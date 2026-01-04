Sports on TV for Monday, Jan. 5

(All times Eastern)
Monday, Jan. 5
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
6:30 p.m.
FS1 — Nebraska at Ohio St.
7 p.m.
CBSSN — William & Mary at Charleston Southern
PEACOCK — Oregon at Rutgers
8:30 p.m.
FS1 — Southern Cal at Michigan St.
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
6:30 p.m.
BTN — Minnesota at Michigan
8:30 p.m.
BTN — Iowa at Northwestern
COLLEGE FOOTBALL
7:30 p.m.
ESPN — FCS Championship: Illinois St. vs. Montana St., Nashville, Tenn.
IIHF HOCKEY (BOY’S)
4:30 p.m.
NHLN — 2026 IIHF World Junior Hockey Championship: TBD, Bronze-Medal Game, Saint Paul, Minn.
8:30 p.m.
NHLN — 2026 IIHF World Junior Hockey Championship: TBD, Gold-Medal Game, Saint Paul, Minn.
NBA BASKETBALL
7 p.m.
PEACOCK — New York at Detroit
8:30 p.m.
PEACOCK — Denver at Philadelphia
10 p.m.
PEACOCK — Golden State at L.A. Clippers
SPEED SKATING
5 p.m.
USA — ISU: 2026 U.S. Winter Olympic Trials, Milwaukee
TENNIS
6 a.m.
TENNIS — United Cup – Day 4 Group Stage; Brisbane-ATP/WTA, Auckland-WTA & Hong Kong-ATP Early Rounds
6:30 p.m.
TENNIS — United Cup – Day 5 Group Stage; Brisbane-ATP/WTA, Auckland-WTA & Hong Kong-ATP Early Rounds
6 a.m. (Tuesday)
TENNIS — United Cup – Day 5 Group Stage; Brisbane-ATP/WTA, Auckland-WTA & Hong Kong-ATP Early Rounds
UNRIVALED BASKETBALL
1:30 p.m.
TRUTV — Mist vs. Hive, Miami
2:45 p.m.
TRUTV — Vinyl vs. Laces, Miami
8 p.m.
TNT — Lunar Owls vs. Rose, Miami
TRUTV — Lunar Owls vs. Rose, Miami
9:15 p.m.
TNT — Phantom vs. Breeze, Miami
TRUTV — Phantom vs. Breeze, Miami
