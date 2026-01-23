Pennsylvania Sportswatch Daily Listings

Live Radio
The Associated Press

January 23, 2026, 11:09 AM

NC State at Pittsburgh — ESPN2, ESPNU, ESPN app, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Temple at UTSA — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited

Bucknell at Loyola Maryland — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited

Green Bay at Robert Morris — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Yale at Pennsylvania — ESPNU, ESPN app, Fubo Sports

Duquesne at Loyola Chicago — Marquee, ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Dayton at Saint Joseph’s — CBSSN, Fubo Sports

Loyola Maryland at Bucknell — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Pennsylvania at Yale — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Charlotte at Temple — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Saint Joseph’s at Duquesne — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Villanova at St. John’s — FS1, Fubo Sports

La Salle at St. Bonaventure — YES, ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Penn State at Oregon — Big Ten Plus

New York at Philadelphia — ABC

