Sports on TV for Jan. 5 – 11

The Associated Press

January 2, 2026, 10:05 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, Jan. 5

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6:30 p.m.

FS1 — Nebraska at Ohio St.

7 p.m.

CBSSN — William & Mary at Charleston Southern

PEACOCK — Oregon at Rutgers

8:30 p.m.

FS1 — Southern Cal at Michigan St.

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

6:30 p.m.

BTN — Minnesota at Michigan

8:30 p.m.

BTN — Iowa at Northwestern

NBA BASKETBALL

7 p.m.

PEACOCK — New York at Detroit

8:30 p.m.

PEACOCK — Denver at Philadelphia

10 p.m.

PEACOCK — Golden State at L.A. Clippers

_____

Tuesday, Jan. 6

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

7 p.m.

ESPN — Duke at Louisville

ESPN2 — Cincinnati at West Virginia

ESPNU — South Carolina at LSU

FS1 — Michigan at Penn St.

PEACOCK — St. John’s at Butler

8 p.m.

BTN — Iowa at Minnesota

TRUTV — Georgetown at DePaul

9 p.m.

ESPN — TCU at Kansas

ESPN2 — Texas at Tennessee

FS1 — Texas Tech at Houston

PEACOCK — UCLA at Wisconsin

10 p.m.

CBSSN — UNLV at Wyoming

11 p.m.

FS1 — San Diego St. at Nevada

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

10 p.m.

BTN — Oregon at Southern Cal

NBA BASKETBALL

8 p.m.

NBC — Regional Coverage: Miami at Minnesota

PEACOCK — Miami at Minnesota

11 p.m.

NBC — Regional Coverage: Dallas at Sacramento

PEACOCK — Dallas at Sacramento

NHL HOCKEY

7:30 p.m.

TNT — Florida at Toronto

_____

Wednesday, Jan. 7

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

5 p.m.

CBSSN — Furman at Chattanooga

6:30 p.m.

BTN — Indiana at Maryland

7 p.m.

CBSSN — Saint Louis at VCU

ESPN2 — Missouri at Kentucky

ESPNU — Miami at Wake Forest

FS1 — Xavier at Marquette

PEACOCK — UConn at Providence

7:30 p.m.

PEACOCK — Creighton at Villanova

8 p.m.

PEACOCK — Iowa St. at Baylor

8:30 p.m.

BTN — Washington at Purdue

9 p.m.

CBSSN — Davidson at Loyola of Chicago

ESPNU — SMU at Clemson

FS1 — Kansas St. at Arizona

PEACOCK — Arizona St. at BYU

11 p.m.

FS1 — Grand Canyon at Boise St.

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

7:30 p.m.

TRUTV — St. John’s at UConn

NHL HOCKEY

7 p.m.

TNT — Dallas at Washington

9:30 p.m.

TNT — St. Louis at Chicago

TRUTV — St. Louis at Chicago

_____

Thursday, Jan. 8

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6:30 p.m.

BTN — Northwestern at Michigan St.

7 p.m.

CBSSN — Liberty at Louisiana Tech

8:30 p.m.

BTN — Rutgers at Illinois

9 p.m.

CBSSN — MTSU at UTEP

10:30 p.m.

BTN — Ohio St. at Oregon

11 p.m.

CBSSN — San Francisco at Loyola Marymount

11:30 p.m.

ESPN2 — Santa Clara at Gonzaga

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

8 p.m.

TRUTV — Creighton at Marquette

COLLEGE FOOTBALL

7:30 p.m.

ESPN — Vrbo Fiesta Bowl: TBD, CFP Semifinal, Glendale, Ariz.

NBA BASKETBALL

8 p.m.

NBATV — Miami at Chicago

_____

Friday, Jan. 9

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6 p.m.

CBSSN — Miami (Ohio) at Toledo

8 p.m.

CBSSN — Akron at Bowling Green

8:30 p.m.

BTN — Southern Cal at Minnesota

10 p.m.

CBSSN — UNLV at Colorado St.

COLLEGE FOOTBALL

7:30 p.m.

ESPN — Chick-fil-A Peach Bowl: TBD, CFP Semifinal, Glendale, Ariz.

NBA BASKETBALL

8 p.m.

NBATV — Oklahoma City at Memphis

10:30 p.m.

NBATV — Milwaukee at L.A. Lakers

NHL HOCKEY

8 p.m.

NHLN — Washington at Chicago

_____

Saturday, Jan. 10

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

Noon

BTN — Nebraska at Indiana

CW — Boston College at Louisville

ESPN — Tennessee at Florida

ESPN2 — Georgia Tech at Miami

ESPNU — VCU at George Mason

USA — Fordham at St. Bonaventure

12:30 p.m.

TNT — DePaul at UConn

1 p.m.

CBS — Wisconsin at Michigan

PEACOCK — Houston at Baylor

2 p.m.

BTN — Penn St. at Purdue

ESPN — SMU at Duke

ESPN2 — Georgia at South Carolina

ESPNU — Georgia Southern at South Alabama

FOX — St. John’s at Creighton

USA — Rhode Island at Davidson

2:15 p.m.

CW — Stanford at Virginia Tech

2:30 p.m.

TNT — Villanova at Marquette

3 p.m.

CBSSN — Loyola of Chicago at George Washington

PEACOCK — Kansas St. at Arizona St.

4 p.m.

ESPNU — Jackson St. at Alabama St.

FS1 — Providence at Xavier

USA — Saint Louis at La Salle

5 p.m.

CBSSN — Washington St. at Saint Mary’s (Calif.)

6 p.m.

ESPN — Arkansas at Auburn

ESPN2 — Clemson at Notre Dame

FS1 — Seton Hall at Georgetown

7 p.m.

CBSSN — Texas Tech at Colorado

8 p.m.

ESPN — Texas at Alabama

ESPNU — MTSU at New Mexico St.

9 p.m.

CBSSN — Utah St. at Boise St.

10 p.m.

ESPN — BYU at Utah

11 p.m.

CBSSN — Fresno St. at San Diego St.

COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)

4 p.m.

ABC — From West Valley City, Utah

NBA BASKETBALL

1 p.m.

PRIME VIDEO — Minnesota at Cleveland

NHL HOCKEY

1 p.m.

ABC — N.Y. Rangers at Boston

7 p.m.

NHLN — Florida at Ottawa

_____

Sunday, Jan. 11

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

Noon

USA — Saint Joseph’s at Richmond

5 p.m.

ESPN2 — Cincinnati at UCF

5 p.m.

PEACOCK — Northwestern at Rutgers

6 p.m.

PEACOCK — Ohio St. at Washington

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

Noon

CBSSN — George Mason at George Washington

TRUTV — Villanova at Providence

1 p.m.

ESPN — North Carolina at Notre Dame

ESPNU — Louisiana Tech at Liberty

2 p.m.

CW — Pittsburgh at Louisville

TRUTV — UConn at Creighton

3 p.m.

BTN — Illinois at Penn St.

ESPN — Texas at LSU

4 p.m.

PEACOCK — Ohio St. at Maryland

5 p.m.

BTN — Iowa at Indiana

ESPN — Duke at Stanford

7 p.m.

BTN — UCLA at Nebraska

NBA G-LEAGUE BASKETBALL

4:30 p.m.

NBATV — Cleveland at Texas

NHL HOCKEY

2 p.m.

NHLN — New Jersey at Winnipeg

8 p.m.

NHLN — Vegas at San Jose

SOCCER (MEN’S)

1:30 p.m.

ABC — Spanish Super Cup: TBD

_____

