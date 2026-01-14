Pennsylvania Sportswatch Daily Listings

Robert Morris at IU Indianapolis — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports
Florida State at Pittsburgh — ACCNX
St. Francis (PA) at Stonehill — NEC Front Row
IU Indianapolis at Robert Morris — SportsNet Pittsburgh, ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports
Philadelphia at Pittsburgh — ESPN, ESPN Deportes, ESPN app, ESPN Unlimited, Fubo Sports
The Associated Press created this story using technology provided by Data Skrive TV listings provided by LiveSportsOnTV.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.