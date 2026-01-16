Live Radio
Home » Sports » Pennsylvania Sportswatch Daily Listings

Pennsylvania Sportswatch Daily Listings

The Associated Press

January 16, 2026, 11:08 AM

Duquesne at Fordham — USA

Navy at Lehigh — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Bucknell at Colgate — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Central Connecticut at St. Francis (PA) — NEC Front Row

Pennsylvania at Dartmouth — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Louisville at Pittsburgh — ESPN2, ESPN Unlimited, Fubo Sports

St. John’s at Villanova — Peacock

Lehigh at Navy — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Lafayette at Holy Cross — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Colgate at Bucknell — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

Temple at East Carolina — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

Harvard at Pennsylvania — NBCS Philadelphia +, ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Columbus at Pittsburgh — FDSN Ohio, FDSN Ohio Cincinnati, FDSN Ohio Cleveland, SportsNet Pittsburgh, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

The Associated Press created this story using technology provided by Data Skrive TV listings provided by LiveSportsOnTV.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up