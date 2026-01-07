TEST Daily Medals List

TEST, TEST, TEST, not for publication.
Wednesday, Feb. XX
ALPINE
WOMEN’S GIANT SLALOM
Sara Hector, Sweden – gold
Federica Brignone, Italy – silver
Lara Gut-Behrami, Switzerland – bronze
___
BIATHLON
WOMEN’S 15KM INDIVIDUAL
Denise Herrmann, Germany – gold
Anais Chevalier-Bouchet, France – silver
Marte Olsbu Roeiseland, Norway – bronze
___
FIGURE SKATING
TEAM EVENT
AIN – gold
United States – silver
Japan – bronze
___
SKI JUMPING
MIXED TEAM
Slovenia – gold
AIN – silver
Germany – bronze
___
SNOWBOARD
MEN’S SLOPESTYLE
Max Parrot, Canada – gold
Su Yiming, China – silver
Mark McMorris, Canada – bronze
___
