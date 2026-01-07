Live Radio
TEST Winter Olympic Multi-Medalists

The Associated Press

January 7, 2026, 5:14 PM

TEST, TEST, TEST, not for publication.

At Milan-Cortina

MEN

Five

Quentin Fillon Maillet, France, Biathlon, 2 gold, 3 silver

Four

Johannes Thingnes Boe, Norway, Biathlon, 3 gold, 1 bronze

Tarjei Boe, Norway, Biathlon, 2 gold, 1 silver, 1 bronze

Alexander Bolshunov, AIN, Cross-Country Skiing, 2 gold, 1 silver, 1 bronze

Johannes Hoesflot Klaebo, Norway, Cross-Country Skiing, 2 gold, 1 silver, 1 bronze

Three

Steven Dubois, Canada, Short Track Speed Skating, 1 gold, 1 silver, 1 bronze

Iivo Niskanen, Finland, Cross-Country Skiing, 1 gold, 1 silver, 1 bronze

Shaoang Liu, Hungary, Short Track Speed Skating, 1 gold, 2 bronze

Eduard Latypov, AIN, Biathlon, 3 bronze

Two

Ziwei Ren, China, Short Track Speed Skating, 2 gold

Nils van der Poel, Sweden, Speed Skating, 2 gold

Nathan Chen, United States, Figure Skating, 1 gold, 1 silver

Manuel Fettner, Austria, Ski Jumping, 1 gold, 1 silver

Joergen Graabak, Norway, Nordic Combined, 1 gold, 1 silver

Daeheon Hwang, South Korea, Short Track Speed Skating, 1 gold, 1 silver

Ryoyu Kobayashi, Japan, Ski Jumping, 1 gold, 1 silver

Peter Prevc, Slovenia, Ski Jumping, 1 gold, 1 silver

Guangpu Qi, China, Freestyle Skiing, 1 gold, 1 silver

Denis Spitsov, AIN, Cross-Country Skiing, 1 gold, 1 silver

Johannes Strolz, Austria, Alpine Skiing, 1 gold, 1 silver

Yiming Su, China, Snowboard, 1 gold, 1 silver

Timi Zajc, Slovenia, Ski Jumping, 1 gold, 1 silver

Hallgeir Engebraaten, Norway, Speed Skating, 1 gold, 1 bronze

Matthias Mayer, Austria, Alpine Skiing, 1 gold, 1 bronze

Max Parrot, Canada, Snowboard, 1 gold, 1 bronze

Emilien Jacquelin, France, Biathlon, 2 silver

Patrick Roest, Netherlands, Speed Skating, 2 silver

Andrea Cassinelli, Italy, Short Track Speed Skating, 1 silver, 1 bronze

Yuri Confortola, Italy, Short Track Speed Skating, 1 silver, 1 bronze

Eliot Grondin, Canada, Snowboard, 1 silver, 1 bronze

Yuma Kagiyama, Japan, Figure Skating, 1 silver, 1 bronze

Aleksander Aamodt Kilde, Norway, Alpine Skiing, 1 silver, 1 bronze

Pietro Sighel, Italy, Short Track Speed Skating, 1 silver, 1 bronze

Omar Visintin, Italy, Snowboard, 1 silver, 1 bronze

Karl Geiger, Germany, Ski Jumping, 2 bronze

Alexander Loginov, AIN Biathlon, 2 bronze

Alexander Terentev, AIN, Cross-Country Skiing, 2 bronze

Shoma Uno, Japan, Figure Skating, 2 bronze

___

WOMEN Four

Marte Olsbu Roeiseland, Norway, Biathlon, 3 gold, 1 bronze

Suzanne Schulting, Netherlands, Short Track Speed Skating, 2 gold, 1 silver, 1 bronze

Three

Irene Schouten, Netherlands, Speed Skating, 2 gold, 1 bronze

Minjeong Choi, South Korea, Short Track Speed Skating, 1 gold, 2 silver

Arianna Fontana, Italy, Short Track Speed Skating, 1 gold, 2 silver

Elvira Oeberg, Sweden, Biathlon, 1 gold, 2 silver

Natalia Nepryaeva, AIN, Cross-Country Skiing, 1 gold, 1 silver, 1 bronze

Jonna Sundling, Sweden, Cross-Country Skiing, 1 gold, 1 silver, 1 bronze

Isabelle Weidemann, Canada, Speed Skating, 1 gold, 1 silver, 1 bronze

Miho Takagi, Japan, Speed Skating, 3 silver

Maja Dahlqvist, Sweden, Cross-Country Skiing, 2 silver, 1 bronze

Two

Ursa Bogataj, Slovenia, Ski Jumping, 2 gold

Natalie Geisenberger, Germany, Luge, 2 gold

Lindsey Jacobellis, United States, Snowboard, 2 gold

Therese Johaug, Norway, Cross-Country Skiing, 2 gold

Victoria Carl, Germany, Cross-Country Skiing, 1 gold, 1 silver

Ailing Eileen Gu, China, Freestyle Skiing, 1 gold, 1 silver

Katharina Hennig, Germany, Cross-Country Skiing, 1 gold, 1 silver

Zoi Sadowski Synnott, New Zealand, Snowboard, 1 gold, 1 silver

Mengtao Xu, China, Freestyle Skiing, 1 gold, 1 silver

Tiril Eckhoff, Norway, Biathlon, 1 gold, 1 bronze

Kexin Fan, China, Short Track Speed Skating, 1 gold, 1 bronze

Mathilde Gremaud, Switzerland, Freestyle Skiing, 1 gold, 1 bronze

Lara Gut-Behrami, Switzerland, Alpine Skiing, 1 gold, 1 bronze

Denise Herrmann, Germany, Biathlon, 1 gold, 1 bronze

Nika Kriznar, Slovenia, Ski Jumping, 1 gold, 1 bronze

Chunyu Qu, China, Short Track Speed Skating, 1 gold, 1 bronze

Yulia Stupak, AIN, Cross-Country Skiing, 1 gold, 1 bronze

Ireen Wust, Netherlands, Speed Skating, 1 gold, 1 bronze

Yuting Zhang, China, Short Track Speed Skating, 1 gold, 1 bronze

Anais Chevalier-Bouchet, France, Biathlon, 2 silver

Uliana Nigmatullina, AIN, Biathlon, 1 silver, 1 bronze

Kristina Reztsova, AIN, Biathlon, 1 silver, 1 bronze

Meryeta Odine, Canada, Snowboard, 2 bronze

Antoinette de Jong, Netherlands, Speed Skating, 2 bronze

