordic Combined, 1 gold, 1 silver
Daeheon Hwang, South Korea, Short Track Speed Skating, 1 gold, 1 silver
Ryoyu Kobayashi, Japan, Ski Jumping, 1 gold, 1 silver
Peter Prevc, Slovenia, Ski Jumping, 1 gold, 1 silver
Guangpu Qi, China, Freestyle Skiing, 1 gold, 1 silver
Denis Spitsov, AIN, Cross-Country Skiing, 1 gold, 1 silver
Johannes Strolz, Austria, Alpine Skiing, 1 gold, 1 silver
Yiming Su, China, Snowboard, 1 gold, 1 silver
Timi Zajc, Slovenia, Ski Jumping, 1 gold, 1 silver
Hallgeir Engebraaten, Norway, Speed Skating, 1 gold, 1 bronze
Matthias Mayer, Austria, Alpine Skiing, 1 gold, 1 bronze
Max Parrot, Canada, Snowboard, 1 gold, 1 bronze
Emilien Jacquelin, France, Biathlon, 2 silver
Patrick Roest, Netherlands, Speed Skating, 2 silver
Andrea Cassinelli, Italy, Short Track Speed Skating, 1 silver, 1 bronze
Yuri Confortola, Italy, Short Track Speed Skating, 1 silver, 1 bronze
Eliot Grondin, Canada, Snowboard, 1 silver, 1 bronze
Yuma Kagiyama, Japan, Figure Skating, 1 silver, 1 bronze
Aleksander Aamodt Kilde, Norway, Alpine Skiing, 1 silver, 1 bronze
Pietro Sighel, Italy, Short Track Speed Skating, 1 silver, 1 bronze
Omar Visintin, Italy, Snowboard, 1 silver, 1 bronze
Karl Geiger, Germany, Ski Jumping, 2 bronze
Alexander Loginov, AIN Biathlon, 2 bronze
Alexander Terentev, AIN, Cross-Country Skiing, 2 bronze
Shoma Uno, Japan, Figure Skating, 2 bronze
___
WOMEN Four
Marte Olsbu Roeiseland, Norway, Biathlon, 3 gold, 1 bronze
Suzanne Schulting, Netherlands, Short Track Speed Skating, 2 gold, 1 silver, 1 bronze
Three
Irene Schouten, Netherlands, Speed Skating, 2 gold, 1 bronze
Minjeong Choi, South Korea, Short Track Speed Skating, 1 gold, 2 silver
Arianna Fontana, Italy, Short Track Speed Skating, 1 gold, 2 silver
Elvira Oeberg, Sweden, Biathlon, 1 gold, 2 silver
Natalia Nepryaeva, AIN, Cross-Country Skiing, 1 gold, 1 silver, 1 bronze
Jonna Sundling, Sweden, Cross-Country Skiing, 1 gold, 1 silver, 1 bronze
Isabelle Weidemann, Canada, Speed Skating, 1 gold, 1 silver, 1 bronze
Miho Takagi, Japan, Speed Skating, 3 silver
Maja Dahlqvist, Sweden, Cross-Country Skiing, 2 silver, 1 bronze
Two
Ursa Bogataj, Slovenia, Ski Jumping, 2 gold
Natalie Geisenberger, Germany, Luge, 2 gold
Lindsey Jacobellis, United States, Snowboard, 2 gold
Therese Johaug, Norway, Cross-Country Skiing, 2 gold
Victoria Carl, Germany, Cross-Country Skiing, 1 gold, 1 silver
Ailing Eileen Gu, China, Freestyle Skiing, 1 gold, 1 silver
Katharina Hennig, Germany, Cross-Country Skiing, 1 gold, 1 silver
Zoi Sadowski Synnott, New Zealand, Snowboard, 1 gold, 1 silver
Mengtao Xu, China, Freestyle Skiing, 1 gold, 1 silver
Tiril Eckhoff, Norway, Biathlon, 1 gold, 1 bronze
Kexin Fan, China, Short Track Speed Skating, 1 gold, 1 bronze
Mathilde Gremaud, Switzerland, Freestyle Skiing, 1 gold, 1 bronze
Lara Gut-Behrami, Switzerland, Alpine Skiing, 1 gold, 1 bronze
Denise Herrmann, Germany, Biathlon, 1 gold, 1 bronze
Nika Kriznar, Slovenia, Ski Jumping, 1 gold, 1 bronze
Chunyu Qu, China, Short Track Speed Skating, 1 gold, 1 bronze
Yulia Stupak, AIN, Cross-Country Skiing, 1 gold, 1 bronze
Ireen Wust, Netherlands, Speed Skating, 1 gold, 1 bronze
Yuting Zhang, China, Short Track Speed Skating, 1 gold, 1 bronze
Anais Chevalier-Bouchet, France, Biathlon, 2 silver
Uliana Nigmatullina, AIN, Biathlon, 1 silver, 1 bronze
Kristina Reztsova, AIN, Biathlon, 1 silver, 1 bronze
Meryeta Odine, Canada, Snowboard, 2 bronze
Antoinette de Jong, Netherlands, Speed Skating, 2 bronze
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.