Sports on TV for Jan. 5 – 11

Adv03-04
(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Monday, Jan. 5
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
6:30 p.m.
FS1 — Nebraska at Ohio St.
7 p.m.
CBSSN — William & Mary at Charleston Southern
PEACOCK — Oregon at Rutgers
8:30 p.m.
FS1 — Southern Cal at Michigan St.
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
6:30 p.m.
BTN — Minnesota at Michigan
8:30 p.m.
BTN — Iowa at Northwestern
NBA BASKETBALL
7 p.m.
PEACOCK — New York at Detroit
8:30 p.m.
PEACOCK — Denver at Philadelphia
10 p.m.
PEACOCK — Golden State at L.A. Clippers
_____
Tuesday, Jan. 6
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
7 p.m.
ESPN — Duke at Louisville
ESPN2 — Cincinnati at West Virginia
ESPNU — South Carolina at LSU
FS1 — Michigan at Penn St.
PEACOCK — St. John’s at Butler
8 p.m.
BTN — Iowa at Minnesota
TRUTV — Georgetown at DePaul
9 p.m.
ESPN — TCU at Kansas
ESPN2 — Texas at Tennessee
FS1 — Texas Tech at Houston
PEACOCK — UCLA at Wisconsin
10 p.m.
CBSSN — UNLV at Wyoming
11 p.m.
FS1 — San Diego St. at Nevada
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
10 p.m.
BTN — Oregon at Southern Cal
NBA BASKETBALL
8 p.m.
NBC — Regional Coverage: Miami at Minnesota
PEACOCK — Miami at Minnesota
11 p.m.
NBC — Regional Coverage: Dallas at Sacramento
PEACOCK — Dallas at Sacramento
NHL HOCKEY
7:30 p.m.
TNT — Florida at Toronto
_____
Wednesday, Jan. 7
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
5 p.m.
CBSSN — Furman at Chattanooga
6:30 p.m.
BTN — Indiana at Maryland
7 p.m.
CBSSN — Saint Louis at VCU
ESPN2 — Missouri at Kentucky
ESPNU — Miami at Wake Forest
FS1 — Xavier at Marquette
PEACOCK — UConn at Providence
7:30 p.m.
PEACOCK — Creighton at Villanova
8 p.m.
PEACOCK — Iowa St. at Baylor
8:30 p.m.
BTN — Washington at Purdue
9 p.m.
CBSSN — Davidson at Loyola of Chicago
ESPNU — SMU at Clemson
FS1 — Kansas St. at Arizona
PEACOCK — Arizona St. at BYU
11 p.m.
FS1 — Grand Canyon at Boise St.
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
7:30 p.m.
TRUTV — St. John’s at UConn
NHL HOCKEY
7 p.m.
TNT — Dallas at Washington
9:30 p.m.
TNT — St. Louis at Chicago
TRUTV — St. Louis at Chicago
_____
Thursday, Jan. 8
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
6:30 p.m.
BTN — Northwestern at Michigan St.
7 p.m.
CBSSN — Liberty at Louisiana Tech
8:30 p.m.
BTN — Rutgers at Illinois
9 p.m.
CBSSN — MTSU at UTEP
10:30 p.m.
BTN — Ohio St. at Oregon
11 p.m.
CBSSN — San Francisco at Loyola Marymount
11:30 p.m.
ESPN2 — Santa Clara at Gonzaga
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
8 p.m.
TRUTV — Creighton at Marquette
COLLEGE FOOTBALL
7:30 p.m.
ESPN — Vrbo Fiesta Bowl: TBD, CFP Semifinal, Glendale, Ariz.
NBA BASKETBALL
8 p.m.
NBATV — Miami at Chicago
_____
Friday, Jan. 9
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
6 p.m.
CBSSN — Miami (Ohio) at Toledo
8 p.m.
CBSSN — Akron at Bowling Green
8:30 p.m.
BTN — Southern Cal at Minnesota
10 p.m.
CBSSN — UNLV at Colorado St.
COLLEGE FOOTBALL
7:30 p.m.
ESPN — Chick-fil-A Peach Bowl: TBD, CFP Semifinal, Glendale, Ariz.
NBA BASKETBALL
8 p.m.
NBATV — Oklahoma City at Memphis
10:30 p.m.
NBATV — Milwaukee at L.A. Lakers
NHL HOCKEY
8 p.m.
NHLN — Washington at Chicago
_____
Saturday, Jan. 10
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
Noon
BTN — Nebraska at Indiana
CW — Boston College at Louisville
ESPN — Tennessee at Florida
ESPN2 — Georgia Tech at Miami
ESPNU — VCU at George Mason
USA — Fordham at St. Bonaventure
12:30 p.m.
TNT — DePaul at UConn
1 p.m.
CBS — Wisconsin at Michigan
PEACOCK — Houston at Baylor
2 p.m.
BTN — Penn St. at Purdue
ESPN — SMU at Duke
ESPN2 — Georgia at South Carolina
ESPNU — Georgia Southern at South Alabama
FOX — St. John’s at Creighton
USA — Rhode Island at Davidson
2:15 p.m.
CW — Stanford at Virginia Tech
2:30 p.m.
TNT — Villanova at Marquette
3 p.m.
CBSSN — Loyola of Chicago at George Washington
PEACOCK — Kansas St. at Arizona St.
4 p.m.
ESPNU — Jackson St. at Alabama St.
FS1 — Providence at Xavier
USA — Saint Louis at La Salle
5 p.m.
CBSSN — Washington St. at Saint Mary’s (Calif.)
6 p.m.
ESPN — Arkansas at Auburn
ESPN2 — Clemson at Notre Dame
FS1 — Seton Hall at Georgetown
7 p.m.
CBSSN — Texas Tech at Colorado
8 p.m.
ESPN — Texas at Alabama
ESPNU — MTSU at New Mexico St.
9 p.m.
CBSSN — Utah St. at Boise St.
10 p.m.
ESPN — BYU at Utah
11 p.m.
CBSSN — Fresno St. at San Diego St.
COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)
4 p.m.
ABC — From West Valley City, Utah
NBA BASKETBALL
1 p.m.
PRIME VIDEO — Minnesota at Cleveland
NHL HOCKEY
1 p.m.
ABC — N.Y. Rangers at Boston
7 p.m.
NHLN — Florida at Ottawa
_____
Sunday, Jan. 11
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
Noon
USA — Saint Joseph’s at Richmond
5 p.m.
ESPN2 — Cincinnati at UCF
5 p.m.
PEACOCK — Northwestern at Rutgers
6 p.m.
PEACOCK — Ohio St. at Washington
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
Noon
CBSSN — George Mason at George Washington
TRUTV — Villanova at Providence
1 p.m.
ESPN — North Carolina at Notre Dame
ESPNU — Louisiana Tech at Liberty
2 p.m.
CW — Pittsburgh at Louisville
TRUTV — UConn at Creighton
3 p.m.
BTN — Illinois at Penn St.
ESPN — Texas at LSU
4 p.m.
PEACOCK — Ohio St. at Maryland
5 p.m.
BTN — Iowa at Indiana
ESPN — Duke at Stanford
7 p.m.
BTN — UCLA at Nebraska
NBA G-LEAGUE BASKETBALL
4:30 p.m.
NBATV — Cleveland at Texas
NHL HOCKEY
2 p.m.
NHLN — New Jersey at Winnipeg
8 p.m.
NHLN — Vegas at San Jose
SOCCER (MEN’S)
1:30 p.m.
ABC — Spanish Super Cup: TBD
_____
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.