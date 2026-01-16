Pennsylvania Sportswatch Daily Listings

Duquesne at Fordham — USA
Navy at Lehigh — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
Bucknell at Colgate — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
Central Connecticut at St. Francis (PA) — NEC Front Row
Pennsylvania at Dartmouth — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
Louisville at Pittsburgh — ESPN2, ESPN Unlimited, Fubo Sports
St. John’s at Villanova — Peacock
Lehigh at Navy — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
Lafayette at Holy Cross — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
Colgate at Bucknell — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports
Temple at East Carolina — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports
Harvard at Pennsylvania — NBCS Philadelphia +, ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
Columbus at Pittsburgh — FDSN Ohio, FDSN Ohio Cincinnati, FDSN Ohio Cleveland, SportsNet Pittsburgh, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
