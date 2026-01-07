Live Radio
TEST Olympic Men’s Hockey Glance

The Associated Press

January 7, 2026, 5:17 PM

TEST, TEST, TEST, not for publication.

Group A

Group B

Group C

Wednesday, February 9

AIN 1, Switzerland 0

Denmark 2, Czech Republic 1

Sweden 3, Latvia 2

Thursday, February 10

Finland 6, Slovakia 2

United States 8, China 0

Canada 5, Germany 1

Denmark vs ROC 11:10 p.m.

Friday, February 11

Czech Republic vs Switzerland 3:40 a.m.

Sweden vs Slovakia 3:40 a.m.

Latvia vs Finland 8:10 a.m.

Canada vs United States 11:10 p.m.

Saturday, February 12

Germany vs China 3:40 a.m.

AIN vs Czech Republic 8:10 a.m.

Switzerland vs Denmark 8:10 a.m.

Slovakia vs Latvia 11:10 p.m.

Sunday, February 13

Finland vs Sweden 3:40 a.m.

China vs Canada 8:10 a.m.

United States vs Germany 8:10 a.m.

Tuesday, February 15

Quarterfinal 11:10 p.m.

Wednesday, February 16

Quarterfinal 1 a.m.

Quarterfinal 3:40 a.m.

Quarterfinal 8:30 a.m.

Thursday, February 17

Semifinal 11:10 p.m.

Friday, February 18

Semifinal 8:10 a.m.

Saturday, February 19

Bronze Medal 8:10 a.m.

Gold Medal 11:10 p.m.

