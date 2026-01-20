Live Radio
Pennsylvania Sportswatch Daily Listings

The Associated Press

January 20, 2026

Dayton at La Salle — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Pittsburgh at Boston College — ACCN, Fubo Sports

Army at Bucknell — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Lafayette at Boston University — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Temple at Rice — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Bucknell at Army — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Dayton at Duquesne — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Youngstown State at Robert Morris — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

La Salle at Loyola Chicago — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Penn State at Washington — Big Ten Plus

Pittsburgh at Calgary — SportsNet Pittsburgh, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

The Associated Press created this story using technology provided by Data Skrive TV listings provided by LiveSportsOnTV.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

