Sports on TV for Jan. 17 – 18

The Associated Press

January 16, 2026, 10:11 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Saturday, Jan. 17

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

Noon

ACCN — Notre Dame at Virginia Tech

BTN — Minnesota at Illinois

CBSSN — Elon at Hofstra

CW — Georgia Tech at NC State

ESPN — Kentucky at Tennessee

ESPN2 — Virginia at SMU

FOX — UConn at Georgetown

TNT — Butler at Seton Hall

TRUTV — Butler at Seton Hall

12:30 p.m.

USA — Duquesne at Fordham

1 p.m.

CBS — UCLA at Ohio St.

SECN — Alabama at Oklahoma

2 p.m.

ACCN — Syracuse at Boston College

BTN — Rutgers at Wisconsin

CBSSN — ETSU at Samford

ESPN — Florida at Vanderbilt

ESPN2 — Bradley at Illinois St.

FOX — Iowa at Indiana

PEACOCK — Iowa St. at Cincinnati

TNT — TCU at Utah

TRUTV — TCU at Utah

2:15 p.m.

CW — Miami at Clemson

2:30 p.m.

FS1 — Utah St. at Grand Canyon

USA — St. Bonaventure at La Salle

3:30 p.m.

SECN — Missouri at LSU

4 p.m.

ACCN — North Carolina at California

BTN — Nebraska at Northwestern

CBSSN — Richmond at Saint Louis

ESPN — Arizona at UCF

ESPN2 — Arkansas at Georgia

NBC — Michigan at Oregon

6 p.m.

ACCN — Duke at Stanford

BTN — Michigan St. at Washington

CBSSN — Colorado at West Virginia

ESPN — Texas A&M at Texas

ESPN2 — Wake Forest at Florida St.

PEACOCK — Purdue at Southern Cal

SECN — South Carolina at Auburn

8 p.m.

CBSSN — New Mexico at San Diego St.

ESPN — BYU at Texas Tech

ESPN2 — Louisville at Pittsburgh

PEACOCK — St. John’s at Villanova

8:30 p.m.

SECN — Mississippi at Mississippi St.

10 p.m.

CBSSN — Kansas St. at Oklahoma St.

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

4:30 p.m.

FS1 — Grand Canyon at New Mexico

COLLEGE HOCKEY (MEN’S)

8 p.m.

BTN — Notre Dame at Penn St.

FIGURE SKATING

3 p.m.

E! — ISU: European Figure Skating Championships, Sheffield, England

GOLF

11 a.m.

ESPNEWS — Latin America Amateur Championship: Third Round, Lima Golf Club, Lima, Peru

7 p.m.

GOLF — PGA Tour: The Sony Open, Third Round, Waialae Country Club, Honolulu

2:30 a.m. (Sunday)

GOLF — DP World Tour: The Dubai Invitational, Final Round, Dubai Creek Resort, Dubai, United Arab Emirates

HORSE RACING

2 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

HIGH SCHOOL BASKETBALL (BOY’S)

4 p.m.

NBATV — Columbus (Fla.) vs. Sierra Canyon (Calif.)

NBA BASKETBALL

7:30

NBATV — Phoenix at New York

10 p.m.

NBATV — L.A. Lakers at Portland

NFL FOOTBALL

4:30 p.m.

CBS — AFC Divisional Round Playoff: Buffalo at Denver

8 p.m.

FOX — NFC Divisional Round Playoff: San Francisco at Seattle

NHL HOCKEY

12:30 p.m.

NHLN — Minnesota at Buffalo

SAILING

Midnight

CBSSN — SailGP: Event 01 – Day 2, Perth, Australia

SKIING

2:30 p.m.

NBC — FIS: Freestyle World Cup, Deer Valley, Utah

SOCCER (MEN’S)

7:25 a.m.

CBSSN — English League Championship: Leicester City at Coventry City

7:30 a.m.

USA — English Premier League: Manchester City at Manchester United

9:55 a.m.

CBSSN — English League Championship: Queens Park at Stoke City

10 a.m.

USA — English Premier League: Burnley at Liverpool

12:30 p.m.

NBC — English Premier League: Arsenal at Nottingham Forest

6 p.m.

FS2 — Saudi Pro League: Al Shabab at Al Nassr (Taped)

8 p.m.

FS2 — Liga MX: Toluca FC at Tigres UANL

TENNIS

10 p.m.

ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, First Round, Melbourne, Australia

3 a.m. (Sunday)

ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, First Round, Melbourne, Australia

UNRIVALED BASKETBALL

7:30 p.m.

TRUTV — Mist vs. Lunar Owls, Miami

8:45 p.m.

TRUTV — Breeze vs. Vinyl, Miami

_____

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Sunday, Jan. 18

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

Noon

BTN — Penn St. at Maryland

ESPNU — FAU at Temple

2 p.m.

ESPNU — Wichita St. at South Florida

5 p.m.

ESPN2 — North Texas at Tulane

6 p.m.

ESPNU — UTSA at Memphis

6:30 p.m.

ESPN — Arizona St. at Houston

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

Noon

ACCN — Wake Forest at Clemson

CBSSN — VCU at Richmond

SECN — Mississippi at Georgia

1 p.m.

ESPN2 — Louisville at NC State

FOX — Iowa St. at Oklahoma St.

1:30 p.m.

USA — Duquesne at Rhode Island

2 p.m.

ACCN — Stanford at Syracuse

CBSSN — George Mason at St. Joseph’s

CW — North Carolina at Florida St.

SECN — Tennessee at Alabama

3 p.m.

ESPN2 — LSU at Oklahoma

4 p.m.

BTN — Oregon at Wisconsin

NBC — Maryland at UCLA

SECN — Texas A&M at Texas

6 p.m.

ACCN — Georgia Tech at Duke

BTN — Minnesota at Washington

8 p.m.

BTN — Michigan St. at Iowa

COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)

4 p.m.

ACCN — Stanford at North Carolina

6 p.m.

SECN — Auburn at Arkansas

COLLEGE WRESTLING

2 p.m.

BTN — Illinois at Michigan

GOLF

11 a.m.

ESPN2 — Latin America Amateur Championship: Final Round, Lima Golf Club, Lima, Peru

1 p.m.

ESPNEWS — Latin America Amateur Championship: Final Round, Lima Golf Club, Lima, Peru

2 p.m.

GOLF — Korn Ferry Tour: The The Bahamas Great Abaco Classic, First Round, The Abaco Club on Winding Bay, North Abaco, Bahamas

7 p.m.

GOLF — PGA Tour: The Sony Open, Final Round, Waialae Country Club, Honolulu

HORSE RACING

2 p.m.

FS1 — NYRA: America’s Day at the Races

IIHF HOCKEY (GIRL’S)

6:30 p.m.

NHLN — 2026 IIHF World Junior Hockey Championship: TBD, Gold-Medal Game, Membertou, Canada

NBA BASKETBALL

Noon

PRIME VIDEO — Orlando vs. Memphis, London

NBA G-LEAGUE BASKETBALL

4 p.m.

NBATV — Long Island at Iowa

NFL FOOTBALL

3 p.m.

ABC — AFC Divisional Round Playoff: Houston at New England

ESPN — AFC Divisional Round Playoff: Houston at New England

6:30 p.m.

NBC — NFC Divisional Round Playoff: L.A. Rams at Chicago

PEACOCK — NFC Divisional Round Playoff: L.A. Rams at Chicago

NHL HOCKEY

2 p.m.

NHLN — Tampa Bay at Dallas

SAILING

3 p.m.

CBS — SailGP: Event 01, Perth, Australia (Taped)

SOCCER (MEN’S)

9 a.m.

USA — English Premier League: Newcastle United at Wolverhampton

11:30 a.m.

USA — English Premier League: Everton at Aston Villa

TENNIS

3 a.m.

ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, First Round, Melbourne, Australia

7 p.m.

ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, First Round, Melbourne, Australia

3 a.m. (Monday)

ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, First Round, Melbourne, Australia

UNRIVALED BASKETBALL

7:30 p.m.

TRUTV — Rose vs. Laces, Miami

8:45 p.m.

TRUTV — Hive vs. Phantom, Miami

VOLLEYBALL (WOMEN’S)

4 p.m.

CBSSN — Major League Volleyball: Orlando at Omaha

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

