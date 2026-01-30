Live Radio
Home » Sports » Pennsylvania Sportswatch Daily Listings

Pennsylvania Sportswatch Daily Listings

The Associated Press

January 30, 2026, 8:58 AM

Pittsburgh at Clemson — ACCN

Lafayette at American — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Boston University at Bucknell — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Colgate at Lehigh — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Pennsylvania at Cornell — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

South Florida at Temple — ESPN2, ESPN Unlimited, Fubo Sports

DePaul at Villanova — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Bucknell at Boston University — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Lehigh at Colgate — ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

American at Lafayette — NBCS Philadelphia +, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

La Salle at Duquesne — SportsNet Pittsburgh, ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Columbia at Pennsylvania — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

New Orleans at Philadelphia — GCSEN, NBCS Philadelphia, NBA League Pass, Pelicans+

New York at Pittsburgh — ABC, ESPN Unlimited, Fubo Sports

The Associated Press created this story using technology provided by Data Skrive TV listings provided by LiveSportsOnTV.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up