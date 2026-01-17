Live Radio
Pennsylvania Sportswatch Daily Listings

The Associated Press

January 17, 2026

Penn State at Maryland — BTN, Fox Sports App, Fubo Sports

Florida Atlantic at Temple — ESPNU, ESPN app, Fubo Sports

SMU at Pittsburgh — ACCNX

Rutgers at Penn State — Big Ten Plus

Duquesne at Rhode Island — USA

George Mason at Saint Joseph’s — CBSSN, ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

Robert Morris at Cleveland State — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

Women’s College Gymnastics: Pittsburgh – California — ACCNX

The Associated Press created this story using technology provided by Data Skrive TV listings provided by LiveSportsOnTV.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

