Sports on TV for Thursday, Jan. 8

The Associated Press

January 7, 2026, 10:13 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Thursday, Jan. 8

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6:30 p.m.

BTN — Northwestern at Michigan St.

7 p.m.

CBSSN — Liberty at Louisiana Tech

8:30 p.m.

BTN — Rutgers at Illinois

9 p.m.

CBSSN — MTSU at UTEP

10:30 p.m.

BTN — Ohio St. at Oregon

11 p.m.

CBSSN — San Francisco at Loyola Marymount

11:30 p.m.

ESPN2 — Santa Clara at Gonzaga

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

8 p.m.

TRUTV — Creighton at Marquette

COLLEGE FOOTBALL

7:30 p.m.

ACCN — Vrbo Fiesta Bowl: Miami vs. Mississippi, CFP Semifinal, Glendale, Ariz. (Field Pass)

ESPN — Vrbo Fiesta Bowl: Miami vs. Mississippi, CFP Semifinal, Glendale, Ariz.

ESPN2 — Vrbo Fiesta Bowl: Miami vs. Mississippi, CFP Semifinal, Glendale, Ariz. (Field Pass with The Pat McAfee Show)

ESPNEWS — Vrbo Fiesta Bowl: Miami vs. Mississippi, CFP Semifinal, Glendale, Ariz. (Command Center)

ESPNU — Vrbo Fiesta Bowl: Miami vs. Mississippi, CFP Semifinal, Glendale, Ariz. (SkyCast)

SECN — Vrbo Fiesta Bowl: Miami vs. Mississippi, CFP Semifinal, Glendale, Ariz. (Hometown Call)

FIGURE SKATING

6 p.m.

USA — 2026 U.S. Winter Olympic Trials: U.S. Figure Skating Championships, St. Louis

8 p.m.

USA — 2026 U.S. Winter Olympic Trials: U.S. Figure Skating Championships, St. Louis

NBA BASKETBALL

8 p.m.

NBATV — Miami at Chicago

NBL BASKETBALL

3:30 a.m.

NBATV — Illawarra Hawks vs. South East Melbourne Phoenix

SOCCER (MEN’S)

9:40 p.m.

FS2 — Saudi Pro League: Al-Hazem at Al-Hilal

12:15 p.m.

FS2 — Saudi Pro League: Al Qadsiah at Al Nassr

1:30 p.m.

ESPN2 — Spanish Super Cup: Atletico Madrid vs. Real Madrid, Semifinal, Jeddah, Saudi Arabia

TENNIS

6 a.m.

TENNIS — United Cup – Day 7 Quarterfinal 3; Brisbane-ATP/WTA, Auckland-WTA & Hong Kong-ATP Early Rounds

5:30 p.m.

TENNIS — United Cup – Day 8 Quarterfinal 4; Brisbane-ATP/WTA, Auckland-WTA & Hong Kong-ATP Quarterfinals

6 a.m. (Friday)

TENNIS — United Cup – Day 8 Quarterfinal 4; Brisbane-ATP/WTA, Auckland-WTA & Hong Kong-ATP Quarterfinals

