Sports on TV for Monday, Jan. 5

The Associated Press

January 4, 2026, 10:15 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, Jan. 5

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6:30 p.m.

FS1 — Nebraska at Ohio St.

7 p.m.

CBSSN — William & Mary at Charleston Southern

PEACOCK — Oregon at Rutgers

8:30 p.m.

FS1 — Southern Cal at Michigan St.

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

6:30 p.m.

BTN — Minnesota at Michigan

8:30 p.m.

BTN — Iowa at Northwestern

COLLEGE FOOTBALL

7:30 p.m.

ESPN — FCS Championship: Illinois St. vs. Montana St., Nashville, Tenn.

IIHF HOCKEY (BOY’S)

4:30 p.m.

NHLN — 2026 IIHF World Junior Hockey Championship: TBD, Bronze-Medal Game, Saint Paul, Minn.

8:30 p.m.

NHLN — 2026 IIHF World Junior Hockey Championship: TBD, Gold-Medal Game, Saint Paul, Minn.

NBA BASKETBALL

7 p.m.

PEACOCK — New York at Detroit

8:30 p.m.

PEACOCK — Denver at Philadelphia

10 p.m.

PEACOCK — Golden State at L.A. Clippers

SPEED SKATING

5 p.m.

USA — ISU: 2026 U.S. Winter Olympic Trials, Milwaukee

TENNIS

6 a.m.

TENNIS — United Cup – Day 4 Group Stage; Brisbane-ATP/WTA, Auckland-WTA & Hong Kong-ATP Early Rounds

6:30 p.m.

TENNIS — United Cup – Day 5 Group Stage; Brisbane-ATP/WTA, Auckland-WTA & Hong Kong-ATP Early Rounds

6 a.m. (Tuesday)

TENNIS — United Cup – Day 5 Group Stage; Brisbane-ATP/WTA, Auckland-WTA & Hong Kong-ATP Early Rounds

UNRIVALED BASKETBALL

1:30 p.m.

TRUTV — Mist vs. Hive, Miami

2:45 p.m.

TRUTV — Vinyl vs. Laces, Miami

8 p.m.

TNT — Lunar Owls vs. Rose, Miami

TRUTV — Lunar Owls vs. Rose, Miami

9:15 p.m.

TNT — Phantom vs. Breeze, Miami

TRUTV — Phantom vs. Breeze, Miami

