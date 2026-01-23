Pennsylvania Sportswatch Daily Listings

NC State at Pittsburgh — ESPN2, ESPNU, ESPN app, ESPN Unlimited, Fubo Sports
Temple at UTSA — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited
Bucknell at Loyola Maryland — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited
Green Bay at Robert Morris — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
Yale at Pennsylvania — ESPNU, ESPN app, Fubo Sports
Duquesne at Loyola Chicago — Marquee, ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
Dayton at Saint Joseph’s — CBSSN, Fubo Sports
Loyola Maryland at Bucknell — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
Pennsylvania at Yale — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
Charlotte at Temple — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
Saint Joseph’s at Duquesne — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
Villanova at St. John’s — FS1, Fubo Sports
La Salle at St. Bonaventure — YES, ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
Penn State at Oregon — Big Ten Plus
New York at Philadelphia — ABC
The Associated Press created this story using technology provided by Data Skrive TV listings provided by LiveSportsOnTV.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.