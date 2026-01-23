Sports on TV for Jan. 24 – 25

(All times Eastern)
Saturday, Jan. 24
AUTO RACING
1:30 p.m.
NBC — IMSA WeatherTech SportsCar Championship: The Rolex 24 at Daytona, Daytona International Speedway, Daytona Beach, Fla.
COLEGE BASKETBALL (MEN’S)
11 a.m.
ESPN — Mississippi at Kentucky
Noon
ACCN — Clemson at Georgia Tech
CBS — Maryland at Michigan St.
CW — Wake Forest at Duke
ESPN2 — North Carolina at Virginia
ESPNU — NC State at Pittsburgh
FS1 — Nebraska at Minnesota
12:30 p.m.
FOX — Villanova at UConn
TNT — Georgetown at Providence
1 p.m.
SECN — Georgia at Texas
1:30 p.m.
CBSSN — Army at Navy
TRUTV — St. John’s at Xavier
2 p.m.
ACCN — Miami at Syracuse
CBS — West Virginia at Arizona
ESPN — Houston at Texas Tech
ESPN2 — Oklahoma at Missouri
ESPNU — Yale at Penn
2:15 p.m.
CW — Virginia Tech at Louisville
3 p.m.
FOX — Illinois at Purdue
USA — Richmond at George Washington
4 p.m.
ACCN — Florida St. at SMU
CBS — San Diego St. at UNLV
CBSSN — Murray St. at N. Iowa
ESPN — Auburn at Florida
ESPN2 — Memphis at Wichita St.
ESPNU — Jackson St. at Bethune-Cookman
PEACOCK — Iowa St. at Oklahoma St.
5 p.m.
SECN — LSU at Arkansas
TRTUV — Seton Hall at DePaul
USA — VCU at Davidson
5:30 p.m.
FOX — Utah at BYU
6 p.m.
ACCN — Boston College at Notre Dame
CBSSN — Dayton at Saint Joseph’s (Taped)
ESPN — TCU at Baylor
ESPNU — Morgan St. at Howard (Taped)
FS1 — Northwestern at UCLA
8 p.m.
ACCN — California at Stanford
CBSSN — San Francisco at Gonzaga
FOX — Kansas at Kansas St.
FS1 — Nevada at New Mexico
8:30 p.m.
ESPN — Tennessee at Alabama
10 p.m.
CBSSN — Cincinnati at Arizona St.
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
11 a.m.
CBSSN — Army at Navy
Noon
PEACOCK — UConn at Seton Hall
2 p.m.
BTN — Illinois at Nebraska
FS1 — Villanova at St. John’s
4 p.m.
FS1 — Arizona at Iowa St.
COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)
4 p.m.
BTN — Minnesota at Nebraska
COLLEGE HOCKEY (MEN’S)
6 p.m.
BTN — Minnesota at Michigan
8:30 p.m.
BTN — Penn St. at Wisconsin
FIGURE SKATING
7 a.m.
E! — ISU: The 2026 Four Continents Figure Skating Championships, Beijing
GOLF
4 p.m.
GOLF — PGA Tour: The American Express, Third Round, Pete Dye Stadium Course, La Quinta, Calif.
7 p.m.
GOLF — PGA Tour Champions: The Mitsubishi Electric Championship at Hualalai, Final Round, Hualalai Golf Club, Kaupulehu, Hawaii
2 a.m. (Sunday)
GOLF — DP World Tour: The Hero Dubai Desert Classic, Final Round, Emirates Golf Club, Dubai, United Arab Emirates
HORSE RACING
2 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
4:30 p.m.
NBC — 1/ST RACING TOUR: The Pegasus World Cup Invitational Stakes, Hallandale Beach, Fla.
NBA BASKETBALL
3 p.m.
ABC — New York at Philadelphia
5:30 p.m.
ABC — Golden State at Minnesota
8:30 p.m.
ABC — L.A. Lakers at Dallas
NBL BASKETBALL
4 a.m.
NBATV — Illawarra at Tasmania
NHL HOCKEY
7 p.m.
NHLN — Montreal at Boston
SOCCER (MEN’S)
7:25 a.m.
CBSSN — English League Championship: Preston North End at Middlesbrough
7:30 a.m.
USA — English Premier League: Sunderland at West Ham United
10 a.m.
USA — English Premier League: Tottenham Hotspur at Burnley FC
12:30 p.m.
USA — English Premier League: Liverpool FC at AFC Bournemouth
SOCCER (WOMEN’S)
4:50 p.m.
FS2 — Concacaf U-17 Qualifier: Dominican Republic vs. Dominica, Round One, Managua, Nicaragua
5:30 p.m.
TNT — International Friendly: U.S. vs. Paraguay, Carson, Calif.
TENNIS
3 a.m.
ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Third Round, Melbourne, Australia
7 a.m.
ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Third Round, Melbourne, Australia (Taped)
10 a.m.
TENNIS — ATP/WTA: The Australian Open, Third Round, Melbourne, Australia (Taped)
7:30 p.m.
ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Round of 16, Melbourne, Australia
3 a.m. (Sunday)
ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Round of 16, Melbourne, Australia
TRACK AND FIELD
2:30 p.m.
NBC — USATF: The 2026 New Balance Indoor Grand Prix, Boston
UNRIVALED BASKETBALL
7:30 p.m.
TRUTV — Lunar Owls vs. Breeze, Miami
8:45 p.m.
TRUTV — Hive vs. Laces, Miami
X GAMES
12:30 p.m.
ABC — X Games Aspen 2026: Day 2 – Men’s Ski Slopestyle, Aspen, Colo.
10:30 p.m.
ESPN — X Games Aspen 2026: Day 2 – Snowboard Big Air and Superpipe, Aspen, Colo.
Sunday, Jan. 25
AUTO RACING
Noon
NBC — IMSA WeatherTech SportsCar Championship: The Rolex 24 at Daytona, Daytona International Speedway, Daytona Beach, Fla.
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
1 p.m.
ESPN2 — FAU at South Florida
3 p.m.
PEACOCK — Oregon at Washington
4 p.m.
ESPNU — Tulsa at Rice
PEACOCK — Southern Cal at Wisconsin
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
Noon
ACCN — NC State at Virginia
SECN — Georgia at Kentucky
1 p.m.
FS1 — Kansas St. at Kansas
2 p.m.
BTN — Southern Cal at Michigan
CBSSN — Rhode Island at Dayton
CW — Syracuse at North Carolina
PEACOCK — Ohio St. at Iowa
SECN — Oklahoma at Auburn
3 p.m.
ESPN — Vanderbilt at South Carolina
4 p.m.
ACCN — Georgia Tech at Florida St.
BTN — UCLA at Northwestern
SECN — Texas at Arkansas
6 p.m.
ACCN — Stanford at California
SECN — Texas A&M at Missouri
COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)
1 p.m.
FOX — UCLA at Michigan St.
5 p.m.
ESPN — Utah at Iowa St.
6 p.m.
BTN — Illinois at Ohio St.
COLLEGE WRESTLING
Noon
BTN — Penn St. at Maryland
GOLF
4 p.m.
GOLF — PGA Tour: The American Express, Final Round, Pete Dye Stadium Course, La Quinta, Calif.
HORSE RACING
2 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
3 p.m.
FS1 — NYRA: America’s Day at the Races
NBA G-LEAGUE BASKETBALL
4 p.m.
NBATV — Austin at Valley
NFL FOOTBALL
3 p.m.
CBS — AFC Championship: New England at Denver
6:30 p.m.
FOX — NFC Championship: L.A. Rams at Seattle
NHL HOCKEY
1:30 p.m.
NHLN — Colorado at Toronto
7 p.m.
NHLN — Florida at Chicago
SKIING
5 p.m.
NBC — FIS: Alpine World Cup, Kitzbuhel, Austria
SKIING/SNOWBORDING
4 p.m.
NBC — FIS: Freestyle World Cup, Deer Valley, Utah
SOCCER (MEN’S)
6:55 a.m.
CBSSN — English League Championship: Southampton at Portsmouth
9 a.m.
USA — English Premier League: Chelsea at Crystal Palace
9:55 a.m.
CBSSN — Scottish Premier League: Celtic at Hearts of Midlothian
SOCCER (WOMEN’S)
5:50 p.m.
FS2 — Concacaf U-17 Qualifier: Haiti vs. Antigua & Barbuda, Round One, Willemstad, Curaçao
6 p.m.
CBSSN — Serie A: Napoli at Sassuolo (Taped)
7:50 p.m.
FS2 — Concacaf U-17 Qualifier: Costa Rica vs. British Virgin Islands, Round One, Managua, Nicaragua
TENNIS
3 a.m.
ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Round of 16, Melbourne, Australia
10 a.m.
ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Round of 16, Melbourne, Australia (Taped)
10:30 a.m.
TENNIS — ATP/WTA: The Australian Open, Round of 16, Melbourne, Australia (Taped)
8 p.m.
ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Round of 16, Melbourne, Australia
3 a.m. (Monday)
ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Round of 16, Melbourne, Australia
UNRIVALED BASKETBALL
1 p.m.
TRUTV — Mist vs. Vinyl, Miami
2:15 p.m.
TRUTV — Phantom vs. Rose, Miami
VOLLEYBALL (WOMEN’S)
6 p.m.
ESPN2 — League One: Nebraska at Atlanta
X GAMES
1 p.m.
ABC — X Games Aspen 2026: Final Day – Women’s Ski Slopestyle; Men’s Snowboard Slopestyle, Aspen, Colo.
6:30 p.m.
ESPN — X Games Aspen 2026: Final Day – Snowboard Knuckle Huck; Ski Superpipe; Snowmobile Speed & Style, Aspen, Colo.
