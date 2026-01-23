Live Radio
Sports on TV for Jan. 24 – 25

The Associated Press

January 23, 2026, 4:00 PM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Saturday, Jan. 24

AUTO RACING

1:30 p.m.

NBC — IMSA WeatherTech SportsCar Championship: The Rolex 24 at Daytona, Daytona International Speedway, Daytona Beach, Fla.

COLEGE BASKETBALL (MEN’S)

11 a.m.

ESPN — Mississippi at Kentucky

Noon

ACCN — Clemson at Georgia Tech

CBS — Maryland at Michigan St.

CW — Wake Forest at Duke

ESPN2 — North Carolina at Virginia

ESPNU — NC State at Pittsburgh

FS1 — Nebraska at Minnesota

12:30 p.m.

FOX — Villanova at UConn

TNT — Georgetown at Providence

1 p.m.

SECN — Georgia at Texas

1:30 p.m.

CBSSN — Army at Navy

TRUTV — St. John’s at Xavier

2 p.m.

ACCN — Miami at Syracuse

CBS — West Virginia at Arizona

ESPN — Houston at Texas Tech

ESPN2 — Oklahoma at Missouri

ESPNU — Yale at Penn

2:15 p.m.

CW — Virginia Tech at Louisville

3 p.m.

FOX — Illinois at Purdue

USA — Richmond at George Washington

4 p.m.

ACCN — Florida St. at SMU

CBS — San Diego St. at UNLV

CBSSN — Murray St. at N. Iowa

ESPN — Auburn at Florida

ESPN2 — Memphis at Wichita St.

ESPNU — Jackson St. at Bethune-Cookman

PEACOCK — Iowa St. at Oklahoma St.

5 p.m.

SECN — LSU at Arkansas

TRTUV — Seton Hall at DePaul

USA — VCU at Davidson

5:30 p.m.

FOX — Utah at BYU

6 p.m.

ACCN — Boston College at Notre Dame

CBSSN — Dayton at Saint Joseph’s (Taped)

ESPN — TCU at Baylor

ESPNU — Morgan St. at Howard (Taped)

FS1 — Northwestern at UCLA

8 p.m.

ACCN — California at Stanford

CBSSN — San Francisco at Gonzaga

FOX — Kansas at Kansas St.

FS1 — Nevada at New Mexico

8:30 p.m.

ESPN — Tennessee at Alabama

10 p.m.

CBSSN — Cincinnati at Arizona St.

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

11 a.m.

CBSSN — Army at Navy

Noon

PEACOCK — UConn at Seton Hall

2 p.m.

BTN — Illinois at Nebraska

FS1 — Villanova at St. John’s

4 p.m.

FS1 — Arizona at Iowa St.

COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)

4 p.m.

BTN — Minnesota at Nebraska

COLLEGE HOCKEY (MEN’S)

6 p.m.

BTN — Minnesota at Michigan

8:30 p.m.

BTN — Penn St. at Wisconsin

FIGURE SKATING

7 a.m.

E! — ISU: The 2026 Four Continents Figure Skating Championships, Beijing

GOLF

4 p.m.

GOLF — PGA Tour: The American Express, Third Round, Pete Dye Stadium Course, La Quinta, Calif.

7 p.m.

GOLF — PGA Tour Champions: The Mitsubishi Electric Championship at Hualalai, Final Round, Hualalai Golf Club, Kaupulehu, Hawaii

2 a.m. (Sunday)

GOLF — DP World Tour: The Hero Dubai Desert Classic, Final Round, Emirates Golf Club, Dubai, United Arab Emirates

HORSE RACING

2 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

4:30 p.m.

NBC — 1/ST RACING TOUR: The Pegasus World Cup Invitational Stakes, Hallandale Beach, Fla.

NBA BASKETBALL

3 p.m.

ABC — New York at Philadelphia

5:30 p.m.

ABC — Golden State at Minnesota

8:30 p.m.

ABC — L.A. Lakers at Dallas

NBL BASKETBALL

4 a.m.

NBATV — Illawarra at Tasmania

NHL HOCKEY

7 p.m.

NHLN — Montreal at Boston

SOCCER (MEN’S)

7:25 a.m.

CBSSN — English League Championship: Preston North End at Middlesbrough

7:30 a.m.

USA — English Premier League: Sunderland at West Ham United

10 a.m.

USA — English Premier League: Tottenham Hotspur at Burnley FC

12:30 p.m.

USA — English Premier League: Liverpool FC at AFC Bournemouth

SOCCER (WOMEN’S)

4:50 p.m.

FS2 — Concacaf U-17 Qualifier: Dominican Republic vs. Dominica, Round One, Managua, Nicaragua

5:30 p.m.

TNT — International Friendly: U.S. vs. Paraguay, Carson, Calif.

TENNIS

3 a.m.

ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Third Round, Melbourne, Australia

7 a.m.

ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Third Round, Melbourne, Australia (Taped)

10 a.m.

TENNIS — ATP/WTA: The Australian Open, Third Round, Melbourne, Australia (Taped)

7:30 p.m.

ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Round of 16, Melbourne, Australia

3 a.m. (Sunday)

ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Round of 16, Melbourne, Australia

TRACK AND FIELD

2:30 p.m.

NBC — USATF: The 2026 New Balance Indoor Grand Prix, Boston

UNRIVALED BASKETBALL

7:30 p.m.

TRUTV — Lunar Owls vs. Breeze, Miami

8:45 p.m.

TRUTV — Hive vs. Laces, Miami

X GAMES

12:30 p.m.

ABC — X Games Aspen 2026: Day 2 – Men’s Ski Slopestyle, Aspen, Colo.

10:30 p.m.

ESPN — X Games Aspen 2026: Day 2 – Snowboard Big Air and Superpipe, Aspen, Colo.

_____

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Sunday, Jan. 25

AUTO RACING

Noon

NBC — IMSA WeatherTech SportsCar Championship: The Rolex 24 at Daytona, Daytona International Speedway, Daytona Beach, Fla.

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

1 p.m.

ESPN2 — FAU at South Florida

3 p.m.

PEACOCK — Oregon at Washington

4 p.m.

ESPNU — Tulsa at Rice

PEACOCK — Southern Cal at Wisconsin

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

Noon

ACCN — NC State at Virginia

SECN — Georgia at Kentucky

1 p.m.

FS1 — Kansas St. at Kansas

2 p.m.

BTN — Southern Cal at Michigan

CBSSN — Rhode Island at Dayton

CW — Syracuse at North Carolina

PEACOCK — Ohio St. at Iowa

SECN — Oklahoma at Auburn

3 p.m.

ESPN — Vanderbilt at South Carolina

4 p.m.

ACCN — Georgia Tech at Florida St.

BTN — UCLA at Northwestern

SECN — Texas at Arkansas

6 p.m.

ACCN — Stanford at California

SECN — Texas A&M at Missouri

COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)

1 p.m.

FOX — UCLA at Michigan St.

5 p.m.

ESPN — Utah at Iowa St.

6 p.m.

BTN — Illinois at Ohio St.

COLLEGE WRESTLING

Noon

BTN — Penn St. at Maryland

GOLF

4 p.m.

GOLF — PGA Tour: The American Express, Final Round, Pete Dye Stadium Course, La Quinta, Calif.

HORSE RACING

2 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

3 p.m.

FS1 — NYRA: America’s Day at the Races

NBA G-LEAGUE BASKETBALL

4 p.m.

NBATV — Austin at Valley

NFL FOOTBALL

3 p.m.

CBS — AFC Championship: New England at Denver

6:30 p.m.

FOX — NFC Championship: L.A. Rams at Seattle

NHL HOCKEY

1:30 p.m.

NHLN — Colorado at Toronto

7 p.m.

NHLN — Florida at Chicago

SKIING

5 p.m.

NBC — FIS: Alpine World Cup, Kitzbuhel, Austria

SKIING/SNOWBORDING

4 p.m.

NBC — FIS: Freestyle World Cup, Deer Valley, Utah

SOCCER (MEN’S)

6:55 a.m.

CBSSN — English League Championship: Southampton at Portsmouth

9 a.m.

USA — English Premier League: Chelsea at Crystal Palace

9:55 a.m.

CBSSN — Scottish Premier League: Celtic at Hearts of Midlothian

SOCCER (WOMEN’S)

5:50 p.m.

FS2 — Concacaf U-17 Qualifier: Haiti vs. Antigua & Barbuda, Round One, Willemstad, Curaçao

6 p.m.

CBSSN — Serie A: Napoli at Sassuolo (Taped)

7:50 p.m.

FS2 — Concacaf U-17 Qualifier: Costa Rica vs. British Virgin Islands, Round One, Managua, Nicaragua

TENNIS

3 a.m.

ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Round of 16, Melbourne, Australia

10 a.m.

ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Round of 16, Melbourne, Australia (Taped)

10:30 a.m.

TENNIS — ATP/WTA: The Australian Open, Round of 16, Melbourne, Australia (Taped)

8 p.m.

ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Round of 16, Melbourne, Australia

3 a.m. (Monday)

ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Round of 16, Melbourne, Australia

UNRIVALED BASKETBALL

1 p.m.

TRUTV — Mist vs. Vinyl, Miami

2:15 p.m.

TRUTV — Phantom vs. Rose, Miami

VOLLEYBALL (WOMEN’S)

6 p.m.

ESPN2 — League One: Nebraska at Atlanta

X GAMES

1 p.m.

ABC — X Games Aspen 2026: Final Day – Women’s Ski Slopestyle; Men’s Snowboard Slopestyle, Aspen, Colo.

6:30 p.m.

ESPN — X Games Aspen 2026: Final Day – Snowboard Knuckle Huck; Ski Superpipe; Snowmobile Speed & Style, Aspen, Colo.

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

