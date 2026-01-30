Pennsylvania Sportswatch Daily Listings

Pittsburgh at Clemson — ACCN
Lafayette at American — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
Boston University at Bucknell — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
Colgate at Lehigh — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
Pennsylvania at Cornell — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
South Florida at Temple — ESPN2, ESPN Unlimited, Fubo Sports
DePaul at Villanova — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
Bucknell at Boston University — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
Lehigh at Colgate — ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
American at Lafayette — NBCS Philadelphia +, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
La Salle at Duquesne — SportsNet Pittsburgh, ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
Columbia at Pennsylvania — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
New Orleans at Philadelphia — GCSEN, NBCS Philadelphia, NBA League Pass, Pelicans+
New York at Pittsburgh — ABC, ESPN Unlimited, Fubo Sports
